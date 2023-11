'Wonka': todo lo que sabemos de la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate'

Desde que cobró vida en las páginas de Charlie y la fábrica de chocolate, el clásico cuento de Roald Dahl, el personaje de Willy Wonka ha sido uno de los más emblemáticos de la literatura infantil y también ha tenido su oportunidad de brillar en varias ocasiones a través de la gran pantalla. Sin embargo, ninguna película había profundizado en los orígenes del personaje. O, al menos, hasta el estreno de Wonka.

El largometraje se traslada hasta el punto de partida del protagonista de la historia, dejando que Timothée Chalamet tome el relevo de Gene Wilder y Johnny Depp para narrar cómo Willy Wonka se convirtió en el mejor chocolatero del mundo.

La precuela de Warner Bros. Pictures aporta una mirada diferente sobre el personaje, tratando de explicar cuáles fueron sus primeros pasos hasta convertirse en la versión que conocemos hoy en día. Estos son todos los detalles del filme, que se estrena muy pronto en cines.

[Jackie Chan y Ralph Macchio se unirán para protagonizar una nueva película de la saga 'Karate Kid']

Sinopsis

El libro infantil más icónico de Roald Dahl, y uno de los más vendidos de todos los tiempos cuenta la historia de cómo el inventor, mago y chocolatero más importante del mundo se convirtió en el popular Willy Wonka que conocemos hoy. La sinopsis oficial describe la película como una embriagadora mezcla de magia y música, caos y emoción y que rebosa alma y humor.

Contará lo que le ocurre al protagonista antes de abrir su fábrica, tras haber pasado "siete años viajando por el mundo perfeccionando su oficio" y mostrará cómo llegó a conocer a los queridos Oompa-Loompas, sus ayudantes en la fábrica de chocolate. Willy Wonka es un joven repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo bocado a bocado y a demostrar que lo mejor de la vida empieza con un sueño y que "si tienes la suerte de conocer a Willy Wonka, todo es posible".

Tráiler

Fecha de estreno

El musical Wonka se estrena en cines el próximo 24 de noviembre.

Reparto

Después de interpretar a Paul Atreides en Dune, Timothée Chalamet se pondrá en la piel del joven Willy Wonka, para el que se llegaron a barajar otros actores como Tom Holland. Sobre la interpretación de Chalamet, su compañero de reparto Keegan-Michael Key elogió su "maravillosa facilidad para interpretar a Wonka, sin mencionar esa cualidad esperanzadora que le da al personaje, una especie de cualidad indomable que nunca abandonará, porque siempre está preparado para dar el siguiente paso".

Junto a Timothée Chalamet, completan el reparto Hugh Grant, el mencionado Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Olivia Colman, Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Mathew Baynton, Jim Carter, Rowan Atkinson y Rich Fulcher.

Equipo técnico

Fotograma de 'Wonka'.

Tras las cámaras de la película está Paul King (Paddington) como director, a partir de un guion escrito por él junto a Simon Farnaby (Paddington 2). Los productores son David Heyman (de la franquicia Harry Potter) y Luke Kelly (Las brujas), junto a Michael Siegel (Charlie y la fábrica de chocolate) y Alexandra Derbyshire (Paddington).

Un musical sobre los orígenes

Willy Wonka es un genio complicado, pero que también tiene una creatividad sin límites. El personaje apareció por primera vez en las novelas de Roald Dahl y es un fabricante de dulces muy enigmático para todos. Siempre está maquinando cómo innovar y cuál será el siguiente dulce que venderá su marca.

[De la Alhambra y el flamenco al Reino de Rosas: así se inspiró 'Wish: el poder de los deseos' en la cultura española]

El personaje cobró vida por primera vez gracias a Gene Wilder en la adaptación cinematográfica de 1971 y más tarde, en 2005, gracias a Johnny Depp. Es cierto que el público conoce muchos aspectos de su personaje, pero gran parte de su pasado es un misterio. Y aquí es donde entra en juego la película, que ya se ha confirmad que será un musical.

El universo de Willy Wonka

Aunque parece que Wonka no tiene conexión con las versiones del personaje de Gene Wilder y Johnny Depp, la película está muy influenciada por el mundo del personaje original y la fábrica de chocolate que fundó. Es posible que la interpretación de Chalamet se inspire en cierto modo en esas películas, pero no tiene nada que ver con las anteriores producciones en las que aparece.

Sobre este tema, el director Paul King dijo lo siguiente en una entrevista con Entertainment Weekly: "No quería reinventar todo eso [el mundo de Willy Wonka] porque me parecía que esa película del 71 había creado estos looks icónicos y que han perdurado; lo que quería que fuera esta película era una pieza complementaria de las otras. Como si te imaginases a las personas de ese mundo 25 años antes. Ese fue mi punto de partida".

Sigue los temas que te interesan