Así se hizo: el episodio de Doctor Extraño en ’¿Qué pasaría si...?, el mejor de la serie animada de Disney+

La primera temporada de ¿Qué pasaría si... ?, la serie de animación de Disney+, que reimagina otras realidades posibles en el universo cinematográfico de Marvel, está cumpliendo con la promesa intrínseca de las antologías. Los cuatro episodios que ha estrenado por ahora son totalmente diferentes en las propuestas de tono, género y personajes en los que se centra.

El de esta semana nos pregunta ¿Qué pasaría si el Doctor Extraño perdiera el corazón en lugar de las manos? Es el más dramático y emocional de los que hemos visto por ahora y, además, abre las puertas a una posibilidad esperada: que El Vigilante juegue en algún momento un papel más activo que el de simple observador de los acontecimientos. Seguramente se ha convertido en el preferido de muchos hasta ahora (es mi caso), porque juega con una premisa con la que es muy fácil sentirse identificado.

Sobre la inspiración para su diseño, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Ryan Meinerding, director de desarrollo visual de Marvel; Paul Lasaine, diseñador de producción de la serie; y Stephan Franck, el supervisor de animación. Los tres nos contaron cómo se desarrollaron los personajes y localizaciones de este episodio y cuáles fueron sus principales fuentes de inspiración.

Si no aún no habéis visto el cuarto episodio de la serie, seguid leyendo bajo vuestra propia responsabiidad, porque hay spoilers.

Rachel McAdams y Benedict Cumberbatch en la película 'Doctor Extraño'. Marvel Studios

¿Cuál fue la principal referencia para el diseño de personajes de este cuarto episodio y cuál fue el mayor reto?

R.M.: Para la primera parte del episodio nos basamos principalmente en los diseños que hicimos para la película de acción real Doctor Extraño e intentamos ser lo más icónicos posibles. El reto principal al que nos enfrentábamos realmente era el diseño de "Doctor Extraño malvado" y otros detalles como la forma de representarlo absorbiendo a otros seres para hacerse más poderoso. Para recrear esa evolución exploramos varias cosas hasta encontrar la forma de mostrar el proceso y cómo lo transformaba. Luego fuimos añadiendo capas: hicimos su cuello su cabello más angulosos, su barbilla más puntiaguda, su rostro más esquelético... y luego fuimos perdiendo detalles y color de su vestuario a medida que se iba transformando. Todo poco a poco. No queríamos una transformación inmediata, sino que se transmitiera gradualmente la sensación de que estábamos con un Doctor Extraño distinto, que ese Stephen no era el mismo Doctor Extraño que aprendimos a querer en las películas, hasta llegar a ese momento final terrorífico en el que ya no era capaz de controlar su poder.

Doctor Extraño en el episodio 4 de '¿Qué pasaría si... ?' Marvel Studios

Y en cuanto a las localizaciones, ¿en qué se basaron para desarrollarlas, además de en las películas?

P.L.: Sí, para espacios como el Sanctum Sanctorum, la ciudad de Nueva York o el acantilado por el que cae el coche ya teníamos como base los diseños realizados para las películas y las localizaciones finales en la imagen de acción real, pero para este episodio tuvimos que crear algunas nuevas que son completamente imaginadas por los guionistas, productores, el director y mi equipo. En el guion estaban las descripciones detalladas y también teníamos una visión cinemática en los storyboards de nuestro director, Bryan Andrews. Él es un artista en esta materia, y allí se podía apreciar los lugares a escala. Fue fácil trabajar a partir de ahí porque fueron una gran inspiración. Luego, por supuesto, tenemos diseñadores especializados en diferentes áreas. Por ejemplo, Ryan Magnon, quien se encargó del interior de la biblioteca. Es fantástico, el diseño base es todo suyo. Luego se adaptó a todas nuestras propuestas, pues probamos varias cosas, como columnas más grandes o distintos materiales. Fue un diseño en el que trabajamos mucho y tuvo una gran evolución hasta lo que finalmente habéis visto. Ojalá compartan los storyboards en algún extra de la serie porque es algo muy especial de ver.

Stephen Strange en la Biblioteca de Cagliostro. Marvel Studios

¿Podríais contarnos un poco más de cómo se desarrolló la Biblioteca de Cagliostro? Es una nueva localización que no habíamos visto en el UCM

P.L.: Para diseñar nuevas localizaciones en animación hacemos el mismo proceso que haríamos para una película de acción real. Empezamos investigando qué es lo que requiere la producción para la escena en cuestión, como sería la fachada de un gran edificio, caminar por un pasillo, entrar a una habitación, qué debe verse en esa habitación, cuántos metros tiene... En este caso, por ejemplo empezamos preguntándonos ¿de qué época estamos hablando? ¿miles de años atrás? No tenemos ninguna referencia real, así que investigamos templos y bibliotecas antiguas de civilizaciones antiguas, estudiamos su arquitectura y todo lo que pudimos encontrar. Teníamos referencias de culturas como la egipcia, mesopotámica, Tailandia y la Grecia Antigua... todo esto se lo enseñamos al director y a partir de ahí empezamos a delimitar ya con una mirada más enfocada hasta llegar al resultado final, con el que estamos muy satisfechos.

El inicio del episodio 4 de '¿Qué pasaría si... ?' Marvel Studios

Como supervisor de animación, ¿cuál es la escena de la que se siente más orgulloso?

S.F.: Las escenas de las que me siento orgulloso suelen ser de dos tipos. Unas son las que son las de acción, porque nos desafían mucho como animadores, ya que están sucediendo muchas cosas y tienes que pensar nuevos ángulos, posturas y actitudes de los personajes. De estas hay una que aún no habéis visto y de la que no puedo hablar, pero por poner un ejemplo, las de acción del primer episodio. Estoy muy orgulloso de mi equipo por lo que consiguieron. Un ejemplo del segundo tipo están en este cuarto episodio. Hablo de las de Stephen y Christine en el coche. Solo están charlando y en un coche, que es un espacio muy reducido, no hay mucho movimiento, pero si están pasando muchas cosas a nivel interno. Estas son mucho más difíciles, aunque no lo parezca, porque el reto está en transmitir todos los matices y sutilezas de los personajes y en hacerle justicia a los actores. Es un reto muy distinto porque se basa en el autocontrol. En el primer tipo de escenas son mejores por todo lo que puedo mostrar, y en las del coche del cuarto episodio es todo lo contrario, porque lo importante tener es cuánto no debería mostrar. Estoy muy orgulloso en ambos casos.

Los nuevos episodios de '¿Qué pasaría si... ? están disponibles los miércoles en Disney+.

También te podría interesar...

• Así es ‘Star Wars: Visions’, la serie antológica de anime que expande el universo galáctico en Disney+

• 'Hawkeye': el spin-off de 'Los Vengadores' con Jeremy Renner llegará a Disney+ en noviembre

• Cinco preguntas sobre la primera temporada de 'Loki', contestadas por su directora

Sigue los temas que te interesan