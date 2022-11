Qué es La nueva Belén en 'El cuento de la criada', el utópico plan de Lawrence, el arquitecto de Gilead

Desde su introducción en la temporada 2 de El cuento de la criada, el comandante Lawrence ha sido uno de los personajes más enigmáticos de la serie. Rompió en su momento algunas reglas en favor de la resistencia y de June, pero su aparente rebeldía funcionaba solo a medias, porque si esas reglas existían en un principio era gracias a él: un hombre respetado dentro del régimen por ser el "arquitecto de Gilead", uno de los fundadores del sistema.

En alguna de las interesantes conversaciones que mantuvo con June en aquel momento, y en un intento de justificar sus acciones, Lawrence afirmó que su principal responsabilidad había sido diseñar el plan económico que se siguió para establecer el régimen, lo cual no lo exime de culpa, pero lo hacía dormir con la consciencia un poco más tranquila.

Nunca se había explicado en la serie ningún detalle sobre cuál era su idea original de Gilead, hasta esta quinta temporada, en la que se ha descrito en qué consistía en líneas generales y, lo más importante: se ha revelado que sigue en marcha.

La Nueva Belén

Por lo que se ha contado en los episodios 5x05 y 5x08 de esta temporada, la Nueva Belén es "uno de los asentamientos" en los que Lawrence espera que convivan armoniosamente los refugiados que viven en Canadá con los hijos que dejaron en Gilead y sus actuales familias dentro del sistema.

Nueva Belén es una especie de "Hong Kong. Un país, dos sistemas". Tal como Lawrence le explica a June, es "un asentamiento isleño sin criadas, sin ahorcamientos y sin vulneración de los derechos humanos, en los que las mujeres pueden leer novelas y escribir un diario". Y esperar no ser violadas, se asume. Una isla "modernizada y estratégicamente liberada" que le permitiría a los refugiados en Canadá regresar a su madre patria con una amnistía para reunirse con sus familiares.

Nueva Belén en la quinta temporada de 'El cuento de la criada'.

Cuál era el plan original de Lawrence

Durante su encuentro con June en Toronto (5x08), Lawrence afirma que los conceptos de democracia, justicia, libertad e igualdad "sucumbieron ante el capitalismo y el consumismo imperante que destrozaron el planeta".

Según su punto de vista, a pesar de todos los defectos del Gilead totalitario y misógino en el que derivó su plan (para el que tuvo que usar "chiflados religiosos" de los que "subestimó su depravación"), con los preceptos económicos y ambientales que había ideado consiguió solucionar el problema concreto que afecta a la población mundial en la serie: subir la tasa de natalidad. De ahí la obvia referencia bíblica del nombre de tan utópico lugar.

Según le confirma Serena a June en el episodio 5x08, Nueva Belén es un plan que Lawrence está desarrollando desde hace tiempo, basado en su idea original de lo que debía ser Gilead. Por la conversación que mantiene con June, entendemos que la Gilead que él había ideado estaba basada en el autoabastecimiento. Una Gilead ecologista que protegía el medioambiente; con menos coches y una sociedad menos consumista, por lo que habría menos polución, uso de químicos y pesticidas.

Esa parte del plan consiguió hacerla realidad, y a su éxito atribuye que en Gilead, tal como se ha afirmado varias veces en la serie por personas ajenas al sistema, hayan nacido más niños en los últimos años que en el resto de países. Aunque no hay que olvidar que el sistema económico de Gilead también está basado en la esclavitud sexual de las Criadas, el trabajo sin retribución de las Martas y la condena a muerte por exposición a residuos tóxicos y trabajos forzados de las mujeres enviadas a las Colonias. Todo forma parte del engranaje de su economía.

Algunos de los libros de la biblioteca personal de Lawrence vistos en la temporada 2.

Cuál es su objetivo con La Nueva Belén ahora

Por un lado, materializar este plan es una forma de redimirse y de honrar la memoria de su esposa, que nunca superó ver en qué se había convertido Estados Unidos y el papel que había jugado su esposo en la fundación del nuevo régimen. Según le asegura a June, confía en que este ambicioso plan piloto sea exitoso y lleve a una modernización general de la sociedad en un período de cinco a diez años.

Este punto no lo comparte con los comandantes en los que busca el apoyo para implementar su plan. Para convencerlos, usa el as de la crisis que atraviesa Gilead por las sanciones económicas y los bloqueos comerciales del exterior, de continuar así, terminaría debilitando su economía y los esfuerzos se habrían hecho en vano. Para una recuperación, es necesario transformar su imagen pública, de forma que les permita retomar negociaciones con aliados distintos a China, Corea del Norte y Rusia; relaciones que, por ahora, no contribuyen de forma positiva a ese cambio de imagen.

Lawrence y June en el episodio 5x08 de 'El cuento de la criada'.

Hasta que el tiempo pruebe que la modernización del régimen es posible, Nueva Belén es solo una farsa de cara a la galería de la comunidad exterior con la que espera que Gilead sea aceptada en las Naciones Unidas. Y para la que necesita a June como símbolo, porque si después de todo lo que ha vivido ella decide volver, estaría legitimando la propuesta y podría influir en el regreso de otros refugiados como ella.

Mientras tanto, en el resto del territorio se seguirían cometiendo las mismas atrocidades y haciéndose cumplir todas las normas y tradiciones del régimen autoritario teocrático de Gilead, porque la población no estaría al tanto de lo que está ocurriendo en esos asentimientos, ya que "en Gilead no hay libertad de prensa".

Dónde está La Nueva Belén

En el mapa que aparece en la escena del episodio 5x05 con el comandante Putnam, (cuya ejecución, además de justificada, fue conveniente para Lawrence) no queda clara la ubicación del nuevo asentamiento. Sin embargo, se ha revelado donde se rodaron las imágenes del conjunto residencial que aparece en el episodio 5x08, por si alguien tiene curiosidad. Es el Club de tenis y yates de Crystal Beach Ontario (Canadá).

'El cuento de la criada' está disponible en HBO Max.

