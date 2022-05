La Muestra SYFY vuelve tras dos años de parón: estas son las 5 películas que no te puedes perder

La fiesta del cine de género vuelve a Madrid dos años después de la celebración de su última edición. SYFY, el canal temático especializado en la ciencia ficción, celebra por 18ª vez un evento que ya se ha convertido en una tradición de los cinéfilos de la capital.

Cuando todavía falta un mes para su estreno en Estados Unidos, la aclamada Black Phone es la película de inauguración, pero no es el único motivo por el que merecerá la pena acercarse entre el 26 y el 29 de mayo al Palacio de la Prensa.

Estas son las cinco películas que no puedes perderte este año.

'Black Phone' (Scott Derrickson, 2022)

Cuándo: Jueves 26, 21.30h

Género: Terror

De qué va: En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

Por qué hay que verla: Scott Derrickson prefirió renunciar a dirigir Doctor Strange en el multiverso de la locura tras ser el responsable de presentar a los ajenos a los ajenos a los cómics al hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch. El cineasta prefirió volver al terror, el género que lanzó su carrera con películas como El exorcismo de Emily Rose y Sinister.

Con el protagonista de esta última, Ethan Hawke, repite en una terrorífica película ambientada en los Estados Unidos de los años 70 y que ya enamoró a la crítica durante su premiere mundial en el Fantastic Fest. Su paso por la Muestra Syfy supone, además, el estreno en Europa de la película. Si solo puedes ver una película estos días, que sea Black Phone.

'Let the Wrong One in' (Conor McMahon, 2021)

Cuándo: Viernes 27, 19:50h

Género: Acción, comedia, terror

De qué va: Matt es un ingenuo adolescente que trabaja en un supermercado. Su vida cambia cuando descubre que su hermano mayor, un marginado llamado Deco, se ha convertido en un vampiro. Entonces tiene que decidir si lo ayuda a continuar con vida o, por el contrario, clavarle una estaca para que no muerda a nadie.

Por qué hay que verla: Cualquiera que haya asistido alguna vez a la Muestra Syfy sabe ya lo que pasa en la sala de la mandanga cuando una película permite a la audiencia convertir el visionado en una experiencia interactiva que, cuando se escoge el título adecuado, puede acabar en una auténtica fiesta generadora de memes que los asistentes recordarán durante años. El paso de Let the Wrong One in por el Festival de Sitges ya nos dejaron claro que esta puede ser la película definitiva para abrazar el espíritu de la mandanga este año.

'Freaks Out' (Gabriele Mainetti, 2021)

Cuándo: Viernes 27, 22:00h

Género: Drama, aventura, fantasía

De qué va: Roma, 1943. Fulvio (Claudio Santamaria) está cubierto de pelo de la cabeza a los pies; Matilde (Aurora Giovinazzo) es tan eléctrica que enciende las bombillas metiéndoselas en la boca; Mario (Giancarlo Martini) sufre de enanismo; Cencio (Pietro Castellitto) escupe luciérnagas y cambia la forma de los insectos. Israel (Giorgio Tirabassi) es el dueño y director del circo que los acoge a todos, como una familia sui generis.

Por qué hay que verla: La segunda película de Gabriele Mainetti (Le llamaban Jeeg Robot) formó parte el pasado año de la selectiva sección oficial a concurso del Festival de Venecia. Esta especie de Balada triste de trompeta a la italiana causó una gran división entre la prensa acreditada, pero Freaks Out también tuvo sus apasionados defensores. Después de verla, Javier Zurro la definió como “cine con vocación comercial pero lleno de personalidad, hermoso, emocionante y, sobre todo, divertidísimo”. En la última edición de los David di Donatello, los Goya del país transalpino, la película recibió seis premios técnicos.

'The Advent Calendar' (Patrick Ridremont, 2021)

Cuándo: Sábado, 21:25h

Género: Terror, suspense

De qué va: Eva, una antigua bailarina, vive postrada en una silla de ruedas sin poder caminar. Su monótona vida cambia cuando su amiga Sophie le regala un antiguo calendario de adviento para recibir la Navidad, un objeto de madera que tiene poderes mágicos: cada ventanita que abre contiene una sorpresa que provoca repercusiones en la vida real, algunas buenas, pero la mayoría malas. Ahora Eva deberá decidir entre deshacerse del calendario o volver a andar, aunque eso provoque muertes a su alrededor.

Por qué hay que verla: No hace falta que sea Navidad (o haga frío) para pasarlo mal con una película franco-belga que juega con la mitología de las fiestas para crear un cuento de terror que apela a clásicos como Wishmaster, aunque sin la mala leche de la película estrenada por Robert Kurzman en 1997, y La pata de mono, el memorable relato corto que W.W.Jacobs escribió en 1902. Es mejor no desvelar sus secretos, pero los espectadores deberian prestar atención al objeto mágico (y terrorifico) que se esconde detrás del famoso calendario de adviento.

'The Boy Behind the Door' (David Charbonier y Justin Powell, 2021)

Cuándo: Domingo, 17.40h

Género: Terror, misterio, suspense

De qué va: Cuando Bobby y su mejor amigo, Kevin, son secuestrados y encerrados en una extraña casa en mitad de ninguna parte, el primero logra escapar. Pero a medida que se aleja escucha los gritos desesperados de su compañero, por lo que decide dar media vuelta y tratar de ayudarle.

