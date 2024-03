Shannen Doherty opina sobre su triángulo amoroso en 'Sensación de vivir': "Me horroriza, lo arruinaron todo"

Brenda Walsh (Shannen Doherty) y Dylan McKay (Luke Perry) eran la pareja más icónica de Sensación de vivir. O al menos así era hasta que él eligió tener una relación con la que era su mejor amiga, Kelly Taylor (Jennie Garth). Sobre este tema quiso opinar la propia Shannen Doherty en su podcast, reconociendo que le "horroriza" la historia que llevó a Kelly y Dylan a estar juntos.

En la tercera temporada del drama adolescente, Brenda viaja a París para pasar el verano, dejando atrás a Dylan y a Kelly, que se acercan durante la ausencia de su amiga. Este avance es crucial para la evolución de estos personajes, porque cuando ella vuelve a California, Dylan y Brenda acaban rompiendo y él decide que prefiere estar con Kelly.

Sin embargo, todo esto no terminó de agradar a Doherty, que no guarda buen recuerdo de esta parte de la serie. Así lo expresó en su podcast Let's Be Clear, donde contó cómo vivió la aventura de verano que tuvieron Dylan y Kelly.

"Me horrorizaba", contó. "No me gustaba, porque pensaba que Brenda y Dylan eran lo mejor de la historia, así que no entendía que nadie quisiera arruinar eso".

"Que la mejor amiga de alguien se acueste con su novio es una traición tal que ni siquiera sé cómo Brenda se pudo recuperar de aquello. Personalmente, no creo que se haya recuperado. Así que no estaba entusiasmada con eso, pero no tenía mucho que decir, así que continué", añadió.

'Sensación de vivir'

Dylan y Kelly terminan yendo al baile de graduación y graduándose de la escuela secundaria juntos siendo pareja. En la universidad se separan, pero acaban volviendo al final de la serie. En el reboot que se hizo de Sensación de vivir en 2008, Kelly revela que Dylan es el padre de su hijo Sammy, de cuatro años, aunque su relación terminó cuando él era solo un bebé.

Desde que terminó la serie, Doherty ha ido comentando todo lo que ocurrió en ella en su podcast. Recientemente, contó cómo Jennie Garth "perdió el control" con ella, obligando a sus coprotagonistasBrian Austin GreeneIan Zieringa intervenir para evitar que la pelea "se intensificara".

"[Garth] estaba haciendo una broma en la que les quitaba los pantalones a algunos de los miembros del equipo de una manera divertida, pero algunos de ellos se molestaron bastante por eso", explicó Doherty, agregando que decidió hacer algo parecido para darle a Garth "de su propia medicina". "Se volvió loca conmigo. Y simplemente no estaba de humor para dar marcha atrás", recuerda.