Netflix se queda con los derechos de 'The Fifth Wheel', la película protagonizada por Kim Kardashian

La película protagonizada por Kim Kardashian se verá en Netflix. La plataforma ha salido vencedora de una guerra de pujas por los derechos de la comedia The Fifth Wheel, de la que se desconocen los detalles argumentales. Solo se sabe que Kardashian será "la quinta rueda" a la que hace referencia el título.

Paula Pell y Janine Brito firman el guion de esta historia que protagonizará un quinteto de actrices. Pell, una antigua alumna de Saturday Night Live, escribió la comedia de Tina Fey y Amy Poehler Sisters y anteriormente protagonizó la película de Netflix Wine Country. Brito, que está casada con Pell, tiene créditos que incluyen la comedia de NBC Mr. Mayor. Ambas participan en la comedia de Peacock Girls5Eva, que recientemente se trasladó a Netflix.

El proyecto fue perseguido por varias plataformas y distribuidoras, algunas de ellas incluso estaban considerando un estreno en salas, pero finalmente ha sido Netflix quien se ha quedado los derechos de distribución uno de los primeros títulos destacados en cerrar acuerdo con uno de los grandes estudios tras la huelga de actores.

[Las series más esperadas de diciembre: del final de 'The Crown' a 'Berlín']

'American Horror Story': primer vistazo a Kim Kardashian como protagonista de la temporada 12

Durante estos meses de parón en Hollywood el streamer hizo acopio para su catálogo de varias películas terminadas que se proyectaron en los festivales de cine de verano, entre ellas Hit Man, del director Richard Linklater y protagonizada por Glen Powell (Top Gun: Maverick), y Woman of the Hour, el debut como directora de Anna Kendrick.

Otras películas de presupuesto medio de Netflix que vienen en camino son la comedia romántica Un asunto de familia, con Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King; el drama de Laura Dern y Liam Hemsworth Lonely Planet; y el debut como director del cocreador de Schitt's Creek Dan Levy, Good Grief, que protagoniza junto a Ruth Negga, Himesh Patel y Luke Evans.

[Obsesión, celos e infidelidad: lo que esconde la emocionante historia de amor de Napoleón y Josefina]

Kardashian, empresaria de la firma de moda íntima Skims y estrella de Keeping Up With the Kardashians, protagonizó recientemente la última temporada de American Horror Story junto a Emma Roberts, y ha prestado su voz a largometrajes de animación como la

Según informa Deadline, estará muy involucrada en su papel de productora y utilizará toda su maquinaria como influencer y estrella de realities para promocionar este nuevo proyecto, lo que incluye más de 364 millones de seguidores en Instagram, y las cámaras que documentan todos sus movimientos, estructura que usará para mostrar su trabajo preparando esta nueva película.

Sigue los temas que te interesan