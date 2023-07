'Wonka', la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate' con Timothée Chalamet, ya tiene tráiler

La película Wonka, basada en el extraordinario personaje de Charlie y la fábrica de chocolate, presenta su aventura en este tráiler oficial en el que Timothée Chalamet toma el relevo de Johnny Deep, dirigido por Paul King (Paddington).

El libro infantil más icónico de Roald Dahl, y uno de los más vendidos de todos los tiempos, vuelve a la gran pantalla en una historia que cuenta cómo el inventor, mago y chocolatero más importante del mundo se convirtió en el popular Willy Wonka que conocemos hoy. El personaje de Willy Wonka ha sido interpretado por Gene Wilder en la película de 1971 y por Johnny Depp en la dirigida por Tim Burton de 2005.

La sinopsis oficial describe Wonka como una embriagadora mezcla de magia y música, caos y emoción y que rebosa alma y humor, con el protagonista de Dune en el papel principal. Un grandioso e innovador espectáculo para la gran pantalla.

Willy Wonka y Oompa Loompa

En esta precuela, Willy Wonka es un joven repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo bocado a bocado y a demostrar que lo mejor de la vida empieza con un sueño… "si tienes la suerte de conocer a Willy Wonka, todo es posible".

La película sigue al personaje antes de abrir su fábrica, tras haber pasado "siete años viajando por el mundo perfeccionando su oficio" y mostrará cómo Willy Wonka llegó a conocer a los queridos Oompa-Loompas, sus ayudantes en la fábrica de chocolate.

Chalamet, actor nominado al Oscar por Call Me By Your Name, está acompañado en el reparto por Hugh Grant, como un Oompa Loompa de CGI, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key y Natasha Rothwell.

"Trabajar en algo que tendrá un público joven y poco cínico fue una gran alegría", dijo Chalamet en mayo en una entrevista en The Guardian. "Por eso me atrajo. En una época y un clima de intensa retórica política, cuando hay tantas malas noticias todo el tiempo, esto va a ser, con suerte, un trozo de chocolate."

Paul King, que también estuvo detrás de las dos películas de Paddington, se ha deshecho en elogios hacia la interpretación de Chalamet. "Creo que lo más destacable de su interpretación es que no solo es divertido, travieso y bastante misterioso, como el Willy Wonka que la gente conoce, sino que también aporta mucho corazón al papel y es un actor brillante", dijo King a la revista People.

King también dijo que la película es una forma de celebrar "los musicales de antaño" con "un par de números realmente grandes".

Simon Farnaby y Paul King han escrito el guion, basado en una historia de King y en personajes creados por Roald Dahl. El equipo creativo de King está formado por el diseñador de producción nominado al Oscar Nathan Crowley; la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Lindy Hemming; y el compositor Joby Talbot. Neil Hannon, de la banda The Divine Comedy, se ha encargado de escribir las canciones originales de la película.

'Wonka' se estrena en España el 15 de diciembre de 2023 solo en cines.

