'The Acolyte' le quita el casco al Sith en el último episodio: la identidad del gran villano de la serie divide a los fans

Solo hay una cosa que moleste más a los fans de una historia con lore que no tener razón y es tenerla. Eso es, al menos, lo que queda sobre la mesa siempre que aparece una nueva serie de emisión semanal que se presta para la elucubración de teorías. Y es lo que ha pasado con The Acolyte.

El spin-off y precuela de Star Wars tenía la identidad del Maestro oscuro de Mae como gran misterio de su temporada. Una revelación importante porque sería canónicamente el primer Sith del universo audiovisual de la franquicia, ya que esta historia está ambientada más de un siglo antes que la película Episodio VI.

En el cuarto episodio, la serie reunió a todos sus protagonistas en el planeta Khofar siguiendo la pista de Kelnacca. Mae y Osha llegaron con sus respectivos aliados y para el final se produjo el inevitable encuentro con el Sith, que se resolvió en el episodio de esta semana, el mejor de la temporada junto con el del flashback.

Un quinto episodio que dio respuestas, dejó varias escenas de lucha memorables y no le tembló el pulso para matar personajes principales, todo en solo 30 minutos.

Está de más decirlo, pero si no has visto el episodio 1x05 de The Acolyte, advertimos que a continuación habrá spoilers.

'The Acolyte'

Las teorías entre los fans

Con su rostro oculto bajo el terrorífico casco y su voz modificada por un filtro, ni Mae ni los espectadores conocían la identidad del misterioso villano, pero durante la emisión los fans de la serie tenían dos teorías sobre quién podía ser.

El candidato con más posibilidades era Qimir (Manny Jacinto). El antiguo contrabandista actúa como una suerte de controlador, facilitador y aliado de Mae, que igual le prepara un veneno, hace de confidente, le da consejo o le sirve de guía.

Entre las pistas que sustentaban esta teoría estaba, por ejemplo, que Qimir citó la primera línea del código Sith cuando dijo "La paz es una mentira", los parecidos en la inflexión de su voz o incluso, según apuntaron algunos en X/Twitter los brazos al descubierto del villano.

La otra opción era la Madre Koril (Margarita Levieva), una de las brujas Brendok, y madre de Osha y Mae, cuyo cuerpo no era visible entre los restos del aquelarre al final del tercer episodio. Durante el episodio, incluso, hay varias líneas de diálogos que parecen apuntar en esta dirección, por lo que las pistas estaban ahí.

Qimir

Quién es el Sith

Al final, el Sith resultó ser Qimir, el supuesto aliado de Mae, pero algo que ha demostrado ser totalmente coherente con la historia que han venido contando ha sido visto como algunos fans como predecible y, por tanto, falto de épica y sorpresa.

Esa es una línea complicada en este tipo de ficciones, pues el fan siempre quiere que le sorprendan, pero si lo hacen muy probablemente será debido a un momento Deus Ex Machina. Para que una revelación como esta no sea esperada, lo más probable es que se hayan tenido que sacar al villano de la manga y presentar a alguien que no hayamos visto antes, lo cual, por cierto, le quitaría épica la revelación.

Adiós, Yord Fandar

Se le ha dado al adjetivo predecible una connotación negativa que no tiene. Algo predecible es simplemente algo que puede predecirse porque las pistas estaban allí, es por lo tanto coherente con el relato. Algunas sorpresas no están diseñadas para el espectador sino para los personajes y es innegable que el impacto emocional y las consecuencias de esta revelación en The Acolyte fueron demoledores.

Este Sith es poderoso, tiene un gran control de la Fuerza y es letal. En pocos minutos acabó con Jecki Lon y Yord Fandar y dejó claro que habría podido asesinarlos a todos si hubiera querido.

Y así comienza el tercer acto de la temporada, con un tablero nuevo en el que hay varias bajas y Mae y Osha están en el lado opuesto en el que comenzaron. Si esta revelación os supo a poco, pensad que si en el quinto episodio se ha revelado la identidad del Sith, es porque ese no era el gran misterio de la temporada. Aún queda mucha historia por contar.

Los episodios nuevos de 'The Acolyte' están disponibles los miércoles en Disney+. El último se estrena el 17 de julio.