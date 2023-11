Berto Romero: "En 'El otro lado' hay un catálogo de masculinidades, de la peor hasta la más inofensiva"

Movistar Plus+ ya tiene una nueva serie a la que seguirle la pista mientras los espectadores se recuperan de la resaca emocional que les ha dejado La Mesías. Se trata de El otro lado, una miniserie de seis episodios creada y protagonizada por Berto Romero junto a Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro (Malnazidos) que se estrena el jueves 23 de noviembre en la plataforma.

En ella seguimos a Nacho Nieto (Romero), un periodista especializado en lo paranormal que pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con el reparto casi al completo de protagonistas, encabezado por Berto Romero, Andreu Buenafuente, María Botto y Eva Ugarte. Los actores cuentan cómo fue navegar en este híbrido de comedia y terror, y cómo dialoga la serie con la sociedad y realidad actuales.

Mezcla de comedia y terror

A la hora de zambullirse en El otro lado, una de las cosas que más llaman la atención es la manera en la que se entremezclan el género de terror y la comedia. Puede que haya una parte de la audiencia que busque en la serie una parodia del mundo de la parapsicología, pero en lugar de eso, encontraremos lo que su creador y protagonista ha definido como "una historia clásica de fantasmas".

"Nuestra ballena blanca, el Moby Dick del asunto era no caer en la parodia", explicaba Berto Romero. "No hay nada nuevo en el planteamiento del terror ni del thriller psicológico que estamos mostrando. Esto es una historia de fantasmas muy clásica y pasa por todos y cada uno de los puntos de una historia de fantasmas".

"Y en cuanto a la comedia, creo que tampoco es muy distinta a la que ya se había practicado en 'Mira lo que has hecho'. Es una comedia muy naturalista y sin forzar", continuó. "Donde sí creo que hay algo distinto o arriesgado es en la mezcla de terror y comedia para que funcionen las dos, que no se tiñan y para que se tomen en serio".

Inspirándose en la realidad

Sin llegar a caer en la parodia, que quizá es lo que podría esperarse de una ficción con estos ingredientes, Berto Romero ha reconocido que El otro lado es "una serie muy cariñosa con sus personajes y con el oficio de parapsicólogo, periodista heterodoxo e investigador del misterio".

Fotograma de 'El otro lado'. Movistar Plus+

"Uno de los retos que nos pusimos desde el principio era no entrar con la brocha gruesa y con el palo gordo a hacer la caricatura, porque nos parecía que era lo fácil y lo que todo el mundo se esperaba", señalaba.

"Miramos a ese mundillo con mucho cariño y con mucho respeto. Con más respeto del que incluso a veces ellos mismos se tienen a sí mismos. Porque es verdad que hay gente muy excéntrica ahí, como en todos los sectores, pero creo que la serie va a gustar a la gente que se dedica a esto porque están muy acostumbrados a que se rían de ellos y eso les duele mucho", opinó.

"Y a mí me dan mucha ternura las personas a las que les apasiona tanto algo y que, al final, tampoco hacen daño a nadie. Están investigando fantasmas, los fantasmas son muy desagradecidos. Te pones a grabar y no se graban".

"Es un terreno que es muy elusivo y nos hemos aproximado con mucho cariño. Y es verdad que los personajes están inspirados en personas reales, pero no es más que una inspiración. No hemos hecho ningún estudio ni trabajo de campo para retratar a nadie, ni siquiera al propio Iker, del cual era imposible huir. O sea, ¿cómo incluyes al máximo representante de un programa de televisión del misterio en 2023 sin que se parezca a él? Es un icono, de la misma manera que lo fue Fernando Jiménez del Oso en los 80 y los 90, y que es un personaje en el que está inspirado Estrada".

Humor y ficción

María Botto en 'El otro lado'. Movistar Plus+

"He hecho muchas veces comedia, pero esto es diferente. Esto es interpretación y hay que prepararse este a este personaje", relataba Andreu Buenafuente sobre las diferencias que existen entre su trabajo como humorista y su labor en la serie. "Me producía respeto y me atraía", recordó.

"Creo que están muy claros los roles. Estrada es la viva imagen de la masculinidad tóxica, lo que Berto denomina como el patriarcado feliz", continuó describiendo Buenafuente. "Mi personaje está anclado en el tiempo, viene de una época en la cual la gente era terrorífica, pero donde no eran conscientes y se lo pasaban muy bien. Y ese hombre en la sociedad actual provoca la comedia, pero también está bordeando la cancelación y generando odio".

