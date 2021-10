Crítica: La temporada 3 de 'Succession' es una guerra abierta, un espectáculo que nadie se querrá perder

Después de ver el emocionante tráiler de la tercera temporada de Succession en casa decidimos ver otra vez las dos primeras para llegar frescos al estreno de los nuevos episodios (y satisfacer el antojo). Durante esos días todas las demás series quedaron relegadas hasta que terminamos el revisionado, porque ante la calidad y el nivel de entretenimiento de esta producción de HBO todo lo demás palidece. Pero al llegar a esa impactante rueda de prensa final, y después de ver cómo se fue construyendo una temporada que solo se puede calificar como perfecta, surge una duda inevitable: ¿serán capaces de mantener el nivel? La repuesta, para placer de todos, es SÍ.

Jesse Armstrong y compañía han vuelto a hacerlo. Sus intrigas de alto nivel, tensión, manipulaciones, patetismo, puñaladas rastreras y humor negro aderezan este cóctel perfecto entre Shakespeare e In The Loop (Veep o The Thick of It). Una mezcla sofisticada de trama de temporada con "la crisis de la semana", que honra la narración episódica, ese arte perdido en la era del streaming, en la que es casi imposible distinguir un episodio de otro (y luego nos enfadamos cuando los directores dicen que su serie es una película de ocho horas). En Succession la fórmula se mantiene tan infalible, que parece brujería.

He podido ver cinco episodios de la nueva entrega, pero en este texto quiero contar lo menos posible, porque como fan entregada a esta serie conozco la emoción que nos invade al darle al play cada lunes y escuchar la maravillosa composición de la música de los títulos de crédito. Como Tabitha mientras veía a Kendall rapeando The OG, muchas veces nos duelen los ojos, pero no podemos dejar de mirar, y lo que queremos es experimentar esa sensación por primera vez ante la pantalla, no en un gif en Twitter ni en una crítica, por muy bienintencionada y cauta que sea.

'Succession' | Temporada 3 | HBO España Belén Prieto

Después de ver a Ken ante los micrófonos diciendo que su padre era una presencia maligna, y que bajo su mando se habían silenciado agresiones sexuales y vulnerado derechos humanos de forma sistemática, no estoy haciendo ningún spoiler cuando os digo que la primera parte de la temporada se centra en la guerra abierta entre el hijo pródigo y su padre. La acción se retoma inmediatamente después de aquel acto revolucionario que los pilló a todos por sorpresa, por lo que cada bando debe determinar quiénes son sus aliados y cuál será la estrategia a seguir.

Los dos primeros episodios cubren pocas horas y casi parecen narrados a tiempo real. Como en toda guerra, se producen intentos de alianzas a escondidas y tramas conspiratorias con dobles agentes, con Kendal eufórico en un papel en el que se ve como salvador promotor del cambio, y Logan frustrado y colérico, viendo como sus "Fuck off" ya no tienen el mismo poder que antes. En el horizonte de ambos está la amenaza inminente de la junta de accionistas que arrastran desde la temporada pasada, a la que los Roy se presentan más débiles que nunca, y con la posibilidad de perder el control del conglomerado.

Como en toda guerra, cada implicado planta sus banderas con la excusa de un bien mayor, cuando en realidad solo están luchando por sus propios intereses. Mientras tanto, esperan con toda normalidad que por el camino caigan algunas víctimas colaterales, con la confianza de que nunca será ninguno de los miembros del núcleo de esta familia disfuncional, porque todos creen que están por encima del bien y del mal, inmunes a las consecuencias. O al sentimiento de vergüenza, como dice Shiv en una escena.

De los cinco episodios que he visto, en todos hay, por lo menos, una escena de esas que recordaremos al final de temporada, ya sea por su efectivo e inesperado sentido del humor, por su afilada crueldad o por cómo define a sus personajes. El inicio es potentísimo, pero el quinto episodio es oro. ¿Y sabéis que es lo mejor? saber que, si ese episodio no es el clímax de la temporada, y la serie ha alcanzado ese nivel en el ecuador de su tercera entrega, lo que nos espera en los cinco restantes será prodigioso.

La tercera temporada de 'Succession' se estrena en HBO el 18 de octubre.

