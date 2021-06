Brad Ingelsby: "Crecí rodeado de mujeres y quería que 'Mare of Easttown' fuera un homenaje a todas ellas"

En la era del streaming y los lanzamientos de temporadas completas, Mare of Easttown ha vuelto a recordarnos el placer de disfrutar de las series semana a semana. La miniserie protagonizada por Kate Winslet ha sido todo un éxito para HBO, donde fue sumando espectadores desde su estreno, hasta llegar al último episodio, que ha sido el más visto de cualquier serie en las primeras 24 horas de su lanzamiento en HBO Max.

En este éxito se han conjugado un elenco con interpretaciones estelares, un guion escrito con elegancia, un misterio bien llevado y resuelto con maestría y, sobre todo, su dedicación al desarrollo de los personajes. Ver Mare of Easttown ha sido una experiencia entretenida, emocionante y emotiva que, además, ha sido compartida, porque todos estábamos viendo la serie. En una época en la que cada quien va a su propio ritmo, estos momentos de comunión televisiva tienen mucho valor.

SERIES & MÁS ha tenido la oportunidad de hablar con Brad Ingelsby, el creador y guionista de los siete episodios de la serie. Una entrevista en la que nos habla sobre los momentos de humor en Mare of Easttown, los temas de los que habla la serie, la estructura del último episodio, cómo decidió quien debía ser el asesino, la escena del desván, por qué son tan importantes los personajes femeninos y, por supuesto, si está abierto a escribir una segunda temporada.

Esta entrevista contiene spoilers del final de temporada de 'Mare of Easttown'.

Kate Winslet jugó un papel importante en el diseño de su personaje. HBO

Ha dicho en alguna entrevista que Kate Winslet hizo suyo el personaje de Mare desde el principio y aportó ideas para darle vida en pantalla, ¿recuerda alguna de sus sugerencias al respecto?

En el rodaje contamos con Christine, una detective real del condado de Delaware (Pensilvania), con la que Kate pasó mucho tiempo viendo cómo hacía su trabajo. Kate empezó de cero. Teníamos todo el pasado emocional de su personaje, pero ella también quiso ver cómo era el día a día de una detective de esa zona. Aportó muchos detalles, pero recuerdo por ejemplo que fue su idea que a Mare se le vieran las raíces del pelo, las líneas en los ojos, la ropa de andar por casa, que fuera con zapatillas de correr... Había algunas ideas en el guion, pero Kate se apropió del papel y lo hizo totalmente suyo. Y yo estuve feliz de que así fuera, y me eché a un lado, porque ella es maravillosa. Era un honor que se involucrara así.

El personaje de Guy Pearce estuvo en muchas listas de sospechosos, aunque la serie nos había dejado claro que estaba con Mare cuando murió Erin, ¿quería que sospecháramos de él o esperaba que lo viéramos como lo que era, un interés romántico?

Cuando empezamos el rodaje, antes de la pandemia, Ben Miles era quien interpretaba a Richard, pero para cuando volvimos al set unos meses después, él estaba rodando otra serie. Guy (Pearce) se incorporó entonces al equipo y volvió a rodar todas las escenas del personaje. Quizá Guy es un rostro más reconocible por la mayoría del público, y éramos conscientes de que sin importar que dejáramos claro dónde estaba Richard cuando Erin fue asesinada, en este tipo de historias el personaje que acaba de llegar al pueblo siempre va a despertar sospechas. Nosotros, sin embargo, no lo escribimos para que pareciera sospechoso ni con ambigüedades. Richard siempre fue concebido como un hombre que llega a la vida de Mare en un momento muy difícil de su vida y que con su serenidad y ternura es un escape para todos sus problemas. Ya sabes, a lo largo de la vida tenemos muchas relaciones, y no todas tienen ni pueden ser para siempre, pero pueden ser justo lo que necesitabas en ese momento de tu vida. Y eso es Richard para Mare, un refugio en el que puede respirar aire fresco. Ese fue el personaje que escribimos, pero sabíamos que Guy iba a estar en las listas de sospechosos y creo que eso jugó a nuestro favor para mantener la intriga.

