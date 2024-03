La importante revelación de 'The Ones Who Live': dónde estaba Michonne tras el final de 'The Walking Dead'

Después del impactante comienzo del spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live, muchos de los fans de la serie original y, especialmente, del dúo que forman los personajes Rick y Michonne, han obtenido algunas respuestas a sus preguntas. Como, por ejemplo, por qué Michonne no estuvo en la temporada 11 de la serie original.

Para los que necesiten refrescar la memoria de las últimas temporadas de The Walking Dead -atención porque aquí comienza a haber spoilers-, Rick Grimes (Andrew Lincoln) fue trasladado en estado crítico en un helicóptero en la temporada 9. Y, por otro lado, Michonne (Danai Gurira) abandonó su casa y lo dejó todo para buscarle en la temporada 10.

Después vimos a Rick guardar una carta que le había escrito ella y ser perseguido, mientras que Michonne se lanzó a salvar a una pareja que fue abandonada por su comunidad.Luego se puso una armadura bastante distinta y contempló a lo lejos a una gigantesca horda de caminantes. Sin embargo, hay poca información sobre lo que ocurrió después. O la había hasta ahora.

Dónde nos quedamos

'The Ones Who Live'

En la serie original hubo un salto temporal de seis años en la temporada 9. Y The Ones Who Live retoma la historia en el lugar en el que se quedó tras la salida de Rick de la serie, revelando que el protagonista había estado atrapado en la República Cívica Militar y que tuvo múltiples intentos de escapar.

No obstante, Michonne sí que apareció en la serie original después del salto temporal, lo que implica que tiene menos que narrar, aunque no por ello su historia es menos complicada.

Los primeros diez minutos del episodio Gone ponen al público al día con lo que vieron en el final de la serie. Michonne conoce a Aiden (Breeda Wool) y a Bailey (Andrew Bachelor) en su viaje de búsqueda. Cuando se encontraron en el final de la ficción, Aiden le dijo a Michonne: "No nos esperarán", mientras un ejército de personas caminaba por una carretera cercana, dejándolas atrás.

Al parecer, Aiden y Bailey viven en una comunidad de personas que nunca se detienen ante nadie y nunca regresan para rescatar a sus amigos o familiares caídos. La hermana de Bailey es la líder y está dispuesta a dejar atrás a los de su propia sangre porque cree que así es como se garantizan la supervivencia.

Intentan reclutar a Michonne, pero ella no tiene ningún interés en unirse a un grupo que abandona a los suyos, y cuando Michonne emprende su camino, una pequeña caravana de personas la sigue, incluidos Aiden, Bailey y Nat (Matthew Jeffers), que desarrolla un vínculo más estrecho con Michonne.

Un viaje en grupo

Michonne en 'The Ones Who Live'

El camino que recorren no será para nada tranquilo y tal y como les advierten varias personas antes de irse, los millones de ciudadanos que antes vivían el área de los tres estados antes del apocalipsis son ahora una horda gigante de caminantes que migran al norte o al sur según la época del año.

Después de ser derribada de su caballo, Michonne se enfrenta a una horda de un millón de zombis con nada más que su espada, hasta que aparecen Nat y la caravana para ayudarles.

El grupo que se forma pasará un periodo de tiempo viajando juntos y conociéndose mejor. Michonne se acaba enterando de que Aiden está embarazada y que Bailey estaba buscando miel para satisfacer sus antojos cuando les rescató, y todos animan a la protagonista a volver a casa con sus hijos. También planean unirse a ella y su gente cuando encuentre a Rick.

Sin embargo, lo que parecía un viaje tranquilo pronto se ve interrumpido por un helicóptero de la RCM, que los bombardea con gas nocivo. Todos mueren, excepto Michone y Nat, que pasan un tiempo escondiéndose, curándose y recuperando fuerzas en un centro comercial. Sabiendo esto, el público ya conoce por fin la verdad en torno a la desaparición de Michonne: estaba al borde de la muerte y inmovilizada en un área fuera del alcance de la comunicación por radio.

Pero ese no fue el final de la historia. Después de que Michonne y Nat se recuperasen, finalmente, se dirigen a la terminal Bridgers. Allí encuentran un astillero abandonado lleno de cadáveres carbonizados y las pertenencias de Rick entre los muertos. Michonne está a punto de rendirse cuando ven un helicóptero que se dirige hacia ellos. Pero Nat logra abatirlo con uno de sus inventos.

La historia continúa

Tal y como se vio en el primer episodio, ese era el avión en el que viajaban Rick y su oficial al mando, Donald Okafor (Craig Tate). En esta ocasión vemos el choque desde la perspectiva de Michonne y el posterior y esperadísimo reencuentro entre ambos. Sin embargo, justo después disparan a Nat en el pecho y muere en los brazos de Michonne.

La esperada reunión de los protagonistas en 'The Ones Who Live'

Rick advierte a Michonne que la RCM está en camino y le dice que tiene que ocultar su identidad y personalidad para que no sepan que es una "A": el tipo de personas dispuestas a morir por lo que creen, líderes que inspiran devoción y el tipo de personas que la organización no permite en su sociedad. Y así comienza la siguiente etapa del viaje de Michonne, que ahora está atrapada junto a Rick, fingiendo ser la única superviviente de lo ocurrido.

Con cuatro episodios restantes de The Ones Who Live, todavía queda por contar del viaje de Michonne y la línea de tiempo aún no se ha terminado de aclarar. Pero sí que hemos obtenido algunas respuestas importantes a lo que ocurrió en The Walking Dead.

'The Walking Dead: The Ones Who Live' está disponible en AMC+.