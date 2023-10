De los festivales de cine a Netflix: todas las películas que ha comprado la plataforma y estrenará próximamente

Tras hacerse con los derechos de distribución de Hitman, la película de Richard Linklater que causó sensación en el Festival de Venecia, Netflix ha viajado a Toronto para adquirir las películas más codiciadas del TIFF. La última ha sido His Three Daughters, dirigida por Azazel Jacobs (French Exit) y protagonizada por un trío de lujo: Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen y Carrie Coon.

En este tenso retrato de la dinámica familiar, tres hermanas distanciadas se reúnen para intentar planificar lo inevitable cuando la salud de su padre empeora. La mayor es Katie (Coon), muy nerviosa, que habla a cien por hora y se preocupa por todos los detalles prácticos. La hermana mediana, Rachel (Lyonne), está lista para marcharse después de pasar un año cuidando del hombre. Y la hermana menor, Christina (Olsen), parece estar siempre al borde de las lágrimas, haciendo todo lo posible por mantener la paz mientras están todos atrapados en el pequeño apartamento.

De Venecia, Toronto y Telluride a Netflix

7 millones de dólares pagó Netflix por His Three Daughters, la que ha sido la quinta adquisición de la plataforma en los festivales más importantes de este otoño, que empezó su carrera de compras en Venecia con la película en la que Linklater dirige a Glen Powell y Adria Arjona, una comedia negra basada en un hecho real y protagonizada por "el agente encubierto más improbable del mundo", por la que pagó 20 millones de dólares tras su exitoso paso por el festival italiano.

La siguiente fue Woman of The Hour, dirigida por Anna Kendrick, un drama inspirado en la historia real de una concursante del programa de televisión The Dating Game que consiguió una cita con un asesino en serie que se volvía cada vez más espeluznante a medida que se acercaba la cita, que Netflix consiguió por 10 millones de dólares tras su premiere en Toronto.

'Woman of The Hour'

También se ha hecho con Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa, un documental sobre la primera mujer nepalí que hizo cumbre y sobrevivió al Everest. Lhakpa Sherpa fue la primera mujer nepalí que hizo cumbre y sobrevivió al Everest, pero el documental explora cómo ese reconocimiento y ese logro no supusieron para ella el mismo beneficio económico que para otros alpinistas. Walker mantiene un estrecho contacto con Sherpa y capta su actitud divertida y sensata ante la escalada y la vida.

En Telluride adquirió los derechos de American Symphony, de Matthew Heineman, un documental sobre la vida y la carrera del músico Jon Batistem director de orquesta de Late Show, en un momento en el que ganó seis Grammys, mientras preparaba la American Symphony para el Carnegie Hall, y al enterarse de que a su mujer Suleika Jaouad le habían vuelto a diagnosticar leucemia. Está producido por Higher Ground Productions, la productora de los Obama.

Próximo estreno de festivales

El próximo 13 de octubre Netflix estrena Juego limpio (Fair Play), la película más codiciada del pasado Festival de Sundance, por la que Netflix pagó 20 millones de dólares por los derechos de distribución global. La ópera prima de Chloe Domont (Suits, Ballers, Billions) sigue a la pareja formada por Emily (Phoebe Dynevor, Los Bridgerton) y Luke (Alden Ehrenreich, Solo: A Star Wars Story), cuyo romance es puesto a prueba hasta límites insospechados cuando surge la oportunidad de un ascenso en la empresa financiera en la que ambos trabajan.

También adquirió en Sundance el documental The Deepest Breath, dirigido por Laura McGann, que sigue a Alessia Zecchini mientras se adentra en el último lugar tranquilo de la Tierra; la película Run Rabbit Run, dirigida por Daina Reid (El cuento de la criada) y protagonizada por Sarah Snook (Succession); y Victim/Suspect, documental de investigación en el que una reportera descubre un sorprendente número de casos judiciales y grabaciones de interrogatorios que implican a mujeres que denuncian agresiones sexuales a la policía, sólo para ser acusadas de fabricar sus acusaciones.

