El final de 'Cruel Summer' explicado por la showrunner de la serie

Ha llegado a España unos meses después de su estreno en Estados Unidos, pero qué mejor momento que agosto para hacer un maratón veraniego de Cruel Summer. La serie de Freeform que ha estrenado Amazon Prime Video, fue todo un fenómeno durante su emisión, y se convirtió en lo más visto en toda la historia del canal con justa razón, porque este thriller juvenil es efectivo y sabe resolver bien su misterio. Precisamente sobre su final, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Tia Napolitano, la showrunner de esta entretenida propuesta.

Napolitano ha trabajado en series de la factoría Shondaland como Scandal, Station 19 o Anatomía de Grey, por lo que los juegos con giros y cliffhangers no le son ajenos y, aunque se vinculó a Cruel Summer cuando el piloto ya estaba rodado, y la serie no está creada por ella, sí supo hacerla suya durante el proceso, así que seguirá a cargo de la segunda temporada que, tal como nos cuenta en esta entrevista, aún no han decidido si continuará como secuela o antología. Sobre eso, la ausencia de escenas sexuales y ese giro final cuando creíamos que ya estaba todo servido, hablamos con ella. Esto es lo que nos contó.

Está de más decirlo, pero no sigáis leyendo si no habéis visto la temporada completa, porque hay spoilers.

Blake Lee y Olivia Holt en 'Cruel Summer'.

La serie es un thriller entretenido y con muchos giros, pero trata temas sensibles como el engaño pederasta o la violencia contra la mujer, cómo se asesoraron detrás de cámaras para garantizar que se hacía sin caer en la explotación

Sí, tratamos temas muy complicados en la serie. Para ellos tuvimos asesores profesionales. En un inicio hablamos con responsables de la Hollywood Health Society, pero también tuvimos una terapeuta a tiempo completo en la sala de guionistas. En lugar de evitar ciertas historias por miedo a equivocarnos, intentamos hacerlo con respeto y de la manera más responsable posible.

Aunque tenemos un episodio dedicado al tiempo que pasó Kate en casa de Martin y la relación entre ellos está implícita, no se ve ninguna escena de sexo, ¿esta fue una decisión consciente por vuestra parte y por qué?

En cuanto a nuestra intención de contar esta historia de forma responsable, en los primeros pasos aprendimos y tuvimos claro que no debíamos idealizar o glorificar la relación entre ellos, porque ese sería un gran error y no dejar espacio a la ambigüedad en la desigualdad de poder entre ambos. Mostrarlos manteniendo relaciones sexuales era una forma de normalizar esa relación, por eso decidimos no mostrarlo en pantalla.

Con la revelación de que fue Mallory quien había visto a Kate y no Jeanette, habría sido fácil convertirla en una villana, pero la serie elige evitar el conflicto, a pesar de las consecuencias que ha tenido su silencio, ¿cuál es la idea detrás de esta decisión?

Uno de nuestros objetivos de cara al final de la temporada, era darle a Kate algo de desahogo, y lo más cercano a un final feliz para que pudiera continuar su proceso de sanación después de todo el trauma que había vivido. Que su amistad con Mallory no sufriera en ese proceso, porque en su silencio no había maldad contra Kate, era una parte importante en esa resolución, porque no queríamos que su confianza fuera traicionada otra vez.

Chiara Aurelia en el último episodio de 'Cruel Summer'.

Hablemos del final. He leído que en un principio la serie no iba a acabar con esa última escena, así que entiendo que hay algo que nos querían contar con ese giro final, ¿qué estaba pasando por la mente de Jeanette cuando sonríe en ese momento?

Una de las cosas que más me gusta de Cruel Summer, es que vemos a personas buenas tomando muy malas decisiones, con esto me refiero a Kate, Mallory y Jeanette, no a Martin Harris, por supuesto. Eso es lo que, desafortunadamente, le pasa a Jeanette. La escena más importante del final siempre fue el encuentro de Kate y Jeanette en el que lejos de la influencia de sus padres, los abogados o los medios de comunicación, aclaran todos los rumores entre ellas, pero aprovechando el género en el que nos enmarcamos, decidimos darle a la historia un último giro, ese flashback final, cuando creíamos que ya estaba todo resuelto. Sobre lo que pasa en la mente de Jeanette en ese momento, yo creo que por lo que vimos en la temporada, la sociedad crea unas expectativas muy fuertes en las adolescentes de cómo deben ser, cómo deben verse y la importancia de ser popular, tener un novio y una vida social como formas de alcanzar la felicidad. Esa presión, en el caso de Jeanette, también venía por parte de su madre. Así que en su mente adolescente, ella tenía mucho que ganar si Kate Wallis nunca volvía y ella podía quedarse con lo que había dejado atrás.

Felicidades por la renovación, ¿ya saben si la segunda temporada será una secuela o tomarán el camino de la antología con una nueva historia?

Aún no lo hemos decidido. Lo que sí sabemos es que queremos mantener la estructura de narración no lineal y la exploración psicológica, y también seguir abordando temas sociales complicados con mucho respeto y sin miedo.

'Cruel Summer' está disponible al completo en Amazon Prime Video.

