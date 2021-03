Crítica: 'La Caza. Tramuntana' se despide en TVE con un final muy satisfactorio

La Caza. Tramuntana se despidió anoche en TVE después de ocho episodios en los que mantuvo el nivel semana a semana. La serie ha sabido jugar sus cartas dosificando los giros, introduciendo nuevos sospechosos y ofreciendo revelaciones de última hora con las que nunca bajó el ritmo, invitando al espectador a no despegarse de la trama desde su estreno.

Como protagonista de la historia, Megan Montaner ha demostrado, una vez más, que es una de las mejores actrices del panorama español actual y que ya es hora de que su talento empiece a verse recompensado en forma de premios. Su personaje, la sargento Sara Campos, ha sido el eje que justifica solo la narración en dos tiempos de esta temporada que, de no haber sido por la conexión con su pasado, habría quedado demasiado artificiosa.

Gracias a Montaner, el personaje de Campos tiene presencia en las escenas de acción, autoridad en la comisaría, vulnerabilidad en los momentos más emocionales y mucha honestidad y empatía en su trato con Sami, Julia y Bela, las niñas del Lluc víctimas de los horrores de Can Falgueres que, gracias a su tenacidad, no corrieron la misma suerte de Dani y Nahim.

Ángel (Tristán Ulloa) y Sara (Megan Montaner) en su despedida. RTVE

Todos los misterios de Can Falgueres fueron resueltos de cara al final de la temporada. Confirmamos la identidad de los pederastas responsables del centro de tráfico y prostitución de menores, eran Jaume (el empresario), Marta (la fiscal), Llorenç (el padre de acogida de Sami) y Vicente (padre de Cati) quienes se ocultaban bajo los caparrots, y se confirmó que Bernat fue asesinado porque Dani le había contado lo que estaba ocurriendo.

Con tantos personajes involucrados y un entramado tan turbio como el de Can Falgueres, no era tarea fácil atar los cabos de esta temporada de La Caza. Tramuntana. Hay que reconocer que afortunadamente, a pesar de la inexplicable ausencia de Cati en el último episodio, no se produjo ningún deus ex machina; todas las respuestas llegaron gracias al trabajo de la policía, la intuición de Sara y las motivaciones justificadas de personajes como Selva, Ángel y Teresa los que propulsaron la trama en el último episodio.

Al final, el papel que jugó el sargento Selva, aun con el buen trabajo de Félix Gómez, resultó poco relevante en términos narrativos, porque las funciones que cumple podrían haber sido ejecutadas por otros personajes, pero la química con Alain Hernández (Gamero) funcionó en los últimos episodios y con la filtración a la prensa del capítulo su paso por la serie deja una sensación positiva en el espectador.

Sara Campos junto a Bela, Julia y Sami un año después. RTVE

Pero para química, la de Montaner con Hernández. Se agradece que después de una temporada centrada en temas tan oscuros e incómodos, la serie decida poner un cierre luminoso con su última escena y con todo el epílogo, en el que vemos el reencuentro de Sara con las niñas y las escuchamos cantar completo El cant de la sibila.

Me gustaría seguir viendo a Sara Campos y Victor Gamero resolviendo casos en un nuevo destino de la geografía española, espero que TVE renueve la serie por una tercera temporada.

'La Caza. Tramuntana' está disponible en RTVE a la carta.

