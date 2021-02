Crítica: 'Bruja Escarlata y Visión' vuelve a superarse a sí misma en un espectacular y sorprendente episodio 5

A pesar de la polémica que despertó el episodio 4 de Bruja Escarlata y Visión, el quinto, que acaba de estrenarse en Disney+, confirma que lo que vimos la semana pasada estaba lejos de ser un peaje expositivo, fue un capítulo absolutamente necesario para poner todas las fichas en el tablero. Atención, porque partir de aquí hay spoilers del espectacular quinto episodio de WandaVision.

Con 10 minutos extra de metraje (35), En un episodio muy especial, el ecuador de la temporada, ha sido totalmente revulsivo. La serie, que parecía tener en un principio una estructura tan clara, ha ido reinventándose y evolucionando cada semana, convirtiéndose en una cita emocionante que ningún espectador se querrá perder, y en su última entrega nos ha dejado revelaciones, giros, sorpresas y también nuevos interrogantes.

El principal, quién lo está controlando todo, sigue estando sin resolver. Sabemos que Wanda tiene algún tipo de poder sobre la situación, pero ha reconocido que no es la creadora de esta nueva realidad, anomalía o Hex, como la llama Darcy. Puede que no sepa cómo empezó todo, pero una vez ha conocido ese mundo, uno en el que puede estar con Visión y formar una familia, está dispuesta a hacer lo que haga falta para mantener ese statu quo.

Cuando Norm le dice a Visión que está sufriendo y le pide que le diga a ella que los deje libres, lo fácil es pensar que se refiere a Wanda, pero "ella" puede ser otra persona. Agnes, cuyo nombre los lectores identificaron rápidamente con un personaje de los cómics, es la sospechosa habitual desde el inicio, pero tener esa información no resuelve realmente nada; el misterio del qué, el cómo y el porqué sigue estando presente. En cualquier caso, la escena en la que le Agnes le pregunta a Wanda qué quiere que haga cuando Visión parece haberse salido del guion fue gloriosa, sorprendente, emocionante y perturbadora. Adjetivos que cada semana nos valen para describir la serie.

Monica Rambeau sabe que hay algo diferente en ella. Disney+

Las circunstancias hacen que Wanda no sea una heroína, pero tampoco parece ser la verdadera villana de esta historia, por mucho que el director Hayward esté interesado en crear esa narrativa. Monica sintió (y debido a su situación actual, también compartió) su profundo dolor, tristeza, desolación y duelo cuando estuvo en Westview. Afortunadamente están ella, Jimmy y Darcy para contrarrestar. Lo más revelador en esa parte de la trama fueron precisamente las imágenes de vídeo que usó para justificar su teoría de que Wanda es una terrorista (el montaje nos sugiere que el terrorista es él).

Si el cuerpo de Visión estaba descuartizado en varias camillas de un laboratorio de S.W.O.R.D., solo podemos suponer que estaban intentando crear una de esas armas sintientes que dicen estar observando. En un momento del episodio alguien dice que a Visión no le gustará descubrir que está siendo utilizado por Wanda, obviamente no, pero mucho menos le gustaría descubrir que alguien quería convertirlo en un instrumento de destrucción masiva.

El despertar de la conciencia de Visión y su enfrentamiento con Wanda es otro de los momentos clave de este quinto episodio y uno de los aspectos más interesantes de la serie. Poco a poco, ha ido desarrollando cierta independencia de pensamiento que le permite percibir que las cosas no encajan como deberían en esa realidad aparentemente perfecta. Por lo que hemos visto en el adelanto que ha lanzado Disney del resto de la temporada, esa desconfianza y la distancia entre él y Wanda irán creciendo, hasta que decida intentar descubrir por sí mismo qué es lo que está ocurriendo.

Wanda y Visión no están en la misma página. Disney+

Pasaron tantas cosas en 35 minutos que casi se me olvida mencionar la escena en la que Wanda (de quien nos recuerdan nunca se ha llamado Bruja Escarlata en el universo cinemático) sale de la anomalía para amenazar a Hayward, demostrar su poder y pedir que la dejen en paz. Fue un momento impactante, pero también es muy extraño. Estoy un poco como Visión, siento que algo no encaja y no sé qué es. Esa Wanda no parece la misma que está dentro. Imaginaos qué nivel de energía inimaginable y el autocontrol que hace falta para mantener vivo el hechizo para ella misma; porque solo rebobina, edita y ataca cuando es absolutamente necesario, el resto del tiempo parece seguir el compás del ritmo al que bailan todos a su alrededor. Es fascinante.

Y, como si hubiésemos visto poco, para cerrar, una escena postcréditos de la serie dentro de la serie, una aparición especial con la que Wanda afirma previamente que no ha tenido que ver y que no reconoce cuando abre la puerta: su hermano Pietro Maximoff, pero el personaje encarnado por Evan Peters en las películas de los X-Men, las cuales antes no formaban parte del universo Marvel porque los derechos los tenía FOX. Multiversos, venid a mí. Sorpresa sobre sorpresa y, además, escrita con gracia meta referencial, usando uno de los tropos más conocidos de las comedias de televisión: "han cambiado al actor", dice Darcy.

Si tuviera la serie entera no me habría durado ni un día, eso es una realidad, pero agradezco que sea Disney+ quien me la dosifique, porque yo no habría sido capaz.

Bruja Escarlata y Visión está disponible en Disney+.

