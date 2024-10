‘La sustancia’, así es la película más perturbadora del año: una visceral Demi Moore como nunca la habías visto

"Esta película será muy sangrienta. Pero también va a ser de lo más divertida porque no conozco mejor arma que la sátira para mostrar al mundo lo absurdas que son sus reglas". Con estas palabras presenta Coralie Fargaet La sustancia, una de las películas más comentadas y esperadas del año, que por fin llega a las salas españolas este viernes 11 de septiembre.

Las reglas absurdas de las que habla la cineasta francesa son las de los imposibles cánones de belleza y juventud que la sociedad le ha impuesto a las mujeres. "No pueden escapar por mucho que hayan estudiado, por fuertes e independientes que sean… Porque durante más de 2.000 años, el cuerpo de las mujeres ha sido moldeado y controlado por el deseo de aquellos que las miraban".

Fargaet se pregunta "¿cómo puede semejante mierda seguir en el año 2024?". Ella, como todas nosotras, "no conoce a una sola mujer que no tenga una relación problemática con su cuerpo", que no lo haya odiado en algún momento de su vida, y por ende a sí misma, "por no ver en el espejo la imagen que la sociedad le requería".

Y qué mejor que ambientar esta historia que quería contar que en Hollywood, porque la ciudad de los sueños es también la que hace realidad las peores pesadillas. Y qué mejor que hacerlo personificando el infierno de esas ansiedades en una estrella como Demi Moore.

Qué es 'La sustancia'

'La sustancia' | Tráiler español

Moore interpreta a Elizabeth Sparkle, una actriz cuya carrera se ha visto afectada por la presión de la industria del entretenimiento para mantenerse joven y que enfrenta el deterioro de su carrera y el inevitable paso del tiempo.

Para recuperar su juventud y belleza, acepta someterse a un tratamiento experimental, conocido como 'La sustancia', que le promete revelar una versión más joven y perfecta de sí misma.

La sustancia genera otra versión de Elizabeth (interpretada por Margaret Qualley). Una versión nueva, más joven, más bella, más perfecta. Solo hay una regla: comparten el tiempo. Una semana para la original, una semana para la nueva. Siete días cada una. Un equilibrio perfecto. Pero pronto lo que parecía una solución mágica se convierte en una pesadilla aterradora.

Esta fábula contemporánea sobre el precio a pagar por la búsqueda de la perfección es una suerte de versión extrema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que lleva a su protagonista en un viaje visceral que empuja los límites del horror físico y emocional.

En este adelanto que os ofrece en exclusiva EL ESPAÑOL, puede verse el estado físico, mental y emocional de Elizabeth cuando un médico ve en ella a la candidata perfecta para usar 'La sustancia'.

'La sustancia' | Clip en exclusiva

Crítica y premios

La aclamada y esperada nueva película de Coralie Fargeat (Revenge), se hizo con el Premio a Mejor Guion en el Festival de Cannes y también ha conquistado el Premio del Público de la sección Midnight Madness, dedicada a los títulos de género, en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La crítica ha elogiado las magníficas actuaciones de Moore y de Margaret Qualley. También la potente, audaz e impactante dirección de Fargeat, en la que la cineasta ha reconocido cierta inspiración en el cine surcoreano, conocido por su mezcla de sátira y violencia gráfica y estilizada, que aquí lleva hasta extremos casi insoportables los límites del 'body horror'.