‘El pueblo’: cuándo se estrena y dónde podemos ver la temporada 4

Amazon Prime Video estrenar el viernes 14 de abril la cuarta y última temporada de El pueblo, la serie creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, responsables de La que se avecina y Machos alfa.

Desde su primer episodio, la comedia sigue a un grupo de urbanitas que huye de la ciudad por diferentes motivos: crisis existencial, económica, necesidad de aire fresco, búsqueda de la paz, inspiración para componer…

La intención de estos extraños es asentarse en un pueblo abandonado y comenzar desde cero sus vidas, pero cuando llegan descubren que todavía hay algunos vecinos: gente rural con una forma muy diferente de ver la vida.

Producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films, la ficción española acoge en esta nueva tanda de episodios a Jesús Castejón (Vis a vis) y a Yanet Sierra (La vida padre), que se unen a un reparto muy coral formado por Ana Arias, Raúl Peña, Elena Gallardo, Roque Ruiz, Laura Gómez-Lacueva, Richard Collins-Moore, Carlos Areces, María Hervás, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Santi Millán e Ingrid Rubio, entre otros.

La España vaciada

En la cuarta temporada de El pueblo, Cándido (Ángel Jodrá) se suma al grupo político Ahora Soria tras un discurso sobre la España vaciada que se hace viral, mientras Arsacio (Vicente Gil) conoce a una chica cubana llamada Damarys (Yanet Sierra) y empieza una relación con ella. Cansado de tener que estar yendo y viniendo de Soria, le pide que ella y su hijo adolescente emo se vayan a vivir con él a Peñafría.

Por otro lado, está Nacho (Daniel Pérez Prada), que se ha casado con Balbina y que para conseguir el perdón definitivo de los Porronchos, deberá trabajar para ellos. Para blanquearles el dinero decide invertirlo en negocios locales y esto supondrá un despegue empresarial nunca visto en Peñafría.

Juanjo (Carlos Areces), gracias a la inversión de Nacho, monta su clínica de adicciones con Mariajo (Laura Gómez-Lacueva) como psicóloga. Sin embargo, no está feliz del todo porque le falta Amaya e intentará que vuelva al pueblo por medio de un famoso director de cine que aparece como paciente de la clínica.

Regresan los protagonistas

Fotograma de 'El Pueblo'. Amazon Prime Video

Por su parte, Carla (Elena Gallardo) y Hugo (Roque Ruíz) se dedicarán a la cría de caracoles mientras Laura (Ruth Díaz) y María (Empar Ferrer) montarán una carnicería ecofeminista vegana. Laura está feliz con Ruth pero se da cuenta de que a su vida le falta algo, se quedó embarazada tan pronto que perdió su juventud. No hizo locuras, no salió de fiesta... Ahora ha decidido que es el momento de recuperar todo lo que no vivió y encuentra en Balbina (Helena Lanza) una amiga ideal para la diversión.

Otro de los personajes que vuelve es Moncho (Santi Millán), que sufre un cambio vital y quiere volver a sus orígenes. Se aleja del capitalismo ecológico, se desprende de sus bienes y trata de reconciliarse con el karma. En Peñafría lidiará con Mariajo (Laura Gómez-Lacueva), que está obsesionada con tener sexo con él, y seguirá tratando de transmitir su visión de la vida, incluso al mismísimo Tío Filetes.

Y finalmente, veremos a Cristina (Ana Arias), que está llevando mal el embarazo y está harta de los continuos consejos y lecciones de Martín (Raúl Peña). Con solo oír su voz ya le produce náuseas. También a Emilia (Silvia Casanova), que tiene por primera vez un sueño y un objetivo claro en la vida. Quiere conseguir dinero para irse a vivir a un crucero y hará todo lo posible para lograrlo.

El equipo creativo

El pueblo es una serie creada a partir de una idea original de Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad. Se ha rodado en las Tierras Altas de Soria y está producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films.

Caballero, que además de creador también dirige, escribe y produce la ficción, está acompañado por Roberto Monge y Mario Montero en la dirección; Laura Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor en el equipo de guion y la producción ejecutiva de Arantxa Écija por parte de Mediaset España.

