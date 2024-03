La antesala del final en 'The Ones Who Live': una muerte trágica y otro gran regreso al universo 'The Walking Dead'

En sus últimos momentos, Jadis hará exactamente lo que había tratado de evitar todo este tiempo: les dice a Rick y Michonne dónde escondió el documento que contiene información sobre Alexandría y les indica cómo destruirlo.

Los minutos finales del capítulo servirán para recordar quién era Anne, que les entrega temblorosamente a Rick y Michonne el anillo que Gabriel le dio y le dice a Rick que haga lo que siempre quiso: matarla. No es tan satisfactorio como Rick imaginaba y, de hecho, él no quiere hacerlo, pero no queda más remedio.

Justo después, y aunque parezca un poco extraño, Rick le pide matrimonio a Michonne, allanando el terreno para el épico desenlace de The Ones Who Live.