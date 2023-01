Pedro Pascal encara de forma optimista el paso de 'The Last of Us' del videojuego a la televisión

'The Last of Us'

HBO Max ha comenzado el año con buen pie y con el estreno de The Last of Us, la prometedora adaptación televisiva del aclamado videojuego postapocalíptico. Entre otros, está protagonizada por Bella Ramsay y Pedro Pascal, que se enfrenta a la maldición de los videojuegos transformados en producciones para televisión o cine con mucho entusiasmo y sin preocupaciones.

Sus motivos para no preocuparse tienen sentido. The Last of Us tiene el sello de calidad de Neil Druckmann, el creador del juego, y Craig Mazin, el guionista de la galardonada serie Chernobyl. Ambos se unieron para coescribir y desarrollar la serie y Pascal estaba convencido desde que le llegó la oferta de protagonizarla que "era imposible que no hicieran algo de gran calidad".

Aun así, el actor chileno reconoce que está "nervioso”, y no es para menos. Las películas y series inspiradas en videojuegos, entre las que se incluyen las sagas de Lara Croft, Mortal Kombat y Resident Evil, así como Assassin’s Creed, por ejemplo, han dejado mucho que desear.

De los 61 intentos de Hollywood por transformar los juegos en series y películas, sólo tres lograron superar el 60 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes. La mayoría, con las notables excepciones de las historias de Mario Bros, Pokemon y Sonic, tampoco han funcionado demasiado bien en ratings o taquilla.

Sin embargo, Pascal se siente “optimista” ya que The Last of Us toca todos los puntos de emoción que hizo del juego un inesperado éxito. La historia gira en torno a Joel Miller, un veterano estadounidense de guerra y trabajador de la construcción que pierde a su única hija al inicio de una pandemia causada por un hongo, que transforma a sus víctimas en zombis.

Veinte años después, Miller es un hombre endurecido que hace lo que sea para sobrevivir en un mundo gobernado por la dictadura de la organización Fedra. Su misión en el juego y en la serie consiste en asistir el tránsito de Ellie, una adolescente esencial para la lucha contra el gobierno autoritario y contra la pandemia.

[Crítica: ‘The Last of Us’ 1x01, un reloj roto en medio de un apocalipsis tan impactante como creíble]

“Joel vive en el mundo de acción y violencia, en el que las únicas relaciones que lo influencian son relaciones de amor”, indicó Pascal al explicar su personaje. La historia, que se cuenta a lo largo de nueve episodios, avanza en función de la forma en que Miller está motivado por “la pérdida de su hija y el haber encontrado otra hija”, agregó.

Druckmann y Mazin dijeron que escoger a Pascal como el protagonista de la serie fue una decisión “muy fácil”. “Él es Joel. Es un actor que puede transmitir su violencia y su dureza, pero al mismo tiempo su vulnerabilidad y hasta su sentido del humor”, indicó Druckmann, quien es el “padre” del juego y sus personajes.

Ambos tienen confianza en el resultado de la serie, que pasaron tres años creando y desarrollando. “El mayor reto fue mantener el movimiento de la acción en los momentos en que los que juegan tienen el control de los personajes”, admitió Mazin, quien aseguró que quedó enamorado de la historia cuando el juego salió en 2013.

De hecho, cuando los ejecutivos de HBO le preguntaron qué quería hacer, después de la muy galardonada Chernobyl, no tenía la menor duda de que lo siguiente sería adaptar The Last of Us. Tuvo suerte, pues Druckmann estaba buscando socios después de que fracasó el proyecto de transformar el juego en una película, para el que contaba ya el compromiso del aclamado director Sam Raimi.

En la serie, Pascal es acompañado por las actrices Bella Ramsey como Ellie Williams y Anna Torv como Theresa 'Tess' Servopoulos. Tommy Miller, el hermano de Joel, es interpretado por el actor mexicanoestadounidense Gabriel Luna.

[Así nació 'de improviso' la serie de 'The Last of Us': "Cruzamos la calle y se la presentamos a HBO"]

“Compartir este proyecto con Pedro fue algo extraordinario”, dijo Luna y se declaró “emocionado” de que dos latinos estuviesen encabezando los créditos de un proyecto tan ambicioso de HBO, pues aunque siente que hay menos resistencia en Hollywood, el camino aún es arduo para una representación equitativa.

Las primeras críticas de la serie en Estados Unidos han sido muy positivas. De hecho, el rating en Rotten Tomatoes estaba en un inédito 100 % para este tipo de adaptaciones y no es el único proyecto de este estilo que Pascal lleva sobre sus hombros este año.

En marzo se estrenará la tercera temporada de The Mandalorian, la serie de Disney + en el universo de La Guerra de las Galaxias. Luego, en mayo, se estrenará en el Festival de Cannes el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar Extraña forma de vida, protagonizada por Pascal y por Ethan Hawke.

