Muere Elliott Silverstein, director veterano de series y películas como 'La ingenua explosiva', a los 96 años

Elliot Silverstein, director de episodios de series como Naked City, La dimensión desconocida y Ruta 66, antes de que Lee Marvin ganara el Oscar al mejor actor por La ingenua explosiva, ha fallecido a los 96 años. Así lo comunicó su familia, confirmando que la muerte tuvo lugar el pasado viernes en Los Ángeles.

Nacido en Boston, Silverstein también dirigió Un hombre llamado Caballo (1970), un western protagonizado por Richard Harris donde interpreta a un aristócrata inglés que se convierte en el líder de la tribu que le había capturado y torturado.

Su logro más importante fue el papel decisivo que tuvo en la elaboración de la histórica Declaración de Derechos Creativos para cineastas. "Todos los directores a día de hoy están en deuda con Elliot Silverstein", dijo en un comunicado la presidenta del sindicato de directores, Lesli Linka Glatter. "Nadie trabajó más duro ni se mostró más apasionado por proteger a los artistas que Elliot".

Elliot Silverstein con Nat King Cole en el rodaje de 'La ingenua explosiva'.

Fue Silverstein quien sugirió a Lee Marvin como Kid Shelleen en La ingenua explosiva (1965), después de que Kirk Douglas rechazara el papel. Además, fue también a él a quien se le ocurrió la idea de incluir un coro de la película, porque esos personajes no estaban en el guion original de Frank Pierson y Walter Newman.

“Eso marcó el estilo de la película para mí”, dijo el director en una entrevista en 2002. "Una vez que lo logré, supe que me daría licencia para llegar muy lejos con el resto de los personajes y conseguir que fuera divertido".

Los inicios de Silverstein fueron como productor y director de obras de teatro para la Universidad Brandeis -incluyendo una dirigida por Leonard Bernstein- y también dirigió y montó producciones para la prestigiosa serie de televisión dominical Omnibus, emitida en 1955-56. Para Broadway dirigió también en 1958 la comedia Maybe Tuesday, escrita por Mel Tolkin y Lucille Kallen y protagonizada por Brett Somers, Barry Newman y Alice Ghostley.

Después comenzó a trabajar en televisión para rodar episodios de series como The US Steel Hour, Suspicion, The Further Adventures of Ellery Queen, Route 66, Have Gun - Will Travel, Naked City, Dr. Kildare, La dimensión desconocida y The Defenders. Los cuatro episodios que dirigió para La dimensión desconocida fueron The Obsolete Man y The Passersby, en 1961, The Trade-Ins, en 1962 y Spur of the Moment, en 1964.

Elliot Silverstein

Sería en The Obsolete Man, que estaba protagonizado por Burgess Meredith interpretando a una bibliotecaria, cuando su editor se negaría a cortar el final del episodio de la manera que Silverstein quería. Luego descubrió que los derechos de un director eran limitados, que sólo tenían derecho a ver el primer montaje y a pedir mejoras al productor asociado.

Debido a sus logros y sus esfuerzos, Silverstein recibió el premio Robert B. Aldrich Achievement Award del Sindicato de Directores en 1985 y fue nombrado miembro honorario vitalicio del gremio en 1990. ['Wonka': todo lo que sabemos de la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate'] Silverstein también dirigió The Happening (1967), protagonizada por Anthony Quinn, y la película de terror de culto Asesino invisible (1977), protagonizada por James Brolin. Más recientemente, dirigió episodios de Picket Fences e Historias de la cripta.

Y, por si fuera poco, Silverstein tuvo un gran impacto Hollywood más allá de las cámaras. Durante seis meses, desde noviembre de 1963 hasta abril de 1964, Silverstein presidió un comité del Sindicato de Directores, donde redactó lo que se convertiría en la mencionada Declaración de Derechos Creativos.

En este documento hay una declaración relacionada con la versión del director, a la que también se le atribuye el mérito de Silverstein. "La disposición de las imágenes y sonidos grabados que el director considere adecuada se conocerán como 'versión del director'", dice la declaración. “Es un derecho y una obligación creativa del Director preparar este montaje, y se le debe dar el tiempo que se considere necesario para cumplir con esta función”.

