Si te quedaste con hambre después de 'The Bear', tienes que ver esta serie culinaria de solo 4 episodios

The Bear llegó en agosto a Disney+ con su tercera temporada mientras espera arrasar en los premios Emmy de septiembre, donde con 13 nominaciones llegará como la gran favorita de la categoría de comedia, en la que se valora su segunda entrega. Si ya has devorado todos sus episodios y te has quedado con ganas de más, Movistar Plus+ tiene una muy buena sustituta para llenar ese vacío.

La propuesta es un drama culinario de cuatro episodios para los fans de las grandes historias y los relatos de alta tensión. Se trata de Boiling Point, una serie británica y secuela de la exitosa Hierve, la película que también protagonizó Stephen Graham.

La trama de esta serie se sitúa ocho meses después de que Andy Jones (Stephen Graham), sufriera un ataque al corazón. Es entonces cuando la chef Carly, encarnada por Vinette Robinson, se enfrenta a nuevos retos mientras intenta hacerse un nombre en el competitivo mundo de la alta cocina.

Carly ahora trabaja en Point North, un restaurante ubicado en el gentrificado barrio londinense de Dalston, donde la presión y las expectativas son tan altas como las llamas de sus fogones.

Sobre 'Hierve'

La película de Philip Barantini, que en España está disponible en Filmin, nos acerca de una forma inmersiva y casi física a la verdad de lo que ocurre en las cocinas de los restaurantes.

Nominada a cuatro premios BAFTA, Hierve está basada en un cortometraje y rodada en un virtuoso plano secuencia que nos mete de lleno en el frenesí del día más bullicioso de una cocina de un chef de prestigio con una vida persona que se tambalea.

Una joya que cuenta con Stephen Graham como protagonista de un reparto coral para ofrecer una mirada poliédrica que funciona como espejo de la sociedad que se mueve fuera del restaurante.

Concretamente, viaja hasta la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes de moda en Londres, donde el carismático jefe de cocina Andy Jones trata de no derrumbarse ante una crisis personal y profesional que podría destruir todo aquello por lo que ha trabajado.

La inesperada visita de un inspector de sanidad y seguridad alimentaria aumenta la presión sobre el personal mientras no dejan de llegar más y más clientes. Andy abronca y engatusa a su equipo indistintamente, haciendo todo lo posible para disipar las tensiones entre la gerencia y los trabajadores, mientras atiende a las ridículas demandas de sus clientes.

Y Boiling Point, la serie ambientada en este mismo universo, se traslada tiempo después de que esto ocurra, justo después de que el protagonista sufra un colapso y en el restaurante Point North.

Antes de 'The Bear'

Boiling Point se estrena justo a tiempo y como el aperitivo perfecto antes de la llegada de la tercera temporada de The Bear a Disney+ en España -que será el próximo 14 de agosto-. Si en su primera temporada la serie protagonizada por Jeremy Allen White se centraba en los esfuerzos por intentar salvar un bar familiar en crisis económica, en la segunda mostró la presión creativa de crear un nuevo concepto de restaurante cuando el dinero no es un problema.

Ahora, en la tercera entrega, el equipo abre un nuevo restaurante. El flamante The Bear es una realidad, y abrirá sus puertas con aspiraciones de conseguir una estrella Michelin, pero tras los fogones habrá el mismo caos de siempre y mucha más tensión.