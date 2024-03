'Euphoria': HBO vuelve a retrasar el rodaje de la temporada 3 y libera a sus actores para otros proyectos

La tercera temporada de Euphoria sufre un nuevo retraso. Tras el último anuncio oficial, en noviembre del año pasado, cuando se incluyó la serie protagonizada por Zendaya entre los estrenos de 2025 junto a los nuevos episodios de The Last of Us tras el fin de la huelga de actores y guionistas, un representante de HBO ha confirmado que la serie no retomará la producción este verano, como estaba previsto y se ha pospuesto el rodaje hasta nuevo aviso.

"HBO y Sam Levinson siguen comprometidos con hacer una tercera temporada excepcional", dijo un representante de HBO. "Mientras tanto estamos permitiendo que nuestro demandado reparto busque otras oportunidades".

Desde que se estrenó la primera temporada de la serie en 2019, sus jóvenes protagonistas se han convertido en estrellas. Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Sydney Sweeney tienen proyectos en marcha y otros pendientes de estreno, por lo que coordinar sus agendas y conseguir que todos coincidan será una tarea cada vez más difícil una vez estén liberados para firmar otros contratos.

Sydney Sweeney en el episodio 2x04 de 'Euphoria'.

Lo que se sabe sobre la temporada 3

En agosto de 2023, tras el estreno de la polémica The Idol, Sam Levinson aseguró que tiene una idea de lo que quiere explorar en la siguiente etapa de la serie.

En un reportaje de la revista Elle sobre Zendaya, el creador del éxito de HBO dijo que ve la temporada 3 como "una película de cine negro" en la que a través del personaje de Rue explorará "lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto".

['El problema de los 3 cuerpos': ¿está la escena de la ejecución del profesor en el libro o no? la razón tras la polémica]

Sobre su actriz protagonista, y productora de la serie, Levinson también dijo que "es la persona más competitiva que conozco, en el buen sentido. Está en constante crecimiento como artista y siempre busca retos. No es complaciente".

Se espera que la serie dé un salto en el tiempo, sacando a los personajes del instituto. Zendaya también dirigirá un episodio de la tercera temporada.

La diseñadora de vestuario de la serie, Heidi Bivens, dijo durante una entrevista en Vogue en abril que la tercera temporada se concibió para ambientarse cinco años después de los acontecimientos de la segunda temporada.

"Se habla de que será aproximadamente cinco años en el futuro", dijo Bivens, "y que ya no están en el instituto. Dorothy ya no está en Kansas".

Euphoria emitió su último episodio en febrero de 2022.