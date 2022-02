Nora Navas sorprende ganando el premio Goya 2022 a la Mejor Actriz de Reparto por 'Libertad'.

Sorpresa en la categoría de Mejor Actriz de Reparto a Nora Navas por Libertad. Era la cuarta nominación para la actriz barcelonesa, la única de la categoría que ya tenía el Goya en casa gracias a su maravilloso trabajo en Pa Negre, de Agustí Villaronga. La actriz catalana, vicepresidenta segunda de la Academia de Cine desde octubre de 2016, interpreta en la ópera prima de Clara Roquet a Teresa, una mujer que debe lidiar con el alzhéimer de su madre (una Vicky Peña que no hubiera desentonado en la lista de nominadas) y con la rebeldía de una adolescente que no encuentra su lugar durante las vacaciones de verano.

Premios Goya 2022: Conoce a todas las nominadas a Mejor Actriz de Reparto

Si el premio Goya al mejor Actor Secundario a Urko Olazabal parecía hecho, la categoría de Actriz Secundaria estaba mucho más abierta. Las dos nuevas incorporaciones del cotizado club de las chicas Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit, se vieron las caras con Sonia Almarcha y la ganadora Nora Novas. El “cabezón” se ha entregado en unos premios organizados en Valencia para celebrar el 100 aniversario del nacimiento de Luis García Berlanga.

Sonia Almarcha por 'El buen patrón'

Sonia Almarcha y Javier Bardem en 'El buen patrón'.

La valencia Sonia Almarcha es una de esas secundarias que siempre elevan la serie o película en la que aparecen, por pequeño que pueda ser su personaje a simple vista. La actriz ha recibido su primera nominación al Goya, pero en su filmografía aparecen directores como Rodrigo Sorogoyen, Gerardo Herrero, Jaime Rosales, Marina Seresesky o Fernando León de Aranoa, con el que ya trabajó en Amador antes de que fuera escogida para interpretar a la mujer del empresario Julio Blanco en El buen patrón. A pesar de que Almarcha tiene un papel breve, protagoniza una de las mejores escenas del año en el cine español: la accidentada cena en la que llega a reírse de su marido por creerse que ha llegado donde ha llegado gracias a la meritocracia.

Aitana Sánchez-Gijón por 'Madres paralelas'

MIlena Smit y Aitana Sánchez-Gijón, madre e hija en la ficción.

Aitana Sánchez Gijón nunca había sido nominada a un Goya. Repetimos. Aitana Sánchez Gijón nunca había sido nominada al Goya hasta su primer encuentro con Pedro Almodóvar en Madres paralelas. Una de las actrices clave del cine español en los años 90 llegó a ser presidenta de la Academia de Cine entre 1998 y 2000. En 1999 la intérprete se quedó fuera de las candidaturas incluso después de recibir la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por Volavérunt. Durante los últimos años, Sánchez-Gijón ha estado centrada en su carrera teatral, donde se ha convertido por méritos propios en una de las grandes divas de la escena española. Tras ganar el Feroz, la romana de nacimiento era la favorita al “cabezón” gracias a su interpretación como Teresa Ferreras, una actriz que no sabe cómo equilibrar su carrera con su papel de madre de una adolescente que se ha quedado embarazada.

Milena Smit por 'Madres paralelas'

Milena Smit y Penélope Cruz en 'Madres paralelas'.

Segunda nominación consecutiva para una de las grandes esperanzas de la interpretación en España. Tras quedarse a las puertas de la gloria el pasado año con No matarás, Milena Smit vuelve a los Goya por su primer trabajo a las órdenes de Pedro Almodóvar. El manchego dijo de ella que “posee una inteligencia emocional y una sinceridad que no se aprenden en ninguna escuela”, aunque la alicantina sí se ha formado a las órdenes de maestros como Cristina Rota y Bernard Hiller. En Madres paralelas interpreta a Ana, una adolescente que tiene un hijo y vive una relación muy complicada con Janis, una mujer que conoce mientras da a luz en el hospital. El auge de Smit no parece que haya tocado techo: en 2022 protagonizará para Netflix la miniserie La chica de la nieve, adaptación del best-seller de Javier Castillo.

