'La Caza. Tramuntana' (TVE): las claves y los misterios sin resolver antes del final de la serie

La Caza. Tramuntana llega a su final esta noche en TVE después de una temporada intensa cargada de giros de última hora que han mantenido a sus seguidores en vilo. Durante siete semanas hemos ido reconstruyendo pieza a pieza el caso de esta segunda entrega, a través de revelaciones que dirigían nuestra atención hacia nuevos sospechosos, mientras continuaba abierto el misterio del paradero de Sara Campos, el cual fue resuelto en la recta final.

La serie protagonizada por Megan Montaner ha adoptado en estos nuevos episodios un tono más oscuro que en Monteperdido, y también ha profundizado en el pasado del personaje de Sara Campos, al conectarlo directamente con los hechos del caso de Can Falgueras, el cual ha demostrado ser mucho más complejo que lo que parecía en un inicio. De cara al final de la temporada ya tenemos varias respuestas, pero es el momento de repasar cuáles son los principales interrogantes que quedan por resolver.

Encontrar a Sami

'La Caza. Tramuntana' episodio 7. TVE

Desde el primer episodio Dani (Jorge Motos), Julia (María Mercado) y Bela (Zoe Stein) han sido víctimas claras y piezas clave del misterio de los crímenes que ocurrían en Can Falgueras, mientras Samiah (Nadia Al-Saidi) se mantenía como la confidente con sentimiento de culpa por no haber podido evitar lo ocurrido.

En los últimos episodios descubrimos que Samiah también ha sido superviviente de Can Falgueras desde muy temprana edad debido a su situación de abandono. Ella solo es una víctima más desde que era niña, pero no puede evitar el sentimiento de culpa por lo que le pasó a sus amigos, por lo que, además del trauma y las secuelas del abuso, se siente responsable de haber guardado silencio. La serie no puede cerrar la temporada sin hacer justicia y encontrar a Sami.

El cierre del caso Can Falgueras

Imagen promocional del episodio 8. TVE

En el último episodio Víctor y Selva consiguieron llegar a Can Falgueres, aunque no lo hicieron a tiempo para encontrar a Sara. Aunque dar con su paradero sigue siendo uno de sus objetivos, el prioritario es cerrar el caso de ese monstruoso lugar en el que la clase alta de la isla violaba impunemente a niños y jóvenes desprotegidos. Ya tienen la mayoría de las piezas para hacerlo, pero faltan algunas, y para hacerle justicia a las múltiples víctimas que han pasado por allí y evitar que algo así siga ocurriendo, deberán encontrarlas todas.

Qué pasará con Sara Campos

'La Caza. Tramuntana' episodio 7. TVE

Desde que fue secuestrada por Cati, Sara ha sido sometida a una situación muy traumática de violencia física y psicológica, en la que se le han administrado drogas sin su consentimiento, ha sido golpeada y ha revivido el trauma de su pasado. En el último episodio la dejamos en el bosque con su padre, que pareció salvarla de Malena, pero sigue siendo un hombre armado y culpable que necesita deshacerse de ella.

Sara tiene información clave y adicional para cerrar el caso, por lo que será necesario que aparezca, pero si hay futuras temporadas la serie deberá hacerse cargo con más dedicación a la salud mental de su protagonista.

Otras preguntas sin respuesta

Miquel y su madre, 'La Caza. Tramuntana'. TVE

Entre los cabos sueltos que aún están pendientes en La Caza. Tramuntana, queda por aclarar con detalle cuál era la implicación real de Cati en este entramado, la identidad de todos los responsables de Can Falgueras y confirmar qué sabe u oculta Miquel, el hermano adoptivo de Julia, que ha tenido una actitud violenta y volátil durante toda la temporada.

'La Caza. Tramuntana' está disponible en RTVE a la carta.

