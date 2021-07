Cristo Fernández ('Ted Lasso'): "Durante años no quise volver a tocar la pelota y ahora ¡Fútbol es vida!"

Después de que muchos descubrieran la primera temporada de Ted Lasso cuando ya estaba completa en Apple TV+, este año tenemos que acostumbrarnos a disfrutarla en dosis semanales. Aunque nos gustaría darnos el gusto de verla entera en un fin de semana, tener la garantía de que la segunda entrega mantiene el nivel nos ayuda a hacer acoplo de paciencia, y para acompañar el episodio de hoy, os traemos una entrevista con Cristo Fernández y Toheeb Jimoh, los actores que interpretan a Dani Rojas y Sam, dos de los jugadores del ACF Richmond en la serie.

En la charla que mantuvo SERIES & MÁS con ellos durante la presentación de los nuevos episodios a la prensa internacional, descubrimos que Fernández tiene un pasado como futbolista en su México natal, donde jugó durante tres años en el Tecos F.C. de la Universidad Autónoma Guadalajara, pero una lesión, y la presión de sus padres para que continuara sus estudios lo llevaron a donde está ahora.

Las paradojas de la vida han hecho que el reconocimiento le llegue al actor, precisamente, por interpretar a un futbolista en una serie que, tal como nos cuentan, se toma el fútbol muy en serio. Sobre esto, la importancia de que se incorpore una trama sobre salud mental en esta nueva temporada y el Peabody Award que ha recibido la serie por ser un contrapunto contra la masculinidad tóxica, hablamos con ambos. Os dejamos con la entrevista.

Imagen del episodio 2x01 de 'Ted Lasso'.

¿Cómo fue la experiencia de rodar con los protocolos de seguridad de la Covid con los estadios vacíos en la serie y en la vida real?

TJ: Tuvimos que acostumbrarnos a las medidas, pero teníamos un equipo Covid que nos hizo muy fácil el trabajo e intentaba que fuera todo lo menos intrusivo posible. Tengo que confesar que me sentí muy afortunado de volver al trabajo, porque cuando empezamos a rodar en Londres seguíamos confinados y nadie podía salir, pero nosotros estábamos reunidos como una gran familia, jugando al fútbol y haciendo cosas que nadie más podía hacer. Así que, aunque el trabajo era duro, fue bonito volver a nuestra familia Ted Lasso, me siento muy, muy muy afortunado.

¿Es realista la representación de los partidos en la serie?

CF: En la serie no fingimos que jugamos al fútbol, lo jugamos de verdad. Como alguien que había jugado al fútbol a nivel profesional me siento muy orgulloso de que en la serie nos animen a hacerlo lo más realista posible. Tenemos un equipo que nos ayuda detrás de cámaras con las escenas en la cancha, pero tanto yo como todos los compañeros que interpretamos a los jugadores debemos tener habilidad y destreza reales en el juego. Estoy muy feliz de volver a jugar otra vez. La vida siempre te da sorpresas, durante muchos años, después de mi lesión, intenté dejar todo eso atrás y no quise volver a tocar la pelota y ahora ¡fútbol es vida! (risas).

Jason Sudeikis tiene una buena zurda. El otro día lo vimos pateando al larguero y nos quedamos muy impresionados. Lo grabamos todos con el móvil Cristo Fernández

¿Alguno de sus compañeros los ha impresionado con su habilidad con el balón?

CF: De verdad que todos saben jugar al fútbol, pero hay uno que es impresionante, Mo Hashim, que interpreta a BumperCatch. No solo es un gran actor, era jugador profesional y juega muy, muy bien. Todos le pedimos consejo y hay un ambiente de mucha generosidad y colaboración entre todos. Bueno, también tengo que decir que Jason (Sudeikis) tiene una buena zurda. El otro día lo vimos pateando al larguero y nos quedamos todos impresionados. Lo grabamos con el móvil (risas).

TJ: Sí, yo creo que algunos han estado practicando después de la primera temporada porque todos han vuelto haciendo cosas que no les habíamos visto hacer antes. Creo que han tenido alguna clase de entrenamiento secreto con Cristo o Moshim.

