Dónde está Serena en el capítulo final de 'El cuento de la criada': la pregunta que se hacen los espectadores

El cuento de la criada ya ha emitido el impactante final de su quinta temporada. Después de varias semanas regalándole a los espectadores la que ha sido una gran entrega capítulo tras capítulo, el décimo de ellos no se ha quedado atrás y prepara el camino para la sexta temporada, que marcará el desenlace de la serie.

El décimo episodio de El cuento de la criada volvió a sumir a los personajes en una oscuridad que ya les resulta más que familiar y también enmarcó un épico desenlace, involucrando a las grandes protagonistas June y Serena en una emotiva secuencia final.

June ha tratado de escapar de ella a lo largo de toda la serie y aunque la vida las posicionase como enemigas, el destino ha terminado obligándolas a coincidir en los lugares más insospechados. De hecho, la ficción parece empeñada en reunirlas y ha logrado sorprender a los espectadores, que hasta el minuto final de la temporada no supieron cuál será el paradero de Serena.

¿Dónde estaba Serena?

'El cuento de la criada' en el inicio de su quinta temporada.

Desde que comenzó la serie, June (Elisabeth Moss) y Serena (Yvonne Strahovski) han tenido una evolución paralela y poco a poco su relación se fue retorciendo cada vez más en una compleja dinámica de poder. Ambas son opuestas en todos los aspectos, pero hay una fuerza mayor e incontrolable que acabó forjando un extraño vínculo entre ellas.

La evolución de estas dos líneas ha sido irregular, a veces más distante, a veces perpendicular, y la quinta temporada ha vuelto a reunirlas, zanjando su conflicto con una última secuencia que pone el delicado y contundente broche final a esta entrega.

Ambas vuelven a verse las caras en el tren que les ayudará a escapar de Toronto, y los instantes que las separan de los créditos finales serán los que acaben de cerrar de forma brillante la temporada.

June oye la voz de un bebé y al acercarse, su mirada acaba encontrándose con la de Serena que, como ella, viaja sola con su hijo en el tren. Comparten una extraña sonrisa, Serena pide un pañal y se acaba el episodio. Sin embargo, no parece que las cosas resulten tan sencillas para ellas y la propia Yvonne Strahovski cree que "no llegarán muy lejos" y que "no las puede ver llegando en tren al destino que tenían pensado".

"Serena está en modo de supervivencia ahora. Ha llegado tan lejos... Está en ese tren y cree que tiene muchas posibilidades de llegar al otro extremo de manera segura. Todo lo que tiene es literalmente lo que lleva encima, incluido su bebé. Todo se ha desintegrado a su alrededor excepto ella y su hijo bebé. Supongo que parecerá simple en muchos sentidos y el viaje que tienen por delante está abierto a muchas posibilidades", explicó la actriz.

En la misma vía

June en el final de la quinta temporada de 'El cuento de la criada'.

Aunque no haya aparecido hasta prácticamente el último minuto, es posible que los espectadores hayan intuido cuál era el paradero de Serena en un momento dado del capítulo, cuando Mark Tuello le ofrece a June y Luke otra posibilidad de escapar de Toronto.

Era inevitable pensar que algo iba a ocurrir y que no sería tan sencillo que June saliera del país con Luke y su hija, y cuando finalmente se la ve subiendo al tren, la serie introduce un nuevo giro de guion cargado de ironía y se descubre que el viaje no lo hará sola. Serena estará a bordo del mismo vagón que ella.

"Tenía sentido que ambas tuvieran exactamente la misma necesidad, por lo que debían terminar en el mismo lugar. Y además, ambas tienen hijos pequeños. Y cuando tienes niños pequeños, en un transporte, nunca te sientas. Estás caminando y puedes escuchar a los otros bebés", contó Yvonne Strahovski después de que se emitiera el episodio final.

"Ambas se sienten aliviadas de ver una cara familiar, porque el punto de la temporada es si son caras amigas o no. No son amigas, no son colegas, pero están en la vida del otro y se conocen más que a un extraño, y eso tiene cierto valor. En este momento particular, ver no una cara amiga, sino una cara familiar, es de lo que se trata ese momento. Y están en el mismo barco", añadió.

'El cuento de la criada' está disponible en HBO Max.

