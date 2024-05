Todo lo que sabemos de 'The Acolyte': la serie del universo Star Wars ambientada en la Alta República

El universo de Star Wars seguirá ampliando su biblioteca de series y películas. Después de regalarnos series como The Mandalorian, Andor o la más reciente Ahsoka, la franquicia regresa a la pantalla con el estreno de The Acolyte, que promete ser una de las series más maduras de la saga.

Después de varios años de espera, The Acolyte promete llevar a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República.

Se trata de una de las series más esperadas de la temporada, especialmente para aquellos que disfrutan de las historias más oscuras y adultas de Star Wars. Esto e todo lo que sabemos sobre la serie.

[Todo lo que sabemos del regreso de 'Shogun': número de temporadas, sinopsis, estreno y más]

Sinopsis

'The Acolyte' Disney+

En Star Wars: The Acolyte se abre una investigación sobre una impactante ola de crímenes que enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

Según lo que se ha podido ver en las primeras imágenes, la serie cubrirá una era nunca antes vista en el canon de la saga: la era de la Alta República. Cronológicamente, tiene lugar 100 años antes de lo que ocurre en Star Wars: La amenaza fantasma, por lo que ni el Conde Dooku, ni Qui-Jon Jin ni mucho menos Obi-Wan Kenobi habían nacido todavía.

En una entrevista con Collider, la creadora de la serie Leslye Headland (Muñeca rusa) reveló que Vernestra Woh será el único personaje de los libros sobre este periodo que aparecerá en la serie. Aunque esto no significa que no vayamos a ver a más personajes en las posibles futuras temporadas.

"Quería guardar a algunos personajes para la temporada 2. Me centré en Vern, un personaje que realmente me llamó la atención de inmediato, porque es alguien al que quería ver como en un arco, desarrollando dónde estaban los Jedi cuando comenzó esta historia. Es un personaje que comenzó como un prodigio, alguien poderosamente conectado con la Fuerza, casi enamorado de la Fuerza, pero también lo suficientemente atrevido como para convertir el sable láser en un látigo", explicó.

['Anatomía de Grey' pierde a su mejor residente: la serie dice adiós a otra actriz por los recortes de presupuesto]

"Alguien con esta experiencia, esa energía.... Y ver después quién es ella en nuestra serie, y ver qué sucede en el transcurso de convertirse en un Jedi cada vez más poderoso... Y ver cómo controlamos el nivel de poder que tenemos. Ella es enormemente respetada y considerada una de las Jedi más poderosas en este período en particular", añadió.

Fecha de estreno

The Acolyte estrena el próximo 4 de junio sus dos primeros capítulos, cuatro meses después del estreno del final de temporada de Ahsoka. Sus episodios se podrán ver en Disney+.

Tráiler

Reparto

Entre los principales miembros del elenco, destaca especialmente Carrie-Anne Moss (Matrix) como Indora, una Jedi. Por otro lado, el personaje principal, Mae, es interpretado por Amandla Stenberg (El odio que das), la ex padawan en la que se centra la serie. También forman parte del reparto de protagonistas Lee Jung-jae (El juego del calamar) como el Maestro Jedi Sol y Manny Jacinto (The Good Place) como Qimir, un ex contrabandista .

Completan el reparto Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (After Yang), Rebecca Henderson (Muñeca rusa), Vernestra Rwoh, Charlie Barnett (Muñeca rusa), Joonas Suotamo (Solo: Una historia de Star Wars), Margarita Levieva (Adventureland) y Dean-Charles Chapman (Juego de tronos).

Equipo tras las cámaras

PDX-000323_R

The Acolyte es una creación de Leslye Headland, conocida por cocrear Muñeca rusa. Participa en el proyecto como guionista, directora y showrunner, y tambien como productora ejecutiva junto a Jason Micallef, Simon Emanuel, Kathleen Kennedy, Jeff King, Damian Anderson y Rayne Roberts.

Headland dirigió los episodios 1 y 2 de la serie junto a Kogonada (After Yang), que dirige los episodios 3 y 7, Alex García López (Daredevil), que dirige los episodios 4 y 5 y Hanelle Culpepper (True Story), que dirige los episodios 6 y 8. Michael Abels, el compositor conocido por colaborar con Jordan Peele en sus tres películas, está detrás de la partitura de la serie. Y Chris Teague y James Friend son los directores de fotografía.