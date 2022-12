Simona Tabasco: "Cuando le pregunté a Mike White por qué se prostituía Lucía, él me dijo '¿y por qué no?'"

Una de las diferencias más notables entre la segunda y la primera temporada de The White Lotus ha sido la incorporación de más personajes locales con trama propia. Valentina, Lucia y Mia no solo tienen mucha presencia en esta nueva entrega, también son unas mujeres muy complejas y por ello se han convertido en los personajes favoritos de muchos espectadores.

SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco y Beatrice Granno, las actrices que interpretan a Valentina, Lucia y Mia, tres personajes que representan dos generaciones cuyas diferentes formas de abordar su propia sexualidad choca desde el principio.

Con ellas hablamos de su experiencia en el rodaje, en el que tuvieron la oportunidad de trabajar por primera vez con una coordinadora de intimidad; qué fue lo que más les atrajo de la primera temporada; lo que piensan de la representación del trabajo sexual en esta entrega y de cómo, a pesar de vivir en Italia, descubrieron la leyenda de la Testa di Moro gracias a la serie.

[Las 9 mejores teorías sobre la temporada 2 de 'The White Lotus': muertes y otras curiosas hipótesis]

Simona Tabasco y Beatrice Granno en 'The White Lotus'

¿Habían visto la primera temporada cuando os ofrecieron el papel?

Simona Tabasco: Vi la primera temporada después de que me pidieran mandar una cinta para la audición. Me encantó por la cantidad de emociones que se representaban, por lo particulares y precisos que eran los personajes y por la cantidad de cosas que había que decir sobre cada uno de ellos, algo que también ocurrió en la segunda temporada.

Beatrice Granno: Simona y yo habíamos trabajado juntas en una serie italiana y me preguntó si podía ayudarla el día que tenía que hacer su grabación para The White Lotus. Como yo ya había hecho la mía para el otro personaje fui a su casa. Nos divertimos tanto que llegado a un punto dije que quería hacer la mía de nuevo. Soñamos un poco con la idea de que nos eligieran a las dos y cuando fue así no lo podíamos creer. Éramos amigas antes, pero esta experiencia tan maravillosa nos ha acercado mucho más.

Cuando después vi la primera temporada, las imágenes de la cabecera y la música me recordaban a una selva y siento que es un buen retrato de lo que viven los personajes y de cómo funciona su entorno.

Sabrina Impacciatore es Valentina, la gerente de 'The White Lotus' Sicilia.

"Una pensaría que la segunda temporada nunca puede ser tan buena como la primera, pero es aún más explosiva, profunda y original" Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore: Cuando me llamó mi agente para pedirme la grabación, le dije que no era buen momento para mí porque estaba rodando una película en el norte de Italia y estaba muy centrada en ese personaje. Él me insistió y me dijo que viera la primera temporada. No estaba muy convencida, pero me puse un episodio y terminé los seis en una noche.

Me dejó boquiabierta, la sentí tan original, tan cruel, y muy elocuente sobre la sociedad contemporánea y el comentario sobre clase. Lo que más me gustó es que no podía encasillarla en un género, es drama, es comedia, es un thriller. Había de todo y no se parecía a nada más. Era como un nuevo mundo.

Ahí me cambió el chip. A partir de ese momento me propuse conseguir el papel y cuando lo hice fue la mayor alegría profesional de toda mi existencia. Y todavía estoy feliz, agradecida y muy orgullosa de formar parte de este proyecto. Uno pensaría que la segunda temporada nunca puede ser tan buena como la primera, pero me sorprendió descubrir que era aún más explosiva, más profunda y original. Creo que Mike White es un verdadero genio.

"Lo que me gusta tanto de los personajes femeninos de Mike White es que tienen el poder de elegir sus vidas, aunque se equivoquen" Sabrina Impacciatore



La leyenda de la Testa di Moro tiene mucha presencia en la serie, ¿Qué representa para vosotras?

Beatrice Granno: Es curioso, pero la verdad es que al igual que muchos espectadores yo he conocido esta historia a través de la serie. Soy romana y, por supuesto, estaba familiarizada con la escultura, pero no conocía la leyenda.

Sabrina Impacciatore: Yo también conocí la historia a través del guion y es que porque la cultura siciliana es muy diferente de la cultura italiana. Es muy compleja, tiene influencia árabe, española y francesa. Es independiente. Creo que el simple hecho de que la leyenda sea sobre una mujer que corta la cabeza de un hombre infiel es una forma de defender el poder de las mujeres, y eso es algo muy poco frecuente en Italia.

Es también lo que me gusta tanto de los personajes femeninos de Mike White, que tienen el poder de elegir sus vidas, aunque se equivoquen y aunque al final tengan dificultades, ya solo por eso son ganadoras y eso es muy refrescante.

['The White Lotus': De La Testa di Moro a 'La aventura' o 'Survivor', 5 curiosidades y cameos de la temporada]

Lucía y Mia en 'The White Lotus' 2.

¿Qué piensan sobre la representación del trabajo sexual en la serie?

Beatrice Granno: Creo que lo que es realmente interesante es que en The White Lotus nunca se sabe quién está equivocado y quién tiene razón, si lo que hacen los personajes es lo correcto es lo incorrecto, porque la serie no emite ningún juicio. Lo que me pareció interesante es que estas chicas usan su cuerpo para conseguir lo que quieren y eso puede ser empoderante.

Sabrina Impacciatore: Por lo general, en las películas las prostitutas son las víctimas, mientras que en la serie son trabajadoras sexuales que usan su cuerpo para conseguir lo que quieren, tienen poder. Es un tema con muchas aristas y muy complicado, pero en este caso Lucia tiene el control.

Simona Tabasco: La primera pregunta que le hice a Mike cuando lo conocí en Taormina, fue "¿por qué hace esto Lucia?" y recuerdo que Mike me contestó con total naturalidad "¿por qué no? No tiene que tener una razón. Simplemente es su elección". Me pareció una respuesta maravillosa que define muy bien al personaje, porque para ella es un trabajo freelance como cualquier otro.

"La coordinación de intimidad hace que las escenas sean mejores, porque te permite centrarte en la interpretación" Beatrice Granno

No sé cómo seré en Italia, pero en la industria española es una figura muy reciente en los rodajes, ¿habían trabajado antes con una coordinadora de intimidad?

Sabrina Impacciatore: Llevo 25 años en la industria y esta es la primera vez que he trabajado con un coordinador de intimidad. Esas reuniones de preparación me hicieron sentir muy cómoda, segura y también me ayudaron a trabajar más libremente. Espero que se repita la experiencia en mis próximos trabajos.

Beatrice Granno: Fue increíble tener a alguien en el set que sabes que puede cuidar de ti. Hay escenas en las que te sientes muy vulnerable y saber que esa persona está allí para asegurarse de que estés cómoda haciendo tu trabajo ayuda mucho. Y hace que las escenas sean mejores, porque saber que no hay margen para los imprevistos te permite centrarte en la interpretación. Cuando vuelva a un plató italiano definitivamente llamaré a un coordinador de intimidad.

[Jennifer Coolidge: "Mike White cambió mi vida con 'The White Lotus', siempre le estaré agradecida"]

Sigue los temas que te interesan