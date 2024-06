'Segunda muerte', la serie de Movistar Plus+ con Karra Elejalde y Georgina Amorós, según sus protagonistas

Entre los estrenos más destacados de esta semana, uno de los que aterrizan en plataformas es Segunda muerte, una serie creada por Agustín Martínez y protagonizada por Georgina Amorós y Karra Elejalde, que ya está disponible en Movistar Plus+.

Según la sinopsis oficial, la ficción sigue a Sandra, una joven con altas capacidades intelectuales que dejó su futuro en una multinacional tecnológica por volver a su pueblo. Ahora trabaja como auxiliar de policía y un día, en una cabaña aislada del valle pasiego del Miera, halla un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez?

Con motivo del estreno de la serie, los actores protagonistas Georgina Amorós y Karra Elejalde hablaron con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL, sobre sus primeras impresiones al recibir los guiones, la manera en la que el paisaje condiciona la narrativa o la dinámica entre sus personajes.

Primeros pasos

Georgina Amorós en 'Segunda muerte' Movistar Plus+

Al preguntarle sobre las primeras impresiones que tuvieron cuando recibieron los guiones de la serie, los actores recordaron el entusiasmo que sintieron y qué fue lo que más les llamó la atención de la historia.

"A mí lo que más me gustó y que no siempre ocurre con las series es que tuvimos [el guion de] los seis capítulos desde el principio. Te permite ver bien cómo va a ser el proyecto y el arco del personaje", contaba Georgina Amorós. "La estructura es perfecta, empieza y desde el minuto cinco ya tienes un thriller que te tiene al borde del asiento. Y también algo que me interesó muchísimo, que es la relación de los dos protagonistas; y creo que tiene un tono muy especial. Es muy especial y creo que ha retratado muy bien tanto el thriller como la parte más emocional", añadió.

Como respuesta, su compañero de reparto Karra Elejalde observó que aunque "el cine es un género en el que se va al suspense, la acción o a resolver un caso, aquí, al localizarse en un pueblo tan pequeñito, se habla de las relaciones entre las personas que viven en él. Cada vez se va complicando más el misterio, pero también hay tiempo de abonar las relaciones humanas paterno filiales de la historia".

Encuadrando la historia

Una de las cosas que llama la atención de la serie es el paisaje y la manera en la que este acaba siendo el marco perfecto para la historia. Y sobre ello hablaron también los actores. "Tengo que hablar de la de la luz, porque los creadores le han puesto una luz muy bonita a esta serie", comenzó a destacar Elejalde.

Karra Elejalde en 'Segunda muerte' Movistar Plus+

"A los iluminadores no les gusta el sol. Es decir, si tú ves los típicos calendarios de naturaleza, siempre aparecen paisajes nublados. Y puede que los días nublados sean mucho más bonitos de fotografiar", señaló el actor. "Así que bueno, apostamos por los nublados. Había días que eran soleados y había que hacerlo así, pero los días nublados en la serie son realmente bonitos".

"Me recuerdan a películas como Tasio, películas muy rurales donde la naturaleza siempre es un personaje más, especialmente en esa orografía tan verde, con tantos tonos distintos. Es un valle que parece idílico, pero en los valles idílicos pasan también desgracias y cosas raras", continuó.

"Sí, hay algo en el aislamiento, en estas cabañas, hay algo también como onírico. Puede haber muchas cosas escondidas en esos valles, pero al final todo se acaba sabiendo, como si el viento lo dijera con susurros", añadió Amorós.

"Todo se destila muy sutilmente, como en una especie de, vamos a llamarle, nacionalismo de lo pasiego. Indudablemente, los climas condicionan el carácter", agregó Elejalde.

'Segunda muerte' Movistar Plus+

"Creo que algo claustrofóbico que va muy a favor de la historia, porque se descubre un secreto en un pueblo tan pequeño en el que todo el mundo se conoce. Y esto hace que se empiece a destapar una red de mentiras y de secretos. Todo el mundo parecía estar tranquilo, pero empiezas a tirar de los hilos...", expresó Georgina Amorós.

Reflexionar sobre la muerte

Además de ofrecerle al espectador un entretenido thriller, la serie también propone una reflexión sobre el tema de la muerte, que se manifiesta de varias maneras diferentes en la historia. "Por ejemplo, la demencia es otra forma de morir, ¿no?", identificó Amorós.

"Cuando te han echado del trabajo por una bobada y tú no lo quieres reconocer y piensas que estás bien. Eso es como morir en vida", supo ver Elejalde. "También hay otra manera de morir. Cuando uno ha sido íntegro toda su vida y, de repente, aunque sea por amor o por lo más querido, dejas de serlo. También estás muriendo un poco ahí y muere tu autoestima. A mi personaje le pasa un poco eso. Era un hombre íntegro, intachable, pero por debilidades de la vida, deja de serlo y pierde el respeto por sí mismo".

Un padre y una hija

"Creo que nuestros personajes son muy calcados el uno al otro", señaló Elejalde. "En general, en un matrimonio donde uno es yin y otro es el yang no hay problemas. Los problemas llegan cuando dos son el yin o dos son el yang, y en este caso, la soberbia y los resquemores los tenemos los dos. Y las dudas y los reproches y la posesión de la verdad y la razón".

"Son dos personajes que de casta le viene al galgo y que de tal palo tal astilla. Es mi hija y algo tendrá de mí. No creo que seamos tan distintos", explicó el actor, en relación al vínculo entre los protagonistas. "Ese afán por descubrir, esa curiosidad innata y ese arraigo que tienen... Por mucho que discutamos, en cuanto vea que algo le va mal, me voy a dejar la vida. Y eso le sucede a los personajes".

Para lograr esta dinámica, Georgina Amorós recuerda que ensayaron y hablamos mucho. "Él venía con un libro de cosas que había escrito y lo compartíamos. Era muy importante para nosotros tener muy claro en el imaginario este suceso que pasó hace siete años, que es algo que les marcó a ellos mucho y que define mucho la relación, justo cuando empieza la serie. Y también tuvimos en cuenta lo que dice el guionista Agustín, que dice que esta es la historia de un abrazo. Y así es".

"Por otra parte, a los personajes no los creamos sólo nosotros, también lo hacen los directores, los que los han escrito, cuando nos maquillan, cuando nos visten, todos están aportando algo", indicó Elejalde, haciendo hincapié en que "hay todo un equipo trabajando casi para nosotros, para la película o serie también, pero especialmente para nosotros", concluyó.