La versión remasterizada del videojuego 'The Last of Us II' contiene pistas de la temporada 2 de la serie

Después de convertirse en una de las series del año, The Last of Us encara su futuro con entusiasmo. La primera temporada de la serie de HBO adaptó el primer videojuego con éxito y la segunda expandirá aun más la narrativa, centrándose en las distintas tramas que se abordan en la aclamada secuela The Last of Us Parte II.

Sin embargo, este segundo videojuego es inabarcable e imposible de adaptar en una única tanda de episodios, por lo que es muy posible que los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann tengan que dividir la historia y adaptarla en dos temporadas, sino acaban siendo más.

De todos modos, el regreso de la serie tendrá que esperar, al menos de momento. Y por ello, Druckmann, que también cocreó los videojuegos, les ha brindado a los jugadores la oportunidad de ver un pequeño adelanto que puede servir para tener más información sobre la segunda temporada de la ficción.

Un año después del estreno de la serie en HBO Max, en enero de 2024, tendrá lugar el lanzamiento de una versión remasterizada de The Last of Us Parte II, que incluye una función adicional llamada Lost Levels. En ella se añaden escenas eliminadas del juego, pero también se incluyen ciertos detalles que podrían influir en la temporada 2.

"A modo de adelanto, diré que hay al menos un elemento de uno de los niveles que se ha elegido para la serie", dijo Druckmann en una entrevista con Entertainment Weekly. "Digo esto con la advertencia de que aún no hemos comenzado a rodar [la temporada 2] y que todas las cosas están sujetas a cambios, en función de lo que finalmente consideremos que sea lo mejor para la serie".

Estos niveles no están completamente terminados, pero tendrán elementos interactivos y comentarios de los desarrolladores. Druckmann explicó cómo los jugadores podrán escuchar al equipo creativo mientras juegan y descubrir "la intención del nivel, qué estaba pasando en la secuencia y, en última instancia, por qué se eliminó".

"Pensad en estos niveles como los que se quedaron en la sala de montaje, y que por diversas razones no pasaron el corte y no llegaron al juego", dijo Druckman. "Este es un nuevo intento por nuestra parte de levantar el telón del proceso de desarrollo, y espero que los jugadores aprecien la información sobre lo que llegó y lo que no llegó al juego final".

Cómo será la temporada 2

La primera temporada de The Last of Us fue todo un éxito de audiencia para HBO a principios de este año y también acumuló hasta 25 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo a la Mejor Serie Dramática y a la mejor interpretación para Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Hasta ahora se sabe que la segunda temporada adaptará el segundo videojuego, The Last of Us Parte II, pero no por completo. De hecho, Druckmann confirmó que "Será más de una temporada". "Habéis sabido ver correctamente que no diremos cuántas [temporadas cubrirán la Parte II]. Pero más de uno lo ha descubierto y ha acertado con sus predicciones”, dijo también Mazin.

Esta confirmación también sirve como cierto alivio para muchos fans, especialmente para los que sientan más cariño por el personaje de Joel, al que interpreta Pedro Pascal en la serie. Como bien saben los jugadores de la saga de Naugty Dog, la Parte II comienza con el sorprendente asesinato de Joel a manos de Abby, la hija del cirujano de los Luciérnagas que lo escogió a él para dejar vivir a Ellie.

Sin embargo, aunque todavía no se haya confirmado que vaya a ocurrir, el propio Pedro Pascal no se ha cerrado a que su personaje tenga este trágico desenlace. "No tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente para después desviarse radicalmente del camino", expresó Pascal en una entrevista a principios de este año sobre la puesta en marcha de la segunda temporada.

Y sus creadores también parecen tener claro cuál es el camino a seguir de los personajes. "Esto ya debería ser bastante obvio para cualquiera, pero no le tengo miedo a matar personajes", reveló Mazin. "Pero también es importante tener en cuenta que ni Neil [Druckmann] ni yo nos sentimos limitados por el material original".