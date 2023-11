Muere Marty Krofft, cofundador del imperio de series infantiles como 'Tierra de los perdidos', a los 86 años

Marty Krofft, conocido por asociarse junto a su hermano mayor Sid para amasar un imperio del entretenimiento infantil con la creación de series como Tierra de los perdidos, H.R. Pufnstuf y Mutt & Stuff, ha fallecido a los 86 años. Según ha revelado su familia, Krofft murió el pasado sábado 25 de noviembre en Los Ángeles, debido a una insuficiencia renal.

"No hay nadie mejor en este planeta. Cuando tengo un sueño, Marty es capaz de lograrlo", dijo Sid sobre su hermano en una entrevista en el año 2000 para la web Archive of American Television. Ambos eran conocidos como titiriteros cuando les llamaron en 1968 para diseñar el vestuario de The Banana Splits Adventure Hour, el programa infantil de la NBC .

En este programa, que se emitió desde el 7 de septiembre de 1968 al 5 de septiembre de 1970, los protagonistas eran Fleegle, Bingo, Drooper y Snorky, cuatro animales peludos y miembros de una banda de rock. Tras el éxito alcanzado en la parrilla del sábado por la mañana, la cadena les pidió a Sid y Marty Krofft crearan su propio programa infantil para esa misma franja horaria.

'The Banana Splits Adventure Hour'.

Sería así como los dos hermanos estrenarían H.R. Pufnstuf (1969-1970), un programa sobre un niño náufrago (interpretado por Jack Wild) que aterriza en una isla mágica. El personaje principal, Pufnstuf, era una versión renovada de Luther, un dragón amigable.

La cadena quería una segunda temporada después de la primera de 17 episodios, pero ofreció sólo un pequeño aumento en la financiación, que estaba muy por debajo de lo que les estaba costando hacer el programa, por lo que lo rechazaron y el último capítulo se estrenó en 1970.

'H.R. Pufnstuf'

Los decorados y el vestuario psicodélicos que se utilizaban en el programa llamaron la atención del público e incluso los Beatles llegaron a pedir que les enviaran un juego completo de cintas con los episodios a Inglaterra. De hecho, fue esta estética lo que provocó muchos rumores acerca de la posibilidad de que los creadores consumieran drogas, algo que Marty negó rotundamente. "No se puede hacer un espectáculo drogado", le dijo a The Hollywood Reporter en enero de 2016.

Después de HR Pufnstuf, los Krofft estrenaron The Bugaloos (1970-72), la serie Lidsville (1971-73), Sigmund and the Sea Monsters (1973-75) y Tierra de los perdidos (1974-76), que después desembocaría en la olvidable adaptación cinematográfica de Will Ferrell (2009).

"Jugamos con la mente de cada niño. Hay un estilo en Krofft: los colores. Y también hay una ventaja. Disney no tiene esa ventaja", señaló Marty. Esto hacía referencia al popular estilo de los hermanos, que incluso intentó copiar McDonald's para crear Mayor McCheese y McDonaldland, para una campaña publicitaria de principios de los años 70. Los Krofft les demandaron por ello y ganaron la disputa.

Mucho después de que otros productores infantiles más pequeños, como Hanna-Barbera, fueran adquiridos por los grandes conglomerados de la industria, los Krofft seguían creando programas como los últimos de los años sesenta. Además, en 2015, tuvieron mucho éxito en Nickelodeon con Mutt & Stuff.

Marty Krofft

Además de los ya mencionados, los hermanos Krofft también produjeron otro espectáculo infantil presentado por Richard Pryor que se basaba en su infancia, y sus marionetas realizaron giras con actores como Judy Garland, Liberace, The Mills Brothers, Tony Martin y Cyd Charisse, e incluso Frank Sinatra.

Junto a esto, Sid y Marty desarrollaron numerosos programas de variedades, incluyendo The Brady Bunch Hour, The Donny & Marie Show, The Bay City Rollers Show y Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters.