Por qué hayé que verla: The Boy Behind the Door es otra de las películas que ya han pasado la prueba del Festival de Sitges. Los que ya han visto este thriller psicológico comparado con películas como No respires celebran la interpretación de los dos niños protagonistas, la estilosa (y tensa) puesta en escena de David Charbonier y Justin Powell y su control absoluto de los ingredientes del cine de terror.

Las otras películas que se verán en la 18 Muestra Syfy

'Settlers' (Wyatt Rockefeller, 2021)

Cuándo: Viernes 27, 15:30h

Género: Drama, ciencia ficción, suspense

De qué va: Tras un desastre ecológico, una familia de la Tierra intenta sobrevivir en un Marte desolado. Reza (Jonny Lee Miller) y su mujer Ilsa (Sofia Boutella), hacen lo que pueden para proteger a su hija de 9 años Remmy (Brooklynn Prince) de los peligros de este entorno hostil.

'Inexorable' (Fabrice Du Welz, 2021)

Cuándo: Viernes 27, 17.30

Género: Thriller, suspense

De qué va: Marcel Bellmer busca desesperadamente inspiración para la novela que sigue a su bestseller “Inexorable” y se muda con su familia a la antigua mansión familiar de su esposa. Mientras se acostumbran a su nueva vida, la silueta de una joven llamada Gloria acecha alrededor de la casa. Parece fascinada por la obra literaria de Marcel y decidida a echar raíces en la familia.

'The Nanny’s Night' (Ignacio López, 2021)

Cuándo: Viernes 27, 01.15h

Género: Comedia, terror

De qué va: Bianka acepta el trabajo por una noche de niñera. Pronto, descubrirá que ella es parte de una secta satánica en línea y esa misma noche tendrá lugar su rito de iniciación: el sacrificio de una virgen.

'E.T. El Extraterrestre' (Steven Spielberg, 1982)

Cuándo: Sábado 28, 12.00h

Género: Ciencia ficción, familiar, aventura, drama

De qué va: Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía.

'Shot in the Dark' (Keene McRae, 2021)

Cuándo: Sábado 28, 15.30h

Género: Terror, drama

De qué va: Hace dos años, William Langston cometió un error que afectaría el curso de su vida. Ahora, con un asesino suelto en su ciudad natal y su círculo de amigos cayendo uno por uno, William se enfrenta a sus mayores miedos, así como a su propia mortalidad.

'Apps' (Sandra Arriagada, Camilo León, Lucio A. Rojas y José Miguel Zúñiga, 2021)

Cuándo: Sábado 28, 17.20h

Género: Comedia, fantasía, terror

De qué va: Cuatro historias donde una aplicación abrirá las puertas al terror.

'Sky Sharks' (Marc Fehse, 2021)

Cuándo: Sábado 28, 19.20h

Género: Comedia, terror, ciencia ficción

De qué va: En las profundidades del océano Ártico permanece un laboratorio abandonado en el que los nazis desarrollaron una increíble y brutal arma secreta durante los últimos meses de la II Guerra Mundial. Una expedición despierta accidentalmente un ejército letal de tiburones zombis voladores manipulados genéticamente, así como superhombres, que surcarán los cielos buscando venganza de cualquier avión que se encuentren en su camino. Un comando de élite es enviado para detener esta amenaza y acabar con los tiburones voladores que quieren conquistar los cielos.

'Slumber Party Massacre' (Danisha Esterhazy, 2021)

Cuándo: Sábado 28, 00:15h

Género: Terror

De qué va: Dana, hija del único superviviente de una masacre en 1993, se va de viaje de fin de semana con sus amigos. Después de que su coche se avería en el mismo pueblo donde su madre luchó una vez contra el Driller Killer, Dana y sus amigos deben encontrarse cara a cara con el hombre que ha perseguido la vida de su madre durante los últimos 30 años.

'Marmaduke' (Mark A.Z. Dippé y Matt Philip Whelan, 2022) - Proyección doblada

Cuándo: Domingo 29, 12:00h

Género: Animación, aventura, comedia

De qué va: Un perro faldero demasiado grande, con una veta irascible y una inclinación por las travesuras, se atempera con un profundo sentido de amor y responsabilidad por su familia.

'Night Raiders' (Danis Goulet, 2021)

Cuándo: Domingo 29, 15:30h

Género: Acción, ciencia ficción, suspense

De qué va: Año 2043. En un futuro post-apocalíptico, en una Norteamérica controlada por el ejército, los niños son considerados propiedades estatales. Separados de sus padres, se entran en escuelas militares para luchar por el régimen. Niska es una madre que lucha por salvar a su hijo de este destino.

'The Cellar' (Brendan Muldowney, 2022)

Cuándo: Domingo 29, 19:30h

Género: Terror

De qué va: La hija de Keira Woods desaparece misteriosamente en el sótano de su nueva casa. Pronto descubre que hay una entidad antigua y poderosa que controla su hogar a la que tendrá que enfrentar o arriesgarse a perder el alma de su familia para siempre.

'Virus 32' (Gustavo Hernández, 2021)

Cuándo: Domingo 29, 21:45h

Género: Terror

De qué va: Se desata un virus y una escalofriante masacre recorre las calles de Montevideo. Los enfermos se convierten en cazadores y solo calman su fiebre matando sin escrúpulos a todos los que aún no están infectados. Sin darse cuenta de esto, Iris y su hija pasan el día en el club deportivo donde Iris trabaja como guardia de seguridad. Cuando llega la noche, está por comenzar una pelea sin piedad. Su única esperanza de salvación llega cuando descubren que después de cada ataque los infectados parecen tener 32 segundos de paz antes de volver a cargar.

