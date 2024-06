Quiénes son las brujas que aparecen en el episodio de flashback de 'The Acolyte': aquelarres en 'Star Wars'

El tercer episodio de The Acolyte ha transportado a los espectadores casi dos décadas atrás en el tiempo para contar la historia de origen de Osha y Mae. Al menos en parte, porque este spin-off de Star Wars se sirve de la estructura Rashomon para contar la historia desde distintos puntos de vista.

Si aún no lo habéis visto el capítulo de esta semana en Disney+, os recomendamos hacerlo antes de continuar leyendo, si optáis por no hacerlo, que sea bajo vuestra propia responsabilidad porque este texto contiene spoilers.

En este flashback, The Acolyte va 16 años atrás en el tiempo, en los días previos a la tragedia que llevó a Osha a crecer con los Jedi después de dar por muerta a su hermana gemela, Mae.

En su misión a lo Kill Bill, en la que va tachando nombres de su lista, Mae le ofreció al maestro Torbin el veneno con el que puso fin a su vida con tal de evitar al dolor de vivir con las consecuencias de lo ocurrido aquella noche. Unos fatídicos hechos de los que aún faltan piezas importantes, precisamente, las del punto de vista de la hermana que está en el Lado Oscuro.

El origen de las hermanas

Mae y Osha nacieron en un aquelarre de brujas liderado por la Madre Aniseya (Jodie Turner-Smith). Más que nacer, podría decirse que fueron creadas por esta líder y la Madre Koril, y que son consideradas un 'Milagro de la Fuerza'. Un hecho del que se desconocen los detalles y procedimiento.

No hay más niños en este aquelarre místico que las dos hermanas y se les enseña a usar la Fuerza, un entrenamiento que parece haber sido prohibido por la República, por lo que viven en el remoto planeta de Brendok.

Durante la época de la Alta República en la que se ambienta esta historia, el uso y los usuarios de la Fuerza estaban fuertemente regulados por los Jedi. Si eras sensible a la Fuerza en esta época, los Jedi te querían en la Orden porque es una habilidad muy poderosa y preferían controlar quién podía usarla. Aunque no dijeran que era esa la razón.

Las brujas en 'Star Wars'

Históricamente, las dos principales facciones sensibles a la Fuerza en este universo son los Jedi y los Sith, que la han usado para mantener la paz y sembrar el caos, respectivamente.

Pero a lo largo de esta historia muchas brujas han accedido a aspectos de la Fuerza que les ha permitido desarrollar habilidades como la telepatía, la invisibilidad, la resurrección de muertos y el teletransporte. Tienen una visión más amplia de la Fuerza como tal y la ven como una entidad viva.

Las Brujas de Dathomir

Las Brujas de Dathomir han dado a los fans el vistazo más cercano a la cultura de las brujas en Star Wars.

Fueron introducidas por primera vez en el libro de leyendas de Dave Wolverton de 1994 El cortejo de la princesa Leia, y de ahí dieron el salto al canon con su inclusión en Star Wars: The Clone Wars. No se adhieren ni a las costumbres de los Jedi ni a las de los Sith y viven aisladas en Dathomir.

La primera bruja que aparece en pantalla en Star Wars es Asajj Ventress, que apareció en la serie de animación The Clone Wars. Estudió como aprendiz del Conde Dooku durante la primera mitad de las Guerras Clon antes de ser expulsada. En lugar de morir, continuó dirigiendo sus negocios y manejando la Fuerza utilizando su entrenamiento en el lado oscuro del Conde Dooku junto con su entrenamiento como Hermana de la Noche de la Madre Talzin.

'The Mandalorian' y 'Ashoka'

Aunque se han explorado principalmente en las series de animación, las Hermanas de la Noche también han aparecido en la serie de acción real Ahsoka trabajando para el Gran Almirante Thrawn.

Las Grandes Madres, como las llama Thrawn, eran brujas dathmiri originarias del lejano planeta Perdia y, según el almirante, fueron de las primeras en aprovechar el poder del Purgill que viaja por el hiperespacio.

Las Brujas de Dathomir en 'Ashoka'

El trío parecía especialmente centrado en la resurrección, ya que gran parte de la escolta de Thrawn había sido asesinada y traída de vuelta como soldados zombificados en los años que estuvieron varados.

Morgan Elsbeth, que apareció por primera vez en la segunda temporada de The Mandalorian, también se reveló como una Nightsister entrenada en Ahsoka. Su entrenamiento se amplió en la primera temporada de la serie antológica animada de Disney+ Tales of the Empire.

Elsbeth y las Grandes Madres de Perdia estaban tan dotadas para la Fuerza que eran capaces de comunicarse a través de galaxias enteras, lo que apunta a una conexión que ni siquiera los Jedi y Sith más poderosos han logrado.

¿Están del Lado oscuro?

La mayoría de las mostradas en varias series de televisión se han inclinado hacia la villanía, pero personajes como Asajj se distanciaron tanto de las Hermanas de la Noche como de los Sith con el tiempo, y Asajj ha ayudado a Jedi como Obi-Wan y Ahsoka en el pasado. Más recientemente, se la vio ayudando a entrenar a Omega en su sensibilidad a la Fuerza en la última temporada de The Bad Batch.

¿Y en 'The Acolyte'?

En lo que respecta al aquelarre liderado por la Madre Aniseya, por ahora no está claro. Su obsesión por lo que Osha y Mae representaban o no para su futuro puede que no tuviera fines altruistas, pero también es comprensible que se opusieran con firmeza al monopolio que quería ejercer la Orden Jedi sobre la Fuerza. El tiempo dirá.