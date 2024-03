Muere Beth Peters, cantante y actriz de 'Hospital General', a los 92 años

Beth Peters, actriz y cantante que también destacó por participar en la serie Hospital General, ha fallecido a los 92 años. Su deceso tuvo lugar el pasado 14 de marzo tras una breve enfermedad.

A principios de los años ochenta, Peters apareció en ocho episodios de la popular telenovela de ABC. Interpretaba la Sra. Whitaker, descrito por su hijo como "una mujer muy maternal que impartió sabiduría rural desde la cocina de su granja en Beecher's Corners, sirviendo como la madre sustituta de Laura Spencer, interpretada por Genie Francis, formando parte del arco de la historia de la adolescente, viéndola enamorarse de Luke Spencer, interpretado por Anthony Geary".

Peters comenzó su carrera como actriz y cantante cuando era adolescente en la costa de Nueva Jersey. En el año 1955 participó en su primera obra de teatro de Broadway Inherit the Wind. Interpretó el papel de la Sra. Brady en los últimos meses que se llevó a cabo la representación de la obra.

[Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, sobre cómo surge la chispa en 'La idea de tenerte': "Fue algo casi espiritual"]

Además, Peters también actuó en varias obras de teatro regional durante gran parte de su carrera, incluyendo producciones de compañías como Sacramento Music Circus, Circle Star Theatre, Melodyland, Carousel Theatre, Hyatt Music Theatre, Dallas State Fair Summer Musicals, Fiesta Dinner Playhouse y Galveston Summer Musicals, entre otras.

Entre los papeles más destacados se incluye a la Sra. Paroo, la matriarca de Marion the Librarian, en más de 20 funciones. También actuó varias veces en Sound of Music, Show Boat, Big River y Funny Girl.

[Shannen Doherty opina sobre su triángulo amoroso en 'Sensación de vivir': "Me horroriza, lo arruinaron todo"]

Además de Hospital General, sus créditos televisivos incluyen otros títulos como Mister Belvedere, donde tuvo un cameo; Quantum Leap, Beyond Belief, Hart to Hart, Simon and Simon, Highway to Heaven y The Waltons, entre otros. También apareció en las películas Adonde fue el amor (que protagonizaba Bette Davis), Cuidado con el mayordomo (con Dick Van Dyke y Barbara Feldon), Kandyland y Back to School (protagonizada por Rodney Dangerfield, Sally Kellerman y Burt Young).

Peters fue también miembro durante mucho tiempo de la Actor's Equity Association, el Sindicato de Actores de Hollywood y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión.

A Peters le sobreviven su hijo Sean Williams, sus hijastras Barbara Davison y Monica Lange, así como sus sobrinas, sobrinos, nietos y bisnietos. Ella falleció después que su esposo Jack Danon, que murió en 1996 y también era actor.