'Ahsoka' está cerca tener segunda temporada: lo que sabemos de la continuación de la serie de Star Wars

Tras el estreno del octavo episodio, Ahsoka emitió el final de su primera temporada. Aunque después de lo que hemos visto en él, no queda tan claro que se trate de una miniserie, porque la narración podría continuar en una segunda temporada.

El universo creado por Dave Filoni en torno a la saga Star Wars comenzó con The Mandalorian y se ha afianzado cada vez más, logrando una narración extensa que abarca también otras ficciones como El libro de Boba Fett. Y hasta ahora se sabe que Filoni tiene grandes planes para estas historias, llegando incluso a vincularse con otros creadores como Jon Favreau y Rick Fawuyiwa.

La idea era darle un final a todos estos relatos a través de un largometraje dirigido por el propio Filoni, aunque el desenlace de Ahsoka es abierto y podría dar lugar a una continuación con más episodios.

El final de la serie nos situaba en el intento de Thrawn de traer de vuelta al Imperio mediante su propia campaña, aunque también descubrimos que su objetivo no era sólo restaurar ese sistema, sino también destruir la Nueva República por completo.

Por esta razón, y viendo que la serie carece de un final cerrado, muchos fans ya especulan sobre la confirmada película dirigida por Dave Filoni, pensada como cierre de The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka. Entre todas las teorías, ya se habla de que el largometraje podría centrarse en Thrawn.

La segunda temporada de 'Ahsoka'

Sin embargo, según ha confirmado Deadline, ya se habla de la posible temporada 2 de Ahsoka y de que es más una realidad que una conversación, aunque todavía no hay nada cerrado. No obstante, habrá que esperar para confirmarlo, porque el episodio final no desveló que Ahsoka fuera a regresar en un futuro inmediato, y con el parón provocado por la huelga de guionistas y actores, es posible que la producción tarde en reanudarse o siga paralizada un tiempo.

Sin duda, será interesante ver cómo se desarrolla la línea temporal de Star Wars, teniendo en cuenta el reciente fallecimiento del actor Ray Stevenson -que interpretaba a Baylan-. Y cómo se desarrolla la teoría de los fans, que hablan de la posibilidad de que Shin Hati tome el relevo de Mara Jade, la esposa de Luke Skywalker.

Habrá que ver cómo evoluciona el universo Star Wars, cuyos siguientes proyectos son Skeleton Crew, la temporada 2 de Andor y The Acolyte. La primera se centra en un grupo de niños perdidos en la galaxia que intentan encontrar su camino a casa en la era de la Nueva República.

Y la última promete llevar a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República.

