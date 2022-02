Petra Martínez, Blanca Portillo y Aitana Sánchez-Gijón, tres leyendas sin Premio Goya... de momento.

Cuando uno repasa la lista de nominados a los Goya de este año se da cuenta de que coinciden en la lista tres leyendas de nuestra interpretación que nunca han sido nominadas al Goya. Tres mujeres que llevan décadas dejándose piel en las tablas, en los platós y delante de la cámara y que nunca habían tenido suerte con la Academia de Cine. Algunas, como Blanca Portillo, sí que habían probado las mieles de la nominación en otras ocasiones. Su papel en Maixabel le ha dado su cuarta candidatura, pero de momento nunca lo ha logrado.

Más sorprendente es el caso de su competidora en la categoría de actriz principal y una de las favoritas a levantar el cabezón en la gala de este sábado 12 de febrero en Valencia. Se trata de Petra Martínez, un rostro que todos conocemos y que, a pesar de llevar más de 50 años en esta profesión casi no había tenido papeles importantes en cine para que los Goya se acordaran de ella. El reconocimiento viene gracias a su papel en La vida era eso.

Ella misma quita hierro al asunto. “Date cuenta de que tampoco es que yo haya hecho mucho cine. Llevo 53 años viviendo de esta profesión, pero haciendo teatro y televisión. A ver, he hecho tres películas de protagonista y algunos secundarios, pero tampoco papeles como muy maravillosos, así que no es tan raro, hay muchos actores o actrices que no han tenido nunca la nominación”, cuenta a este medio la actriz que ya levantó el Premio Feroz y que dio uno de los mejores discurso que se recuerdan en una gala de premios.

La tercera en discordia es la más chocante. Se trata de Aitana Sánchez-Gijón, que hasta ahora nunca había sido nominada. La actriz es historia de nuestro cine, ha trabajado con los mejores directores y hasta ha sido presidenta de la Academia de Cine. Pues ha tenido que llegar Pedro Almodóvar para que logre su primera candidatura. Por ello, la intérprete reconocía en la fiesta de nominados a los Goya que estaba viviendo este momento de una forma diferente: "Me siento como una actriz revelación". Compite con su compañera de reparto, Milena Smit, pero muchos la dan como favorita en un papel que tiene algunas de las frases más icónicas de Madres Paralelas.

Las tres tienen algo en común, siempre vuelven al teatro. Las tablas como lugar donde tocar tierra como actrices y donde han logrado la continuidad en una profesión donde tan pronto estás arriba como abajo. Blanca Portillo subraya que “Petra aunque haya hecha menos cine es una institución para todo el mundo de la profesión” y cree que esto está bien para acabar ya con barreras y etiquetas. “Durante un tiempo se pensaba que los del cine hacían cine, y los de teatro sólo teatro, porque no sabían hacer cine… ¿perdona? Eso ha desaparecido, no hay que encasillar a los intérpretes en un medio, los de tele pueden hacer cine y todo, esto es un trabajo, y yo soy actriz en todos los sitios”.

Petra Martínez lleva cinco décadas haciendo teatro, empezó “de jovencita con una compañía donde todos teníamos la misma importancia, no había jerarquía y era una forma de trabajar que me gustaba mucho”. El teatro era “lo que más me involucraba”, aunque también ha hecho televisión, de hecho ella misma desvela que algo que le gustó mucho fue “hacer Barrio Sésamo”. “Estuve mucho tiempo haciendo teatro porque era lo que me gustaba y es lo que me gusta, pero después de estas películas tan bonitas como La vida era eso, pues me gusta mucho el cine también. Me han nominado tarde, pero he hecho lo que me ha dado la gana”, dice y suena a mantra vital.

Junto a su pareja, Juan Margallo, han sido el mejor ejemplo de un arte activista, en una época donde hacer política desde el arte era “importantísimo”, tanto que ya era “el propio público el que lo pedía, o si incluso hacíamos un chiste lo llevaban a la política, porque en esa época estaban deseando ver cosas. Luego en la Transición seguimos, quisimos un teatro social, que diga algo, que es lo que intentamos siempre. Estamos muy contentos con la trayectoria que hemos hecho”.

Para Petra Martínez hay algo importante en La vida era eso, una película “donde la protagonista es una señora mayor y escrita por un chico muy joven, eso no me acuerdo yo que pase mucho, cuando David Martín de los Santos me dio el guion le dije: dime la verdad, lo ha escrito tu madre”. Un filme que ofrece una mirada diferente a la vejez, un concepto que en el cine suele asociar con “el alzheimer, con la tristeza, que sí que tiene que ver con la vez, pero que no es sólo eso. Hay gente mayor con vitalidad, divertida, que tienen trabajo, pero en el cine siempre se enfoca hacia el final, hacia lo triste, y esta película tiene un optimismo humano maravilloso”.

Blanca Portillo también tiene un papel que “ha supuesto algo importante”. Maixabel habla de la convivencia en Euskadi tras la violencia de ETA. Lo hace a través del ejemplo de Maixabel Lasa en una película que al tratar un “tema importante te olvidas de ti misma y te metes en la vida de esta persona, y que esto trascienda va más allá del virtuosismo actoral”. Por eso esta nominación es “un alegrón en un trabajo tan hermoso y en un viaje muy especial”.

El trabajo de Maixabel ha requerido “meterse hasta las trancas, porque es un trabajo que no puedes hacerlo con distancia ni con frialdad”. Portillo se ha preparado a conciencia. “He estudiado, leído, me fui a vivir allí, y empiezas a descubrir cosas que desconocías, otras opiniones, y tus ideas se transforman y conoces a seres humanos que ni sabías que te ibas a cruzar algún día con ellos. Eso te da la vuelta a la cabeza”, reconoce en una charla con este medio.

Para ella fue fundamental conocer a la auténtica Maixabel, aunque también le daba “miedo conocerla”. “Me parecía de una osadía… qué le digo, hola, soy una actriz que va a hacer de ti… y cómo no le guste… Ell tiene algo, una capacidad de escucha, de no mirar a las cosas por encima, sino a la altura de tus ojos, y nos encontramos y ha sido maravilloso y nos hemos hecho amigas”. Si una de las tres gana un Goya el sábado, la Academia se quitará de encima una deuda histórica con una leyenda que se merece ese premio desde hace tiempo.

También te puede interesar...

• Conoce a todas las nominadas a Mejor Actriz Protagonista

• Premios Goya 2022: Por qué se llaman así y otras curiosidades de los galardones del cine español

• Premios Goya 2022: en qué plataformas de streaming puedes ver las películas nominadas

• Premios Goya 2022: Todos los detalles y curiosidades sobre la gala

Sigue los temas que te interesan