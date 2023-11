Prime Video enseña las primeras y espectaculares imágenes de 'Fallout', la serie basada en el videojuego

Amazon Prime Video acaba de presentar las primeras imágenes de la serie Fallout, la ficción que adapta la exitosa franquicia de videojuegos y que se estrenará en la plataforma el 12 de abril de 2024.

Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y de los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener.

La historia se sitúa 200 años después del apocalipsis, cuando los habitantes de unos lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás. Se sorprenderán al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento.

Los protagonistas

Hasta ahora, apenas conocíamos la trama principal de la serie y quiénes eran los encargados de liderar el reparto y de situarse tras las cámaras. Pero la plataforma ha querido revelar también quiénes son los personajes principales.

Ella Purnell interpreta a Lucy, una optimista Moradora del Refugio con el espíritu americano de poder con todo y una naturaleza pacífica e idealista que se pone a prueba cuando alguien hace daño a sus seres queridos.

En segundo lugar está Aaron Moten, que da vida a Maximus, un joven soldado que oculta su trágico pasado y sirve en una facción militar llamada Hermandad del Acero. Cree en la nobleza de la misión de la Hermandad, de hacer cumplir la ley y el orden a Wasteland, y hará lo que sea para alcanzar sus objetivos.

Después está Walton Goggins, que interpreta a The Ghoul, un personaje que sobrevive al páramo trabajando de cazarrecompensas. Es pragmático, despiadado y esconde un misterioso pasado.

Y por último, Kyle MacLaughlin interpreta al Supervisor Hank, encargado de gestionar el Refugio 33. También es el padre de Lucy y tiene ganas de cambiar el mundo a mejor.

Completan el elenco Sarita Choudhury (And Just Like That), Michael Emerson (Perdidos), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (21 Jump Street), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers) y Annabel O'Hagan (Ley y orden: Unidad de víctimas especiales).

Primeras imágenes

Equipo técnico

Tras las cámaras de la serie destacan como creadores Jonathan Nolan y Lisa Joy (Westworld), que actúan como productores ejecutivos para Kilter Films. Nolan también dirigirá los tres primeros episodios de la serie.

Por otro lado, Geneva Robertson-Dworet (Capitana Marvel) y Graham Wagner (Portlandia) ejercen también como coshowrunners, productores ejecutivos y guionistas de la serie. Entre los productores ejecutivos también se incluye a Athena Wickham de Kilter Films y Todd Howard y James Altman de Bethesda.

