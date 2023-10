El spin-off de 'Daryl Dixon' reunirá a dos personajes clave de 'The Walking Dead' en la temporada 2

Los fans de The Walking Dead siguen estando de suerte. Después del impactante final de la serie, AMC+ trajo de vuelta a Daryl Dixon en el spin-off que lleva su nombre y justo antes de que se estrene el final de la primera temporada, acaba de confirmarse el regreso de otro de los personajes preferidos de la saga: Carol Peletier.

Según anunció la propia cadena el pasado jueves en la Comic-Con de Nueva York, la actriz Melissa McBride ha firmado como personaje regular para la segunda entrega de la ficción y después de interpretar al personaje de Carol Peletier en las once temporadas de la serie madre, volverá al universo postapocalíptico.

La intérprete tenía previsto protagonizar el spin-off junto a Norman Reedus, pero finalmente no fue posible y abandonó la producción en abril de 2022, después de que el drama trasladara el lugar de rodaje a Europa.

Sin embargo, durante el panel de la serie en el que estuvo Norman Reedus, McBride se unió por videollamada para expresar su alegría de estar de vuelta en la ficción. Cuando el proyecto se anunció, dijo: "Sabía que había mucho más que contar sobre la historia de Carol, porque sentí que estaba muy inquieta la última vez que la vimos mientras veía a su mejor amigo, Daryl, alejarse".

“Separados o (¡con suerte!) juntos, sus historias son muy profundas y estoy muy emocionada de continuar el viaje de Carol hasta aquí. Este equipo de narradores ha hecho un trabajo increíble para llevar a estos dos personajes a un mundo completamente nuevo para ellos, ¡y me encantan las aventuras!", añadió.

Actualmente, la serie se encuentra en fase de producción gracias al acuerdo concedido por el sindicato de actores a AMC para continuar con los rodajes de sus series durante la huelga de Hollywood. De hecho, ha sido ese acuerdo provisional el que ha permitido que Reedus y McBride pudieran unirse a los productores de la serie para promocionarla.

Aunque Carol iba a ser parte del spin-off ambientado en Europa, en abril de 2022 se anunció que la actriz no formaría parte de la serie, o al menos de momento. "Mudarse a Europa se volvió logísticamente imposible para Melissa entonces", dijeron algunos representantes de la cadena en el panel.

"Me imagino que los personajes se volverán a encontrar en algún momento e incluso podría encontrarme con otros personajes en el futuro", dijo Reedus también en The Tonight Show a principios de mayo de 2022. "Pero ella se está tomando un tiempo de descanso y me dijeron: 'Oye, ¿quieres ir a una misión?' Y yo dije: '¡Sí! Vayamos a una misión".

Qué sabemos de la temporada 2

Daryl Dixon se convirtió en el estreno más visto en el canal y en el estreno más visto en la historia de la plataforma AMC+, y fue renovada rápidamente por una segunda temporada.

Junto a Reedus y McBride, la serie está protagonizada por Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney. además, la producción corre a cargo de McBride, Reedus, Kang, el showrunner Zabel, Scott M. Gimple, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman y Steve Squillante. Los nuevos episodios se estrenarán a lo largo de 2024.