Toheeb Jimoh en la temporada 2 de 'Ted Lasso'.

¿Se han inspirado en algún futbolista profesional para moldear sus personajes?

CF: Sí. En mi caso, que interpreto a un futbolista mexicano jugando en la liga inglesa, tomé como principal inspiración a Chicharito Hernandez. Él es de mi pueblo natal, Guadalajara, juega con el dorsal 14 y es muy carismático. Donde quiera que va demuestra que sabe jugar, puede que la gente no lo considere el mejor, pero siempre da resultados, además, lo admiro mucho como persona. Raúl Jiménez también ha jugado bien en el Reino Unido, así que también me he inspirado en él.

TJ: Sam es una mezcla. Por un lado de N'Golo Kanté, que juega actualmente en el Chelsea, de quien admiro su humildad. Es una persona de pocas palabras, pero siempre hace bien el trabajo. Y también de Marcus Rashford, por la forma en la que juega y porque ha usado su plataforma para hacer activismo político.

En esta temporada Dani Rojas sufre una crisis y el equipo incorpora una psicóloga a la plantilla, ¿qué piensa de que se traten temas como el cuidado de la salud mental en la serie?

CF: Estoy muy orgulloso de que la serie hable salud mental porque es un tema importante, y muy necesario, especialmente en culturas como la mía. Al menos así es como lo he visto yo en México y Latinoamérica, donde los hombres no pueden llorar, no pueden ser vulnerables y tienen que mostrarse siempre fuertes. Que una serie popular como esta y ambientada en el mundo del fútbol muestre estas cosas es muy importante, especialmente en la época tan difícil en la que vivimos. Creo que fue una gran decisión por parte del equipo creativo y estoy agradecido de poder ayudar a difundir el mensaje.

'Ted Lasso' ha ganado un Peabody Award por ser "el contrapunto perfecto a la prevalencia de la masculinidad tóxica", ¿qué piensan de la importancia de esto en una serie ambientada en el mundo del fútbol?

TJ: Somos muy afortunados de ser embajadores de la representación de un modelo positivo para las nuevas generaciones. Creo que esta es una de las cosas que la serie sabe hacer mejor, que realmente reta la idea de lo que se supone que es un hombre "de verdad", como explicaba Cristo justo antes. En la serie tenemos la oportunidad de ver a los personajes en sus momentos más bajos, como personas dispuestas a hablar de sus sentimientos y preocupaciones, abiertas emocionalmente y vulnerables. Creo que si empezamos a ver más estos retratos en la televisión, empezará a reflejarse también en la sociedad, porque es inevitable. Así que estoy muy orgulloso de poder ser embajador de este mensaje.

Estoy muy orgulloso de que la serie hable de salud mental porque es un tema importante, y muy necesario, especialmente en culturas como la mía Cristo Fernández

¿Cómo os ha cambiado la vida desde que se estrenó la serie?

CF: Estoy muy agradecido porque el reconocimiento que me da la serie me abre la puerta para desarrollar otros proyectos, pero aún no me acostumbro a estar haciendo cosas normales con mi familia o amigos y que alguien por la calle me grite "Football is life!", es impresionante y me encanta, pero me sigue pareciendo raro.

TJ: Ha sido bonito recibir mensajes de gente que nos cuenta el impacto que ha tenido la serie en sus vidas y la compañía que les dio el año pasado, pero lo que más agradezco es la oportunidad de aprender de mis compañeros de reparto que tienen muchísima más experiencia que yo en esto y son muy talentosos. Todo el conocimiento que estoy recibiendo solo por compartir escena con ellos y por su generosidad me ayuda a ser mejor actor.

CF: En lo personal, la serie también me ha llevado a darme cuenta del poder que tiene la representación en pantalla, el impacto que puede tener en la gente y su potencial para ayudar a difundir un mensaje. Eso me ha cambiado como actor, porque ser consciente de ese poder te hace darte cuenta de que tenemos una gran responsabilidad.

Los nuevos episodios de 'Ted Lasso' están disponibles los viernes en Apple TV+.

