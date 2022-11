HBO renueva 'The White Lotus' por una tercera temporada

The White Lotus ha sido renovada por una tercera temporada en HBO. Aún no se han estrenado todos los episodios de la segunda entrega, pero la serie y antología creada por Mike White ya ha confirmado que volverá a abrir las puertas de un nuevo resort, en el que se alojará un nuevo grupo de huéspedes.

La producción ha sido todo un éxito desde que se estrenó y su primera temporada se llevó hasta 10 premios Emmy este año. Por su parte, la segunda entrega también va por buen camino y la plataforma ha revelado que hasta 7,6 millones de personas ya han visto el primer episodio de la segunda temporada desde que se estrenó el 30 de octubre.

"No hay lugar en el que prefiera trabajar que HBO y no hay gente con la que prefiera asociarme más que con Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner y su increíble equipo. Me siento muy afortunado de tener de nuevo esta oportunidad y estoy muy emocionado de reunirme de nuevo con mi equipo en The White Lotus”, dijo Mike White sobre el regreso.

"Reflexionando sobre el humilde origen de The White Lotus, una producción que se llevó a cabo en plena pandemia, es imposible no quedar asombrado por la forma en la que Mike White dio lugar a uno de los programas más divertidos y aclamados por la crítica”, declaró Francesca Orsi, la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

"Y ha seguido mejorando con la segunda temporada, que es el último testimonio de la visión cruda e incomparable de Mike. Su coraje para explorar las aguas desconocidas de la psique humana, junto con su característico humor irreverente y estilo de dirección optimista, nos hacen soñar con más días de vacaciones en el resort que adoramos. No podríamos estar más emocionados de tener la oportunidad de colaborar juntos en una tercera temporada", añadió.

Al igual que en las dos primeras temporadas, la sinopsis de la tercera probablemente seguiría un patrón similar, siguiendo de cerca a un grupo de huéspedes de un hotel en el resort ficticio White Lotus.

Aún se desconoce qué pasará con los personajes al final de la segunda tanda de capítulos -que todavía no ha estrenado el último episodio-, por lo que es difícil adivinar quién podría regresar en la siguiente temporada.

White dijo en su momento que le encantaría volver a trabajar con Jennifer Coolidge, pero es posible que la antología regrese con un reparto completamente diferente. Habrá que esperar para ver cuál es el próximo destino al que tiene pensado viajar el creador.

