Se ve entera en una tarde y es perfecta para el verano: una serie musical que nos lleva de paseo por Nueva York

Bess King es una joven cantautora que sueña con hacer carrera en el mundo de la música en Nueva York. Para mantenerse en La Gran Manzana, Bess pasea perros, es profesora de música a domicilio, toca el piano en una residencia de ancianos, la guitarra en las calles, es camarera en un bar... Y para cumplir su sueño, escribe sus canciones mientras va de un trabajo a otro o en el guardamuebles de alquiler que ha acondicionado como estudio particular.

Interpretada por Brittany O’Grady, a quienes los espectadores reconocerán por la primera temporada de The White Lotus, Bess tiene un hermano con trastorno del espectro autista que quiere independizarse, pero al que tiene que supervisar constantemente, porque su padre es alcohólico y no puede dejarlo a su cargo.

Así es la protagonista de Little Voice, una serie producida por J.J. Abrams y creada por Sara Bareilles, nominada a los premios Tony y Grammy por el musical Waitress (cuya canción She Used To Be Mine muchos recordarán por OT 2018), junto a Jessie Nelson, guionista de películas como Yo soy Sam oy la secuela de Desencantada.

Esta carta de amor a la musicalidad diversa de Nueva York, que ha sido descrita por sus responsables como "una historia romántica de la búsqueda de una voz propia y del coraje para usarla", es un guiño al álbum homónimo de 2007 de Bareilles, y está inspirada tanto en Felicity como en las experiencias que vivió en el inicio de su carrera musica.

Una protagonista carismática

Como una suerte de Joey en Dawson Crece, Bes es inteligente, buena persona, sacrificada, muy trabajadora y también es, por supuesto, muy talentosa.

Tiene varias canciones originales, una voz preciosa y toca varios instrumentos. La serie deja claro cada vez que Bess canta que si a día de hoy no la ha fichado una discográfica, simplemente se debe a que no le han dado la oportunidad, porque quien la escucha por primera vez siempre se queda deslumbrado.

Podría ser una protagonista insoportable, porque sobre el papel es una Mary Sue de manual, pero O’Grady enamora sin apenas esfuerzo con su carisma y encanto natural, lo que convierte a Bess inmediatamente en un personaje adorable al que el espectador desea que todo le vaya bien en la vida.

La banda sonora de Nueva York

Además de ver a Bess en su proceso creativo e interpretativo, y en sus relaciones con el resto de personajes -incluidos dos intereses románticos-, Little Voice también es una carta de amor a la música, a la nostalgia por artistas como Aretha Franklin, a los musicales de Broadway y al talento no reconocido de los artistas callejeros que hacen la banda sonora de la ciudad de Nueva York.

Es una serie optimista y un poco sentimental no apta para cínicos, pero que es perfecta para evadirse de la realidad, y puede conquistar a los fans de películas como Begin Again de John Carney.