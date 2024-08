Puedes verla entera en un fin de semana: una carta de amor al cine negro con Colin Farrell y un giro impresionante

Cuando se estrenó Sugar en abril, los espectadores que decidieron ver la serie no podían ni imaginar el gran giro que llegaría al final del sexto episodio. Tras esa gran revelación, los comentarios de sorpresa que proliferaron por redes sociales despertaron la curiosidad de nuevos fans que necesitaban descubrir por sí mismos a qué se debía tanto revuelo.

Quienes se subieron al tren en ese momento confirmaron que el "hype" estaba justificado, así que si estás leyendo esto y aún no sabes de qué estamos hablando, estás de enhorabuena porque has encontrado la serie perfecta para maratonear este verano.

De qué va

Los Ángeles, un detective privado con secretos, un magnate poderoso y una joven desaparecida. Sugar tiene los ingredientes básicos de todas las historias enmarcadas en el género noir, y también a uno de los protagonistas más carismáticos y encantadores de cualquier serie o película que recuerdes, el noble John Sugar, al que da vida Colin Farrell, una interpretación por la que tendría que haber sido nominado en los Emmy.

La serie sigue al detective privado titular, John Sugar, que tras terminar una misión en Tokio, viaja a Los Ángeles y acepta un nuevo caso: encontrar a Olivia, la nieta desaparecida del enigmático productor de Hollywood Jonathan Siegel (James Cromwell).

Este es un caso al que Sugar no podrá resistirse porque ama el cine negro del Hollywood clásico. Sugar vive, se viste, se mueve y habla como un personaje de las películas de esa edad dorada, cuyas imágenes se mezclan con la narración. Pero a diferencia de algunos de los detectives más arquetípicos del género, Sugar no es un antihéroe: es un héroe. Es un hombre honesto, noble y generoso que no tiene ningún problema con las drogas o el alcohol.

'Sugar' | Tráiler español

Un giro que lo cambia todo

Sugar no tiene vicios, pero sí tiene secretos y estos conducirán a ese giro del que hablábamos al principio, que Simon Kinberg, su creador, describió en una entrevista con EL ESPAÑOL "como uno de los mayores giros que se me ocurren en cualquier serie de televisión o en una película". (No leáis la entrevista hasta haber visto el sexto episodio porque contiene spoilers).

A la pregunta de si les preocupó en algún momento que el público se quejara porque creía estar viendo una serie que resultaba ser otra, Audrey Chon (cocreadora) respondió que no porque "hay miguitas de pan a lo largo del camino y cuando esa revelación sucede, todos los puntos se conectan. Se puede volver a ver los episodios y resignificarlo todo".

Kinberg añadió que "La serie comienza como una cosa y luego se convierte en otra, es todo ganancia, tienes dos series por el precio de una, y una mezcla de géneros que funciona. El público de hoy es tan sofisticado que para ellos será sorprendente de una forma positiva".

Simon Kinberg: "Estamos preparados para seguir explorando a John Sugar en una segunda temporada"

Por qué te gustará

Además de los guiños, referencias y homenajes a películas como Sed de mal, El tercer hombre, El halcón maltés o El largo adiós, la carismática interpretación de Farrell y su química con Amy Ryan hacen de cada escena un disfrute.

A esto se suma la exquisita propuesta visual de Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) y Adam Arkin (El agente nocturno, The Offer) y la duración de sus episodios, que no sobrepasan los 35 minutos (con excepción del primero, que dura 50). Y sale un perro adorable por cuya seguridad el espectador, permitidme el spoiler, no deberá preocuparse en ningún momento. Qué más se puede pedir.