'The White Lotus': Tres teorías sobre Greg, Tanya y la foto del vaquero del episodio 2x06

'The White Lotus': Tres teorías sobre Greg, Tanya y la foto del vaquero del final del episodio 2x06

The White Lotus no es una serie de misterio, sin embargo, como espectadores no podemos evitar teorizar. Aunque al final de la primera temporada la gran incógnita se reveló como un accidente -y en esta bien puede que ocurra lo mismo-, la dirección y la música de la serie le dan un aire ominoso a todo lo que ocurre, así que nuestro cerebro intentará unir las piezas y encontrarle un significado adicional a todas las frases.

Por ahora lo único que sabemos a ciencia cierta es que para cuando acabe la estancia en Sicilia, es que Daphne, Valentina, Salvatore, Isabella y Rocco siguen vivos, pero "varios huéspedes han sido asesinados" y uno de ellos, el cadáver que saca la policía del mar, ha muerto ahogado.

Como ya ocurrió en la temporada de Hawái (y es algo que forma parte del encanto de la serie) debido a las interacciones, conflictos y comportamientos de los personajes, todos son víctimas potenciales y también los podemos imaginar cometiendo asesinato si se dejan llevar por los impulsos pasionales del momento. Es una idea muy melodramática, pero de alguna forma se apoya en la introducción de la leyenda de la Testa di Moro y la relación del lugar con la mafia italiana.

Cuatro de los protagonistas de 'The White Lotus 2' a su llegada a Sicilia.

Sería demasiado obvio, pero desde el principio muchos se han decantado porque los involucrados en dichas muertes sean Ethan, Cam, Harper y/o Daphne, algo que no podremos descartar hasta ver el final, ya que lo único que sabemos con seguridad es que el personaje interpretado por Meghann Fahy no muere.

[Michael Imperioli: "'The White Lotus' me hizo repensar mi masculinidad y mi forma de ver el mundo"]

Hay otra corriente que ha hecho sus apuestas de víctimas y verdugos en el trío Di Grasso y la trama de Lucia y Alessio, su supuesto chulo. Incluso hay quien combina elementos de ambos grupos y cree que Alessio puede asesinar a Ethan y Cameron para cobrar el dinero que le deben a Lucía.

Teniendo en cuenta la cordialidad con la que Lucia y Mia saludan a Alessio en su escena de presentación en el primer episodio, y que las jóvenes nunca sugirieran que estaban trabajando para alguien diferente que ellas mismas hasta que Albie planteó la posibilidad, toda esa trama del chulo parece formar parte de una estafa para sacarle algo de dinero al menor de los Di Grasso.

Simona Tabasco es Lucia.

Y hablando de estafas, esto nos lleva a la corriente de teorías más prolífica de la temporada, la que involucra a Tanya, Greg y Quentin. En este artículo de la semana pasada repasamos varias teorías que circulaban por Reddit y entre ellas había tres relacionadas con esta trama, de las cuales se ha confirmado que Quentin no tiene dinero para sustentar el nivel de vida que aparenta y la identidad del vaquero. Así quedan las apuestas para el último episodio.

[Jennifer Coolidge: "Mike White cambió mi vida con 'The White Lotus', siempre le estaré agradecida"]

Quentin y Greg están trabajando juntos

La foto de los vaqueros.

Estos son los detalles que lo confirman:

Tanya dijo que fue idea de Greg ir a Sicilia.

Greg llegó a Sicilia antes que ella y tuvo tiempo para planearlo todo.

Greg se molestó cuando vio que Portia estaba en el hotel porque podía ser un estorbo. Esto se solucionó con Jack.

Quentin dijo que estuvo enamorado de un vaquero heterosexual por el que haría cualquier cosa.

Tanya ve una foto de dos hombres que parecen ser Quentin y Greg de jóvenes.

Jack le cuenta borracho a Portia que Quentin es un "aristócrata con palacete y arruinado", como aquellos de los que hablaba Cameron, pero que pronto recibiría dinero y cambiaría su situación.

Teoría 1: El plan es matar a Tanya

Greg y Tanya en la temporada 2 de 'The White Lotus'

Según esta teoría, desde un principio Greg estuvo interesado en el dinero de Tanya, pero no contaba con ella le haría firmar un acuerdo prenupcial, así que la única salida que ha visto para este matrimonio en el que está atrapado es que ella muera.

Y que lo haga sin levantar sospechas sobre él, por eso todo el plan se organiza mientras él está fuera de Sicilia, por lo que acude a Quentin y acuerdan repartirse el botín.

Teoría 2: El plan es chantajear a Tanya

Tanya en la fiesta organizada en la villa de Quentin.

La premisa sería la misma, pero sin hacer correr sangre. En este caso, la teoría apunta que el acuerdo prenupcial tendría una cláusula firmada por ambas partes, que obligaría a Tanya a firmar el divorcio y darle parte de su dinero a su marido en caso de que se probara que había sido infiel.

Aquí entra en juego el italiano de la "bolsa de cocaína" que seduce a Tanya. Incluso hay quien afirma que en la escena final en la que están ambos solos en la habitación puede verse una luz roja que sugiere la presencia de una cámara que los está grabando.

Teoría 3: El plan es cumplir una fantasía de Tanya

Quentin y Tanya en la ópera

Los más optimistas y románticos creen que hay una tercera posibilidad: que Greg le haya pedido a Quentin que hiciera sentir a Tanya como una reina y que hiciera realidad sus fantasías sicilianas porque el cáncer ha vuelto y sabe que va a morir. A cambio, Quentin podría quedarse con el dinero de Greg.

Quienes se decantan por esta teoría se basan en que Greg no necesita estafar a Tanya porque, aunque su fortuna no se acerca a la suya, tiene su propio dinero. Al fin y al cabo, estaba alojado en un The White Lotus cuando se conocieron.

Es una teoría un poco loca, y no encaja del todo con algunos comportamientos de Greg, que con excepción del día del paseo en vespa se ha mostrado bastante desagradable con su esposa. Pero no es totalmente descabellada, porque el tema de las fantasías con naturaleza transaccional está siendo recurrente esta temporada.

Lucia y Albie en 'The White Lotus'

Podría aplicarse al regalo que le hace Mia a Valentina por su cumpleaños o también a la forma que ha encontrado Lucia de sacar un dinero extra de Albie. Lucia se mueve en un territorio moralmente gris (como todos los personajes), pero el hombre que salva a la prostituta es una fantasía muy masculina, y nadie había hablado de que Lucia tuviera un chulo hasta que él lo mencionó.

La próxima semana a esta hora ya se habrán resuelto todas nuestras dudas y sabremos si se confirma alguna de estas teorías. Sobre esta entrega, además, sobrevuelan la leyenda de un asesinato por despecho, la trama de El padrino y varias referencias al suicidio (de la lectura del tarot a Madam Butterfly), por lo que no podemos descartar nada.

Yo prefiero decantarme porque las muertes sean accidentales, como ocurrió en la primera, y no algo tan premeditado. Lo único que pido es que ninguna de las víctimas sean Lucia o Mia, para que se rompa el ciclo de que en la ficción al final siempre se castiga a las prostitutas.

[Theo James ('The White Lotus'): "Un par de muertes de esta temporada me sorprendieron mucho"]

Sigue los temas que te interesan