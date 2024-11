Cuándo y dónde se estrena en España la temporada 4 de 'The Chosen': la fecha de los nuevos episodios

'The Chosen'

Los fans de The Chosen ya podían ver la temporada 4 de la serie, que está disponible en la aplicación oficial y en otras plataformas como acontra+, pero muchos de ellos también esperaban el estreno de la serie en Movistar Plus+. Y después de una espera interminable, los nuevos capítulos estarán disponibles en esta última plataforma a partir del mes de diciembre.

Después del retraso que sufrió la distribución de los últimos capítulos, la serie que narra la vida y obra de Jesucristo estrenó finalmente su cuarta entrega, y finalmente estará disponible en Movistar Plus+ el próximo 24 de diciembre.

Según el creador Dallas Jenkins, guionista y director de todos los episodios, hay una "ventana de entre 60 y 90 días" que la temporada 4 estará disponible en la aplicación oficial, antes de que llegue al resto de plataformas. Y ha sido esta la razón principal por la que se ha hecho tanto de rogar.

Tráiler de la temporada 4 de 'The Chosen'

"No sabemos si será una ventana de 60 días o una ventana de 90 días después del estreno de la temporada 4 en la aplicación The Chosen. Pero primero será en la aplicación", explicaba Jenkins en una conferencia a la que asistió la prensa estadounidense.

En esas mismas declaraciones, Jenkins también insinuó que podría haber ciertos cambios en el futuro con respecto a la estrategia de emisión del programa. De hecho, se sigue discutiendo una posible relación exclusiva de distribución con una única plataforma. Esto quiere decir que las próximas temporadas podrían estrenarse únicamente en una plataforma después de su lanzamiento inicial en la aplicación.

"Estamos negociando una posible relación exclusiva con un servicio de streaming en el que las temporadas futuras podrían estar disponibles después de estrenasen en la aplicación. Todavía no lo sabemos, se está hablando de ello ahora. Pero sabemos que la temporada 4 llegará pronto [a otras plataformas], probablemente dentro de entre 60 y 90 días", adelantaba hace unos meses.

El estreno en Movistar Plus+

Teniendo en cuenta la estrategia de estreno que ha planteado el creador de la serie, cabía esperar al menos dos meses o tres para poder ver la temporada 4 de The Chosen en Movistar Plus+. La plataforma anunció hace un tiempo que estos episodios podrían verse a finales de marzo en su catálogo pero, después del problema que hubo con la distribución, finalmente no pudo ser. Sin embargo, la espera parece haber llegado a su fin y estará disponible el mismo día de Nochebuena.