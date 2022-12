Entre todos los estrenos que han ido llegando a lo largo del mes de diciembre, Netflix cierra el año con Machos alfa, una comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero tras el éxito de otras series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o El pueblo.

La producción sigue a cuatro amigos cuarentones que, en plena crisis de la masculinidad, están perdiendo su trono, sus privilegios y parte de su identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida... pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, en una sociedad con nuevas reglas que los golpea, exponiendo su patetismo.

SERIES & MÁS habló con María Hervás y Fernando Gil, dos de los protagonistas de la serie y con los creadores Laura y Alberto Caballero, sobre los dilemas de la sociedad actual y la crisis a la que se enfrenta la masculinidad, obligando a los hombres a reinventarse.

[Alberto Caballero: "Los hombres tienen que reconfigurarse, no es una decisión ni una elección"]

El papel de los hombres en una sociedad diferente

"Para enfrentarme al personaje que me tocaba interpretar, un tipo muy macho, indagué bastante en todos los temas referentes a la nueva masculinidad, llegando a ver algunos documentales sobre el tema y sobre mujeres que reflexionan sobre ello", cuenta Fernando Gil sobre el proceso previo al rodaje de la serie.

"El punto está en que, para que una mujer se desarrolle en sociedad, es importante crear una nueva versión de los hombres", continúa, refiriéndose al perfil de aquellos hombres que son capaces de deconstruirse y acompañar a las mujeres en su empoderamiento.

María Hervás, su compañera de reparto, coincide con él. "Creo que todos y todas somos víctimas del mismo patriarcado y creo que la revisión que hacemos debe ser constante, y llevarla a cabo todos, no solamente los hombres", opina.

[Por qué debes ver el musical 'Matilda, de Roald Dahl' en Netflix, el fantástico remake que actualiza el clásico]

"Todo el rato me someto a examen, porque sigo encontrando en mí cierta masculinidad tóxica, incluso siendo una mujer joven y considerándome alguien progresista. Nos educan en esto y no solo vamos a tardar en quitárnoslo, sino que tendrá que ser a través de una revisión constante", añade.

"¿Y qué mejor manera de hacerlo que desde el sentido del humor? Es muy interesante reírse de lo que somos todos y todas, de lo que nos está pasando y de las necesidades en las que nos vemos como sociedad. Creo que Machos alfa está diseñada para eso, para que podamos reírnos mientras hacemos el trabajo de deconstrucción".

"La mejor manera de abrir debate es desde el humor, porque de alguna manera presentas el problema y un conflicto sin fin, pero quitándole hierro y riéndote de él", alega Fernando Gil.

Conectar con la actualidad desde el humor

Fotograma de 'Machos Alfa'. Netflix

Una de las características que define a Laura y Alberto Caballero es su capacidad de conectar con la actualidad y con las inquietudes sociales del momento a través de la comedia. Y Machos alfa es un ejemplo más de su evolución creativa.

Para ellos, la crisis de la masculinidad es un tema candente. "Es algo tan actual y que está generando tantos cambios que nos parecía muy interesante, tanto desde el prisma femenino como desde el masculino", reconoce la propia Laura Caballero.

"Forma parte de la reconfiguración de la sociedad y es un problema que viene de muy atrás, del origen de la humanidad", afirma Alberto Caballero, contando cómo se dieron cuenta de que la crisis del patriarcado y la masculinidad eran asuntos interesantes y temas de los que hablar.

"Creo que ahora estamos viviendo un momento histórico que con el tiempo probablemente se verá más claramente. La sociedad ha dicho 'basta, esto hay que arreglarlo'. Y eso ha provocado una serie de cambios, que son los que afectan a los personajes masculinos, habituados a la monotonía y a cierto privilegio. Ellos son los que deben enfrentarse a estos cambios. Y este tema ofrece muchas posibilidades para hacer comedia", concluye.

