Esta serie solo dura 4 horas y se ve entera en una tarde: un cóctel de thriller psicológico con 'En terapia' y 'Misery'

Fenómenos como el de Dhamer en Netflix, que tras su éxito se reconvirtió en serie antológica que explorará un nuevo caso real en una nueva temporada en septiembre, demuestran que la atracción de los espectadores por los asesinos en serie sigue vigente. La serie que os proponemos hoy aprovecha esa tendencia, pero hace una propuesta novedosa en su formato: un thriller psicológico de episodios de 25 minutos de duración.

En El paciente, Steve Carrell (The Office, The Morning Show) interpreta al Dr. Alan Strauss, un psicólogo que es secuestrado por su paciente, Sam, a quien da vida un inquietante Domhnall Gleeson (Ex Machina), un asesino en serie que espera que cure sus impulsos homicidas.

Encadenado al suelo de una habitación en la que pronto descubre no habrá nadie que escuche sus gritos de auxilio, Alan Strauus deberá encontrar la terapia más rápida y efectiva para satisfacer los deseos de su captor, mientras piensa en una forma de escapar de su pesadilla.

Con el paso de los días, el protagonista al igual que el espectador pronto entenderá que únicamente hay tres opciones posibles: encontrar el tratamiento adecuado para Sam para que lo libere, matarlo y escapar o convertirse en otra de sus múltiples víctimas.

Steve Carrell en 'El paciente'

De los creadores de 'The Americans'

Joel Fields y Joe Weisberg, responsables de The Americans, demostraron en su serie de espionaje que enmarcada en una tensa historia sobre la guerra fría podían explorar un relato más íntimo, el drama de una pareja que vivía ante la permanente amenaza de ser descubiertos mientras se daban cuenta de que sus lealtades no eran las mismas.

'El paciente'

En El paciente proponen un juego similar: en clave de thriller psicológico exploran una trama de duelo, y el conflicto familiar que surge por las creencias religiosas. Un tema que ambos conocen, porque se criaron en el judaísmo reformista.

El resultado es un relato fascinante, contenido, claustrofóbico y tenso, en el que la comedia negrísima adereza un cóctel entre En terapia, Misery, Hannibal y Mindhunter.