Sobre este tema, Berto Romero admitió: "Es culpa mía, porque la serie la he hecho yo y he sido yo el que ha escrito el papel para Andreu. La única seguridad que teníamos era que ese papel lo tenía que hacer Andreu, porque le viene como un guante. Está escrito para él y porque también me parecía divertido que los espectadores vieran esa relación de maestro-alumno. Ha confirmado algo que yo ya sospechaba y sabía: que es un gran actor de comedia al que hay que ofrecerle un buen papel y que creo que todavía no se lo había ofrecido nadie".

Reflejo de la realidad

Después de hablar del papel de Andreu Buenafuente en la serie, Berto Romero hizo referencia a la forma que tiene la serie de reflejar la sociedad y el mundo real, aunque sea desde el prisma lo paranormal. Y a cómo los distintos perfiles de los protagonistas se corresponden con los tipos de masculinidades que puede haber.

Eva Ugarte en 'El otro lado'. Movistar Plus+

"El retrato del personaje de Nacho me ayudaba para poder mostrar lo que eran nuestros padres y lo que somos nosotros ahora. En la serie hay un catálogo de masculinidades de todos los colores, desde la peor de todas hasta la más inofensiva", observó.

Además, actrices como María Botto identificaron la manera en la que los personajes femeninos influyen en los masculinos, aprovechando cómo lo hace el suyo para destacar que las mujeres suelen ayudarse entre ellas. "En esta serie, las mujeres vienen a ayudar, vienen a cuidar", indicó María Botto.

"Berto plantea, aunque no se pueda contar porque es un gran spoiler, que dadas las circunstancias de la situación, se puede ver a una persona como una víctima o como verdugo. Y las mujeres vienen a aclarar esta situación y al final es como un yin y yang, donde ellas y ellos se necesitan unos a otros", siguió.

"Los hombres compiten mucho entre ellos. En cambio, hay ejemplos como la vecina de Eva, que es una vecina que está pendiente, que quiere ayudar, que está atenta a su vecina. Y es un ejemplo de que las mujeres, en su soledad y en muchas otras ocasiones se apoyan y se ayudan entre ellas. Porque hoy en día hay un mundo femenino que ayuda y que intenta abrir puertas. Y todo a través de la sororidad".

Escepticismo

Andreu Buenafuente y Berto Romero en 'El otro lado' Movistar Plus+

"Lo que más nos sorprendió desde que leímos el guion fue decir 'la gente va a pensar 'Berto va a entrar con la motosierra en el mundo del misterio'. Y es curioso porque lo hace, pero no va a destrozar el mundo del misterio. A mí me dejaba un poco despistado cuando hice la lectura posterior. Porque esta no es una serie paródica sobre el periodismo de misterio", describía Andreu Buenafuente.

"Lo fácil era parodiar todo a saco y a destruir un mundo siempre bajo sospecha. Y no, yo creo que aprovecha más el género, porque si lo vas a destruir, dejas el género que ya casi no sirve. Ahí está el mérito de verdad", agregó.

"Además, parece que va a parodiar o que va a haber un juicio sobre lo desconocido, pero Berto lo deja abierto también. Depende de tu lectura y definición. En mi caso, por ejemplo, Juana es un personaje muy escéptico. Ella es una productora, una mujer seria y visible, ordenada que vive en su mundo y de repente, pues empiezan a pasar cosas", añadía Eva Ugarte, concluyendo que El otro lado es "una serie tanto para gente que cree mucho en fantasmas como para grandes escépticos".

Expectativas

"No sé cómo lo va a recibir la gente. Es algo que uno no lo sabe nunca y siempre es la última pantalla de videojuego", explicaba Berto Romero, haciendo referencia a las expectativas que puede tener la gente que sea espectadora habitual de sus otros proyectos audiovisuales.

"Creo que los que hayan visto 'Mira lo que has hecho' entenderán que forma parte de mi ADN intentar ofrecer algo siempre un poco distinto. Aquella serie ya no era el descojono que se suponía que iba a ser. Ahí mezclábamos un poquito el drama con la parte más emocional", explicó.

"Y 'El otro lado' es simplemente un paso más. Es un paso con las piernas muy abiertas, para que sea un paso muy largo, pero no sé cómo lo van a encontrar o que le va a parecer al público. Yo albergo la esperanza de que acepten la diferencia como algo fresco".

"Lo que pasa es que la expectativa del público siempre es como un arma de doble filo. Si ofreces lo mismo, la gente te lo reprocha. Y si te pasas de distinto también. Voy a ver dónde me quedo con esto", añadió.