Sin miedo a la polémica

Laura Caballero en el rodaje de la serie. Netflix

Además de recordar el éxito de otras ficciones como El pueblo o el reciente estreno de la temporada 13 de La que se avecina, los creadores también hablaron sobre las polémicas que pueden surgir en relación con los temas que se abordan desde la comedia y, en especial, en relación con las últimas reacciones de los espectadores al cambio que sufre el personaje de Miren Ibarguren en los últimos episodios de La que se avecina.

A pesar de las reacciones negativas que pueda suscitar la serie, Laura y Alberto Caballero reconocen que no tienen miedo a las críticas. "No hemos tenido miedo nunca. Primero por inconsciencia, cuando empezamos nuestra carrera. Y segundo, por convicción. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que la sociedad y los espectadores en general encajan mucho mejor las historias que contamos de lo que pensábamos a priori", observa Alberto Caballero.

[Las 15 mejores series de Netflix en 2022: los estrenos imprescindibles del año]

"Y que, al final, nada es tan grave como parece, especialmente si incita al debate. El observador es el punto de vista que utilizamos, el objetivo no es ni adoctrinar ni juzgar. Nosotros vamos a reflexionar sobre lo que ocurre a través de los personajes, pero sin dar ninguna solución ni poniéndonos de un lado ni de otro, porque sería adoctrinar o ser cómplices del patriarcado, algo que no nos apetece hacer", asegura.

Con respecto al uso del humor para apelar a las personas, su hermana añadió que "siempre va a haber quejas" y que, "hoy día con las redes sociales, todavía más". Para ellos "lo divertido es que tu proyecto no sea indiferente, porque uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo cualquiera que se dedique a hacer series es el hecho de que la gente se entere de que realmente existe esa serie".

"Aunque haya gente con el colmillo afilado esperando para intentar hincarle, bienvenido sea. Siéntate dinos qué opinas", apelaba Alberto Caballero a los espectadores. "Hacer comedia no significa que te estés riendo de nada, que es la que es la mentalidad absurda que suele adoptarse. Con la comedia utilizando una herramienta para contar lo que sea. No te estás riendo de eso. Parece que sí que puedes hacer un drama de una enfermedad, pero luego no puedes hacer una comedia sobre una enfermedad. No termino de entenderlo", zanjó Laura Caballero.

El progreso es inevitable

Fernando Gil en una escena de 'Machos Alfa'. Netflix

A la hora de reflexionar sobre el dilema que plantea Machos alfa, un tema serio que se aborda desde el humor, Alberto Caballero recordó una de las conclusiones a las que llegaron durante el proceso creativo de la serie. "La sociedad es progresista, aunque no quiera reconocerlo. Aunque ahora viniera el gobierno más retrógrado de la galaxia, la mayor parte de las leyes progresistas que se han ido aprobando no podrían tocarlas", expresó.

"A nadie se le ocurriría hoy día no permitir a dos personas del mismo sexo casarse, por ejemplo. Esa conquista ya está ahí. Ya está. Toda esa parte a mí me resulta muy divertida, en el sentido de que a los hombres no les queda más remedio que reconfigurarse. No es una decisión, no es una elección. Si tú quieres seguir viviendo en sociedad de una manera pacífica, tienes que cambiar el software de lo que has mamado, de lo que aprendiste cuando creciste, de lo que te han educado a decir", sostuvo Alberto Caballero.

"Mi abuelo, al que queríamos un montón, nos decía 'no te levantes de la mesa, que recojan ellas'. Y mi padre, si nos levantábamos, nos regañaba. Era otra generación. De todo esto, a nuestra generación, que digamos que ya estamos en los 40 y que hemos sido educados de una manera esencialmente machista, y ya no le vale. Y resulta muy interesante ver un reflejo de esto mismo en los personajes".

"Estamos consiguiendo muchas cosas, estamos on fire y vamos a una velocidad de crucero muy guay, pero hay que ver también la estela que dejas, lo que queda después y a quién le afecta", concluyó Laura Caballero.

'Machos alfa' está disponible en Netflix.

Sigue los temas que te interesan