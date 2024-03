Vuelve la mejor 'The Walking Dead' que recordábamos con 'The Ones Who Live': así ha sido el ansiado reencuentro

Aunque todos los fans de The Walking Dead acudieran a The Ones Who Live esperando ver con ansias el reencuentro entre Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), lo cierto es que nunca se está preparado emocionalmente para ver algo así en pantalla. Todos sabíamos que era una posibilidad que ocurriera antes o después en el spin-off de AMC, pero aun así sucumbimos a la devastación emocional al ver que los caminos de estos personajes podrían volver a cruzarse de nuevo.

Como hay pocas personas que conozcan mejor a estos dos personajes que los actores que los interpretan, ambos ejercen de productores ejecutivos en la nueva ficción e incluso Danai Gurira fue más allá, escribiendo eficazmente el que ha sido uno de los mejores episodios de la serie.

El cuarto capítulo, titulado What We, está dirigido por el veterano Michael Slovis y escrito y supervisado por la propia Gurira. En él asistimos al reencuentro entre Rick y Michonne, aunque no ha ocurrido como ellos esperaba.

Lo que hemos visto hasta ahora

Rick está completamente integrado en la República Militar Cívica y tiene la esperanza de tomar el control desde dentro y construir un mundo más seguro para sus seres queridos. Y por otro lado, Michonne está totalmente comprometida a sacar a Rick de todo el horror, aunque no comprende que él no quiera acompañarla.

A medida que avanza el episodio, queda claro que Rick todavía está traumatizado por la muerte de su hijo Carl, cuyo rostro apenas puede recordar, y le preocupa que les suceda lo mismo al resto de sus seres queridos.

Danai Gurira en 'The Ones Who Live'

"Fue intenso", contaba Gurira en una entrevista con The Hollywood Reporter sobre el rodaje del episodio. "Pero al final fue gratificante. Tuvimos que atar muchos cabos sueltos y tenía que ser la culminación de muchos conflictos. Tuvimos que permitir que estos personajes dijeran todas las cosas que aún no habían podido decir. Fue una experiencia de escritura que teníamos que calibrar muy bien porque, ¿cuánto dirían? Y, ¿qué dirían dentro del contexto de quiénes son? Tenía que trabajar con mi personaje y también con el de Andy, fue todo un viaje".

Así se hizo

El episodio tiene lugar dentro de un edificio de apartamentos abandonado, que resistió durante muchos años en el apocalipsis, pero que desde entonces ha caído, como ha pasado con tantos otros lugares de la franquicia. Gran parte del conflicto transcurre entre Rick y Michonne, que discuten sobre sus problemas en un apartamento.

"Ella no sabe lo que le pasa", dice Gurira. "Este no es él. Algo lo está bloqueando y ella no sabe qué es. ¿Le está poniendo trabas? Si es así, ¿por qué? No puede entenderlo, así que hay todo un viaje hasta llegar a ese punto. Cuando ella finalmente se da por vencida, tienen ese momento de unión".

"Momento de unión" es la forma de describir una fascinante escena de acción en la que Rick y Michonne recorren varios pasillos diferentes llenos de caminantes, expresando a su manera lo que les pasa por la cabeza: matando zombis. Después duermen juntos, desbloqueando las emociones más profundas a las que Rick no ha estado dispuesto a llegar hasta ahora.

Fotograma del epiodio.

"Ella tiene más compasión de él porque sabe que no es algo que él pueda expresar fácilmente", cuenta Gurira. "Necesita que le ayuden a sacarlo. Así que tiene que llegar al punto en el que esté preparada para comprender a Rick y dejar de lado sus expectativas sobre él. Sus expectativas eran: 'Nos volveremos a encontrar y será un bing-bang-boom, estaremos en casa'. Pero no ocurre así. Ella no tenía ni idea de que él iba a estar así".

Trabajar en equipo

Como guionista del episodio, Gurira sintió que entendía muy bien el arco de Michonne, pero quería asegurarse de que su coprotagonista y productor ejecutivo Lincoln también conociera bien el terreno. "Quieres darle a un actor como él todo lo que se pueda", señala la actriz. "Andy es un actor fantástico que lo da todo. Tenía muchas ganas de darle las herramientas necesarias”.

'The Ones Who Live'

Por su parte, Andrew Lincoln agregó: "Fue emocionante hacer todo esto con amigos, pero Danai tenía un gran papel, además de tener una responsabilidad añadida en el cuarto episodio. Pensé que el trabajo que hizo fue un testimonio sorprendente de sus habilidades, especialmente porque, al parecer, sólo necesita dos horas al día para dormir".

"Hubo momentos en los que la situación era bastante complicada”, admitió Gurira. “Hubo reuniones a altas horas de la noche, tuve una llamada temprano al día siguiente... Cosas así. Además de eso, estuve rodando los otros episodios. Pero todo fue muy gratificante. Estaba muy agradecido con [el productor ejecutivo Scott] Gimple, que me dejó llevar las riendas".

Al final del episodio, Rick y Michonne aparecen de la mano y se van juntos con un destino claro en mente: volver a casa. Es el final más feliz que uno podría esperar para ellos, si no fuera porque aún quedan dos episodios y seguro que surgirán más problemas.

"Parece muy completo ese momento, ¿no?", reflexiona Lincoln. "Pero, como siempre ocurre en The Walking Dead, sucederá algo que lo arruine todo".