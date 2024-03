'The Acolyte': una ola de crímenes azota la Orden Jedi en el tráiler de la nueva serie de 'Star Wars'

"En una era de luz, llega la oscuridad". Disney+ ha publicado el primer tráiler oficial de la nueva serie del universo Star Wars, The Acolyte, que llegará a la plataforma el próximo 5 de junio.

Ambientada 100 años antes de la trilogía de precuelas de la franquicia, durante la época de la Alta República, el periodo de esplendor de los jedis décadas (siglos) antes de los eventos de La amenaza fantasma, y lo más lejos hacia atrás en la línea de tiempo que ha ido este universo en una producción de acción real.

La serie cuenta cómo una investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro jedi (Lee Jung-jae) contra una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). En lo que nuevas pistas emergen, ambos inician un viaje por un sendero oscuro donde fuerzas siniestras revelan que nada es lo que parece.

['El problema de los 3 cuerpos': lo que hay que saber antes de ver la serie de Netflix]

El tráiler comienza con el maestro Jedi de Lee enseñando a un grupo de jóvenes aprendices mientras la asesina camuflada intenta matar a una compañera Jedi, interpretada por Carrie-Anne Moss, en una cantina. Un grupo de Jedis emprende entonces la caza de la asesina por toda la galaxia antes de que ella consiga eliminarlos a todos uno por uno con su sable láser rojo.

El reparto también incluye a Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman y Joonas Suotamo.

La creadora Leslye Headland será la directora y productora ejecutiva. Simon Emanuel, Jeff F. King, Kathleen Kennedy y Jason Micallef también serán productores ejecutivos, con Charmaine DeGraté y Kor Adana como co-productores ejecutivos. Rayne Roberts y Damian Anderson son los productores. Kogonada (Eps. 103 & 107), Alex Garcia Lopez (Eps. 104 & 105) y Hanelle Culpepper (Eps. 106 & 108) completan la lista de directores de la serie.



El premiado compositor Michael Abels, conocido por su trabajo en Déjame salir y Nosotros, es el autor de la música original de la serie.

The Acolyte es la última serie del universo Star Wars que se estrena en Disney+ antes de Skeleton Crew, encabezada por Jude Law y que sigue a un grupo de chavales que intentan regresar a su hogar después de haberse perdido por la galaxia.

[Prime Video renueva 'Reina Roja': "Antonia y Jon volverán en 'Loba Negra'"]

Ambas se unen a las ficciones previas Obi-Wan Kenobi, Andor, El libro de Boba Fett, Ahsoka y The Mandalorian, la primera que lanzó la plataforma, en 2019. La tercera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal se emitió en la primavera de 2023. La película titulada The Mandalorian and Grogu tiene previsto comenzar su rodaje a finales de este año.