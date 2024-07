Solo dura 90 minutos y está basada en la historia real de una clavadista olímpica y los abusos de su entrenador

Mariel (Karla Souza) es una clavadista veterana que está a punto de llegar a las que serán sus últimas olimpiadas en Atenas 2004. Todo cambia para ella cuando su entrenador es acusado de abuso sexual por parte de una adolescente del equipo, en ese momento deberá tomar la decisión más importante de su vida.

Esa es la premisa de La caída, la película deportiva de Prime Video, inspirada en la historia real de la clavadista olímpica mexicana Azul Almazán, que fue participante de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y denunció a su entrenador, oponiéndose a las autoridades de su país y con consecuencias que no mencionaremos aquí para no revelar detalles de la trama.

Además de protagonista, Souza también es productora y artífice de este proyecto que para ella es muy personal, porque como superviviente de abusos en la industria, tal como reveló en 2018, quiso contar una historia que diera voz a muchas otras que habían sido silenciadas.

Romper el silencio

"El cine es el medio que elegí para contar esta historia que no solo es de Azul y de muchas otras deportistas, es también la mía y la de muchas otras mujeres y niñas", dijo en redes sociales en 2022, cuando se estrenó la película.

"Dedico La caída a todas las mujeres que han sobrevivido al abuso, a todas aquellas que lo están viviendo y, sobre todo, a las que lamentablemente nos arrancaron antes de tiempo. No están solas, yo les creo y seguiré luchando juntas por nuestro derecho a vivir sin miedo", añadió.

En la película, el personaje de Mariel se enfrenta al dilema de guardar silencio para aprovechar así su última oportunidad de participar en unas olimpiadas o decidir enfrentarse a los recuerdos bloqueados de su propia experiencia personal con el abuso.

"Queríamos contar algo universal a través de un solo personaje, y para mi era muy importante mostrar el momento que se vive antes de poder nombrar y aceptar lo que le sucedió" cuenta Souza en una entrevista en GQ México.

Lucía Puenzo, la directora, declaró en al medio mexicano que es importante reconocer que estos abusos siguen ocurriendo, pero que esta historia sucede en el 2004, cuando el mundo era otro y los movimientos como Me Too todavía no existían. "Hablar en esos años, era triplemente valiente, y eso es lo que cuenta esta película”, dice.

El reto físico

Además de contar una historia muy personal que supuso un desafío emocional, Souza también se preparó físicamente para poder realizar ella misma los saltos en pantalla sin necesidad de recurrir a dobles de acción.

"Pasó 3 años entrenando como clavadista", explica la directora de La caída. "Karla se tira de un trampolín a 10 metros e hizo locuras que los productores teníamos miedo y la teníamos que frenar porque estaba dispuesta a todo", cuenta Puenzo

"La primera vez que fui a ver un entrenamiento me di cuenta de que se ponían hielo en la espalda y no entendía, hasta la primera vez que me tiré y sentí el tirón en la espalda. Quería retratar ese nivel de esfuerzo y sacrificio".