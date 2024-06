Leslye Headland: "Carrie-Ann Moss en 'The Acolyte' es Trinity de 'The Matrix' con una espada láser"

Desde que Leslye Headland empezó a trabajar como guionista en 2010 siempre soñó con poder trabajar algún día en un proyecto de Star Wars. En aquel momento parecía algo casi inalcanzable, así que cuando Disney+ estrenó The Mandalorian y ella había obtenido cierto reconocimiento con Muñeca rusa no se lo pensó dos veces, se subió a la ola y surfeó hasta LucasFilm a ver si sonaba la flauta.

Y sonó. Un año después se dio luz verde al proyecto con ella como showrunner y cuatro años más tarde The Acolyte es una realidad. También la primera vez que una serie de acción real o película de la franquicia lleva a la pantalla la Alta República, un período previo a lo que se ha visto hasta ahora y desarrollado décadas antes de la saga Skywalker.

Headland habló con EL ESPAÑOL antes del estreno sobre los orígenes del proyecto, su inspiración, cómo decidió incorporar las artes marciales en un mundo de sables de luz y la conexión entre el personaje de Carrie-Ann Moss con Trinity de The Matrix.

'The Acolyte' Disney+

¿Cómo comenzó este viaje con 'Star Wars'?

Lesley Headland: Cuando terminó la primera temporada de Muñeca Rusa fui nominada a algunos premios, así que era un buen momento para pensar en mover algunos hilos para hacer realidad mi sueño, que era hacer algo con Star Wars, y precisamente Lucasfilm acababa de hacer The Mandalorian.

Me armé de valor y decidí ir a presentarles una idea que pudiera funcionar. Pensé en el tipo de historia que quería contar, y se me ocurrió un argumento para la primera temporada. Se lo presenté a Kathleen Kennedy (presidenta de LucasFilm) y ella me dijo que sí en esa primera reunión. Tuve mucha suerte, pero estoy orgullosa de no haber tenido miedo de dar el paso y agradecida de haber tenido la oportunidad de que me abrieran la puerta.

¿Cuál fue el 'elevator pitch' con el que vendiste la idea?

"La serie es una mezcla entre Kill Bill y Frozen".. (risas). Eso fue lo que primero que dije en la presentación y Kathleen me miró con cara de "¿qué?", así que rápidamente desarrollé la idea y le dije que era la historia de amor entre dos hermanas que estaban en lados opuestos de La Fuerza, y que también era una historia de venganza.

También le dije que conforme avanzara la historia, podríamos hablar de los villanos de Star Wars, especificamente los Sith, antes de lo que hemos visto en las películas. Estuvimos en la fase de desarrollo dos años en los que el proyecto se ha ido transformando y creciendo, pero en el fondo el centro siempre ha sido el vínculo entre esas dos hermanas.

'The Acolyte'

¿Por qué elegiste el período de la Alta República para contar esta historia?

Si te soy sincera, cuando empecé con el proyecto acababan de lanzar esa iniciativa editorial. Creo que se lanzó en 2019 y yo empecé a escribir en 2020, así que fue un poco casualidad que se desarrollara en esa época en concreto.

Lo que sí tenía claro es que quería ambientar la serie en un período anterior a la saga de películas, porque quería poder contar una historia original que no estuviera en deuda con nada de la saga Skywalker ni de las series actuales de Disney Plus.

¿En qué momento decides incorporar las artes marciales como técnica de lucha en este universo?

Cuando decidimos cuando decidimos establecer la historia al final de la Alta República, hubo dos razones por las que que parecía buena idea introducir elementos de las artes marciales como parte de las escenas de lucha en la serie.

La primera es que es la Guerra de las Galaxias sin guerra, porque son tiempos de paz, así que ya sabes, no hay grandes naves estelares en batalla, ni stormtroopers, ni un gran villano con todo el poder amenazando a toda la galaxia, así que nos pareció que las artes marciales podían darnos visualmente un elemento de acción muy atractivo.

Requiere mucha técnica y habilidad y sentimos que también podía representar la que sería nuestra guerra personal espiritual entre dos guerreros. La otra razón por la que lo hice fue porque al ser una época de paz los Jedi no tenían excusa para estar sacando sus sables de luz todo el tiempo.

Quiero decir, si no tienen droides de batalla, si no tienen otras personas con sables láser, probablemente los usarían solo como último recurso. Empezarían siempre con el combate cuerpo a cuerpo, con el uso de la fuerza, pero no acudirían a sus armas hasta que fuera absolutamente necesario.

'The Acolyte'

¿La forma de luchar de Master Indara es un guiño a Trinity?

Ciento por ciento. Absolutamente. Indara está muy inspirada en Trinity. Indara es Trinity con un sable de luz.

Queríamos que los primeros cinco minutos de la serie llamaran la atención, mostraran quién es el villano, lo que está en juego, el misterio y que van a morir protagonistas. Así que cuando se nos ocurrió la escena de apertura supimos que necesitábamos a alguien a quien el público viera e inmediatamente reconociera como una guerrera poderosa y con experiencia. Como el Jedi más poderoso de la habitación y enseguida pensamos en Carrie-Anne Moss. Era un sueño. Lo intentamos porque había que hacerlo, aunque yo estaba segura de que no íbamos a conseguirla, así que cuando dijo que sí me hizo muy feliz.