Jean Smart en 'Mare of Easttown'.

Disfruté mucho con los momentos de humor en la serie. Jean Smart y Kate Winslet son un tesoro juntas y el momento Colin Zabel (Evan Peters) borracho es uno de los más divertidos del año, ¿esas escenas ya tenían ese tono de humor en el guion o fue algo que se cocinó en el rodaje con la química de los actores?

Sí, siempre tuvimos momentos de humor en el guion. Estaban escritos así porque sabíamos que la serie ya jugaba con elementos muy oscuros y queríamos darle a la audiencia algunos momentos de respiro. Pero claro, cuando tienes a actores como Jean, Evan y Kate elevan esas escenas hasta puntos que ni siquiera podía haber soñado. Así que digamos que el humor siempre estuvo presente en el guion, pero las escenas no eran ni la mitad de divertidas en el papel que como quedaron en pantalla gracias a ellos.

La historia surge como reacción al rumbo que había tomado el país y quería mostrar una comunidad que aún conservaba la bondad, la decencia y la compasión por el prójimo.

'Mare of Easttown' abraza los tropos del género pero supo subvertir nuestras expectativas hablando de temas como el duelo y la compasión, ¿cuáles son para usted los temas de los que habla la serie y por qué quiso contar esta historia en este momento?

Mira, lo de por qué ahora la verdad es que tiene gracia, porque el guion lo escribí en 2018. Como sabrás, fue una época complicada en Estados Unidos. Creo que la historia surge como reacción al rumbo que había tomado el país. Quería mostrar una comunidad que aún conservaba la bondad, la decencia y la compasión por el prójimo, a pesar de vivir una depresión económica, la crisis de los opioides y traumas generacionales en términos de salud mental. En esa época estuve leyendo textos de Thomas Merton y Richard Rohr y la idea de piedad tuvo mucho calado en mí, me parecía importante. Creo que en el último episodio de la serie eso se representa muy bien con Lori. En mi cabeza, el acto definitivo de compasión es Lori aceptando querer como suyo al niño que causó la destrucción de su familia. Eso es lo que hace de Lori un personaje tan increíble para mí, porque lo que hace requiere un gran nivel de compasión y amor. La comunidad también muestra compasión cuando acepta nuevamente al diácono Mark en la parroquia. Y entonces él da ese sermón final que despierta algo en Mare para que dé el primer paso con Lori. Y también para perdonarse a sí misma. Sí, creo que la piedad es un tema muy importante en la serie y siempre lo tuvimos muy presente.

Chinasa Ogbuagu y Kate Winslet en el primer episodio de la serie.

Easttown parece una comunidad matriarcal en la que las mujeres se apoyan entre sí y sobreviven juntas a los errores y crímenes cometidos por los hombres del pueblo, ¿cuál fue su inspiración al poner las relaciones femeninas en el centro de la historia?

Eso es muy cierto y me alegra mucho que sea algo que le haya llegado así a la audiencia, porque para mí, como guionista, lo más interesante de la serie son las relaciones femeninas. Crecí rodeado de mujeres y quería que Mare of Easttown fuera un homenaje a todas ellas. Me crie con mi madre, sus tres hermanas y mis dos hermanas. La mayor parte de mi infancia y mi juventud la pasé junto a ellas, escuchándolas hablar y viendo cómo se apoyaban las unas a las otras, a sus hijos y a sus sobrinos. Por eso en la serie las mujeres son el corazón del pueblo, las que lo mantienen unido. La mayoría de los hombres de Easttown lo destrozan todo y ellas las que con su resiliencia intentan recomponerlo. El vínculo femenino y la forma en la que se cuidaban mutuamente me marcó mucho en mi desarrollo como persona y quería honrarlo. Me hace muy feliz saber que he conseguido transmitirlo.

