Jon Favreau sobre cuánto durará 'The Mandalorian': "Mientras los espectadores conecten con los personajes"

Con el ecuador de la tercera temporada de The Mandalorian emitida en Disney+ y ya renovada para la cuarta entrega, Jon Favreau (creador de la serie) ha hablado en el podcast Dagobah Dispatch de Entertainment Weekly sobre el futuro de Mando y Grogu y cuántas temporadas podríamos llegar a ver.

Favreau aclaró que actualmente no tienen un plan diseñado sobre cuánto tiempo durarán las aventuras de The Mandalorian, pero añadió: "No sé qué me haría no querer continuar con la serie, especialmente mientras la audiencia conecte con estos personajes. Es un momento muy bonito. Y me encanta este formato de emitir un capítulo a la semana y mantener a la audiencia teorizando, pero también cumpliendo ciertas expectativas".

"Me lo estoy pasando genial, y me encanta trabajar con Dave, me encanta cómo se desarrollan los personajes con el tiempo", añadió. "Realmente disfruté trabajar con este grupo de personas y me encanta colaborar con todos estos diferentes cineastas y narradores. Tanto los directores con los que trabajamos como otros showrunners como Dave o Jon Watts y Chris Ford (responsables de Skeleton Cew)", concluyó Favreau.

Jon Favreau también comentó que cuando se trabaja en una película tienen que "reunir" al equipo en torno al proyecto, pero con The Mandalorian "podemos heredar este gran grupo de personas talentosas con las que podríamos trabajar todos los años".

Favreau también se pronunció sobre el hecho de que The Mandalorian esté sirviendo como base al universo televisivo de Star Wars, conectando a diferentes series, como ya hemos podido ver en El libro de Boba Fett, y lo que queda: "También me encanta que ahora se cuenten otras historias en ese mismo período de tiempo, como Ahsoka y Skeleton Crew".

Star Wars en 2023

Tanto Ahsoka como Skeleton Crew, a las que hizo referencia Jon Favreau, tienen previsto su estreno en 2023, junto a The Alcolyte, que se espera que cierre el año.

En cuanto a Skeleton Crew, hace unas horas saltó la noticia de que 'Los Daniels', flamantes ganadores del Oscar a Mejor Dirección en la 95.ª edición de los Premios Oscar por su película Todo a la vez en todas partes -entre otras estatuillas-, dirigieron un episodio de la serie el pasado verano.

La nueva serie de Lucasfilm está protagonizada por Jude Law y creada por Jon Watts, director de la última trilogía de Spider-Man con Tom Holland. Jon Favreau y Dave Filoni, responsables de The Mandalorian, también están involucrados como productores ejecutivos. El reparto también contará con Carrie Anne-Moss, Manny Jacinto y Dafne Keen.

Aunque la mayor parte de la sinopsis de la serie permanece aún sin desvelar, ya conocemos que la serie que podremos ver en Disney+ tendrá lugar en la era de la Nueva República, tras lo que ocurrió en El retorno del Jedi (1983) y se conectará con The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka. El epicentro de la aventura estará en un grupo de niños de unos diez años, en la que Law interpretará a un pirata galáctico de buen corazón.