Hablemos del final. En los primeros 15 minutos parecía que ya habíamos resuelto el misterio principal y lo que vino después se sentía como un epílogo, pero quedaban muchos minutos y el nivel de tensión era impresionante, ¿desde el punto de vista narrativo, por qué decidió estructurar el último episodio de esta manera?

Es justo lo que dices. Siempre tuvimos muy presente a la audiencia para anticiparnos a sus expectativas y así poder subvertirlas. Pero no solo queríamos jugar con la tensión, plantear así el segundo acto nos dio libertad para poder incluir una serie de escenas en las que todos los personajes tuvieran la oportunidad de darle cierre a su historia. Hasta que volvemos a poner el foco en el centro de todo, la relación de Lori y Mare, para cerrar con un momento emocional potente que tuviera sentido con lo que habíamos estado contando. Y eso lo conseguimos, o al menos eso espero, con la escena de la cocina y la del desván.

¿En qué momento supo que el asesino tenía que ser Ryan y que el último plano sería el del desván?

Antes de tener un final concreto lo que tenía claro es que debía ser un final emotivo en relación con Mare, porque su principal conflicto es que no se había enfrentado a la pérdida de su hijo. Para que finalmente pudiera llegar al momento de volver al desván tenía que derribar muchos muros en su interior. Así que cuando empecé a pensar en quién podría ser el asesino, supe que tenía que ser alguien muy cercano a ella, para que cuando se pusieran todas las cartas sobre la mesa, fuera importante para su personaje. Barajé todos los posibles candidatos, hasta que en un momento fue evidente que debía ser Ryan, porque habría un paralelismo con Kevin. Ahora era su amiga quien perdería a su hijo, y Mare tendría algo que ver. Desde el punto de vista emocional es muy potente. También dice mucho de Mare que haya llegado a un punto en el que puede abrirse y dar el primer paso para apoyar a Lori como su amiga lo hizo con ella. Queríamos dejar a la audiencia con la sensación de esperanza en que Mare, Lori y todos en el pueblo iban a estar bien, porque la serie ya había tenido momentos muy devastadores. La imagen de Mare subiendo al desván era como una ascensión simbólica, el primer paso en su camino de sanación, y creo que si consigue ser emocionante es porque es parte de un proceso que fuimos construyendo durante toda la temporada.

¿Cuál es la escena de la serie de la que se siente más orgulloso?

Creo que la escena de Lori y Mare en la cocina en el último episodio. Creo que condensa bien los temas más importantes de la serie de los que hemos estado hablando durante la entrevista. Es una escena en la que apenas hay diálogo, y estuvo escrita así desde el principio, porque teniendo a Kate y Julianne (Nicholson) sabía que no necesitaba nada más que dejar a estas dos grandes actrices tomar las riendas, porque nada de lo que yo pudiera escribir iba a acercarse a lo que ellas pudieran hacer.

Kate Winslet y Julianne Nicholson en el final de 'Mare of Easttown'.

El final fue perfecto, pero tengo que hacer esta pregunta, ¿está abierto a escribir una segunda temporada de 'Mare of Easttown'?

Siempre pensé que sería una miniserie y no tengo una historia en la cabeza. Para mí es un honor que Kate haya dicho que le gustaría volver a interpretar a Mare, y me gustaría poder decir que estoy listo para ello, pero realmente no tengo ahora mismo una idea de qué historia contar. Le tengo mucho cariño a las mujeres de la serie y si en algún momento encuentro una historia que sea digna de un segundo capítulo en el viaje de Mare, que pueda satisfacer a la audiencia, la escribiré sin pensarlo dos veces. Si llega la inspiración me pondré manos a la obra, pero no quiero forzarlo. Por ahora, solo quiero agradeceros a todos el cariño que le habéis dado a la serie. Gracias por verla.

